La fonctionnalité d’allée que de plus en plus d’acheteurs recherchent

Malgré la baisse des prix de l’essence, de plus en plus de personnes optent pour les véhicules électriques. Mais dans le monde des Tesla Model 3 et des nombreux autres véhicules électriques qui propulsent le marché, il faut quand même recharger régulièrement la batterie, un travail qui, heureusement, peut être effectué à la maison avec le bon équipement. Il y a plusieurs choses que vous devez savoir sur la mise à jour de votre garage avant d’acheter une voiture électrique, mais même si vous n’en avez pas pour abriter votre véhicule, l’ajout d’une borne de recharge domestique n’est généralement pas sujet à débat. Pour de nombreux acheteurs de maison, un chargeur EV dédié est une caractéristique de l’allée qui passe rapidement du statut d’intéressant à celui d’absolument obligatoire.

Il ne fait aucun doute que le marché immobilier est différent aujourd’hui de ce qu’il était pendant la pandémie, lorsque les acheteurs négligeaient les plans d’étage hideux, les comptoirs datés et les problèmes de fondations juste pour que leur offre soit prise en considération. Aujourd’hui, même si les stocks s’améliorent, les acheteurs restent prudents face aux taux d’intérêt élevés et à l’incertitude économique, attendant souvent de trouver la maison idéale avec tous les détails nécessaires. Selon le rapport Hottest Home Trends de Realtor.com pour 2025, les acheteurs donnent plus que jamais la priorité à la technologie. Le rapport note une augmentation de 91,6 % des inscriptions proposant la recharge de véhicules électriques depuis 2024, ce qui la place au cinquième rang des tendances à la croissance la plus rapide parmi les équipements domestiques. Il n’est donc pas surprenant que les propriétés équipées d’un appareil de recharge pour véhicules électriques aient tendance à se vendre plusieurs jours plus vite que la moyenne.

Alors que les véhicules électriques passent du statut de marginal à celui d’incontournable, les maisons qui les accueillent gagnent un avantage. Pour l’instant, cela se limite aux zones où l’adoption des véhicules électriques est déjà élevée et où les bornes de recharge publiques sont très fréquentées. Mais comme les véhicules électriques devraient représenter plus de 25 % des ventes de voitures neuves d’ici 2030, selon RMI, les maisons équipées de véhicules électriques ne se contenteront pas de se démarquer ; ils établiront la norme.