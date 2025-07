Ford émet un avertissement «ne pas conduire» sur plus de 2 000 voitures avec un défaut de freinage risqué

Bien que les annonces de rappel soient courantes et que certaines se concentrent sur des défauts relativement mineurs, il existe des rappels critiques que vous ne devriez en aucun cas ignorer. Le dernier rappel Ford en fait partie. Des milliers de véhicules Ford sont soumis à une commande «ne pas conduire» car les défauts qu’ils ont sont exceptionnellement dangereux et mettent les conducteurs, les passagers et les autres automobilistes à un risque élevé de blessure ou de décès en raison d’un accident.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a publié un mémoire expliquant ce que l’ordre «ne pas conduire» implique. Lisez la suite pour savoir quel est le problème, quels véhicules ont le défaut et comment remédier au problème.

Pourquoi certains véhicules Ford ont-ils une commande «ne pas conduire»?

Selon le mémoire de la NHTSA, des milliers de véhicules Ford sont soumis à une commande «ne pas conduire» en raison de freins défectueux. Le mémoire explique que «le ressort de retenue de la tige de push-pushrod de frein n’a peut-être pas été installé, ce qui peut permettre à la tige de poussée de se déconnecter de la pédale de frein et de provoquer une perte soudaine de la fonction de frein.» Les pédales de frein déconnectées et une perte de fonction de freinage rendent ces véhicules dangereux car ils «ne respectent pas les exigences des numéros fédéraux de la norme de sécurité des véhicules à moteur (FMVSS) 135, des` `systèmes de freinage légers» et 105, « hydraulique et des systèmes de freinage électrique ».

Quels véhicules Ford font partie de l’ordre «ne pas conduire»?

Ford rappelle plus de 2 300 véhicules, notamment:

2025 F-550 SD

2025 F-450 SD

2025 F-350 SD

2025 F-250 SD

Ford a envoyé des lettres de propriétaire à la fin du mois de juin 2025. Donc, si vous possédez l’un des véhicules susmentionnés, vous devez garder un œil sur votre boîte aux lettres. Selon la NHTSA, «il est conseillé aux propriétaires de ne pas conduire leurs véhicules jusqu’à ce qu’ils aient été réparés.»

Comment Ford résoudra-t-il ce problème?

Ford «inspectera et réparera l’assemblage de pédales de frein si nécessaire, gratuitement». Ne tardez pas à planifier cette réparation. Les freins défectueux sont toujours un mauvais signe, et un ordre officiel de «ne pas conduire» est l’équivalent d’un feu rouge clignotant qui hurle «Danger!» Alors, prenez la commande au sérieux et ne prenez pas le volant jusqu’à ce que votre véhicule ait été réparé.

Si vous avez d’autres questions, vous pouvez atteindre le service client Ford au 1-866-436-7332. Le numéro de Ford pour ce rappel est de 25c26 et le numéro NHTSA pour ce rappel est de 25v401000.

