Qu’est-ce que Waymo? Tout ce qui à savoir sur les voitures autonomes de Google

Si vous avez suivi la couverture médiatique des récentes manifestations anti-glaces à Los Angeles, vous avez peut-être entendu parler des manifestants Burning Waymo Véhicules. Mais à moins que vous ne fréquentie les quelques villes où ils ont été déployés jusqu’à présent, vous ne connaissez probablement pas l’entreprise. Voici un aperçu de ce que sont exactement ces véhicules et pourquoi la controverse les entoure.

Qu’est-ce qu’un Waymo?

Waymo est le changement de marque du projet de voiture autonome de Google. La société facture ses voitures et ses logiciels autonomes comme «le conducteur le plus expérimenté au monde». Selon leur site Web, ils se tiennent à la tête et aux épaules au-dessus d’autres entreprises «autonomes», car ces autres sociétés n’offrent que «une technologie d’assistance au conducteur qui nécessite toujours un conducteur humain au volant», car ses concurrents nécessitent toujours un être humain au volant «en accordant toute l’attention et prêt à prendre le relais chaque fois que la voiture rencontre une situation qu’il ne peut pas gérer».

Waymo, en revanche, équipe ses véhicules d’une technologie autonome qui contrôle toujours du ramassage à la destination. L’entreprise se vante que leurs «passagers n’ont même pas besoin de savoir comment conduire. Ils peuvent s’asseoir sur le siège arrière, se détendre et profiter de la balade avec le pilote Waymo les amener à destination en toute sécurité.»

Waymo est déployé à travers le pays en tant qu’option de covoiturage. À mesure qu’ils deviennent plus répandus, la société veut rivaliser avec Uber et Lyft.

Pourquoi Waymo est-il controversé?

Images Ringo Chiu / Getty

Lorsque vous commandez un waymo, un véhicule sans conducteur vous accueille. Vous n’êtes pas du tout censé toucher le volant. Au lieu de cela, vous vous asseyez simplement et laissez le logiciel piloter la voiture faire tout le travail qu’un chauffeur, un chauffeur de taxi ou un conducteur Uber ou Lyft ferait normalement. Sans surprise, de nombreuses personnes n’aiment pas cette nouvelle technologie, et il existe plusieurs préoccupations clés qui l’entourent.

Problèmes de sécurité

L’une des principales préoccupations concernant les voitures autonomes est la sécurité. Il y a déjà eu de nombreux rapports sur les accidents de Waymo. En fait, selon CNN, Waymo a dû rappeler près de 700 de ses véhicules l’année dernière pour mettre à niveau son logiciel afin qu’ils ne s’écrasent pas sur des poteaux téléphoniques. L’accident qui a déclenché ce rappel particulier s’est produit malgré la pléthore de caméras et de capteurs du véhicule.

Problèmes de confidentialité

Une autre préoccupation de sécurité est les caméras et les capteurs dont la voiture est équipée. NBC rapporte qu’il y a eu des contrecoups entourant «la collecte de données de rue de Waymo à travers ses caméras et capteurs». En réponse aux appels des législateurs de Californie pour demander plus de données de l’entreprise – de manière plus importante pour évaluer sa sécurité – la société a déclaré que «l’informatique rapporte plus de données sur route que la plupart des autres véhicules qui fonctionnent aujourd’hui».

Pousser les taxis et les Ubers

Il existe également des préoccupations généralisées que Waymo fera à Uber et Lyft ce que ces entreprises ont fait à l’industrie du taxi: les repousser. Dans une plongée profonde dans les effets des sociétés de covoiturage sur l’industrie des taxis, le laist a cité la faillite de Yellow Cab en 2016 à San Francisco, disant: «Yellow Cab avait environ 500 médaillons, que la ville a vendu pour 250 000 $ chacun.

Si cette tendance se répète avec des véhicules sans conducteur, beaucoup craignent une vague de pertes d’emplois et l’impact qui aurait eu. Sortir entièrement les conducteurs humains signifie éliminer entièrement les emplois, des emplois qui sont déjà sous-payés de manière précaire dans de nombreux cas.

Sources