Un voisin a pris sur lui de peindre votre clôture ? Voici ce que vous pouvez faire

Quoi de plus exaspérant que de jeter un coup d’œil par la fenêtre et de réaliser que votre voisin a décidé de jouer au décorateur sur votre propriété ? Vous devez croire qu’ils pensaient être utiles (ou peut-être qu’ils détestaient simplement la couleur), mais dans tous les cas, la vue d’une clôture fraîchement repeinte suscitera probablement à la fois de la confusion et, honnêtement, de l’irritation. La bonne nouvelle dans cette situation est que la loi est généralement de votre côté. Afin de déterminer vos droits, vous devez déterminer à qui appartient réellement la clôture. La ligne de démarcation doit être marquée sur votre acte de propriété ou votre enquête. Si la clôture se trouve entièrement sur votre terrain, alors elle vous appartient et votre voisin n’a pas le droit de la modifier. Dans ce cas, vous avez désormais des raisons de leur demander de le remettre dans son état d’origine. En revanche, s’il s’agit d’une clôture partagée, la propriété devient un peu plus délicate. Habituellement, les deux parties auraient dû se mettre d’accord sur les changements avant que ceux-ci ne soient mis en œuvre.

Les clôtures sont un excellent moyen d’ajouter un peu d’intimité à votre cour, mais elles peuvent rapidement créer des tensions lorsque les limites deviennent floues (littéralement). Avant de vous précipiter pour appeler un avocat, pensez à commencer par parler calmement à votre voisin, car il n’a peut-être même pas réalisé qu’il avait dépassé les limites. Ensuite, si et quand la situation dégénère, vous devez documenter toutes les conversations et preuves au cas où vous auriez besoin de prouver votre cas à une date ultérieure.