Le combo de couleurs gagnant pour votre cuisine qui contribuera à augmenter sa valeur de revente

Le succès de la combinaison vert olive et bleu marine se trouve dans la théorie des couleurs. Leur capacité à se compléter sans concurrence est la clé d’un appariement réussi. L’idée d’utiliser des nuances plus claires pour les armoires supérieures et les plus sombres pour les armoires inférieures est un principe de conception courant qui crée un équilibre et empêche un espace de se sentir lourd. Lorsque le vert olive est utilisé pour les armoires supérieures, il peut créer une sensation aérée, tout en utilisant le bleu marine pour un îlot de cuisine ou les armoires inférieures met à la terre l’espace. Sherwin-Williams ‘dans la Marine est une option de peinture bleu marine profonde et classique. Pour empêcher l’ombre de se sentir trop intense, assurez-vous d’utiliser beaucoup de lumière naturelle et d’installer des luminaires stratégiques pour aider la couleur à se sentir vivant et vibrante plutôt que écrasante.

L’ajout de matériel personnalisé peut également jouer un rôle dans le lien entre le jeu de couleurs ensemble. Les accents chauds en laiton ou en or seront beaux contre les deux couleurs. Les tons de bois naturel dans le revêtement de sol ou les étagères peuvent aider à accentuer la sensation biologique, tandis que les comptoirs de couleur claire peuvent fournir une pause dans les couleurs riches, ce qui fait éclater les armoires bleues et vertes. En fin de compte, utiliser ces couleurs pour une cuisine signifie que la maison peut se vendre plus que le prix moyen. Le style des armoires pour un look luxueux fait ressortir la pièce tout en faisant appel à un large éventail d’acheteurs potentiels.