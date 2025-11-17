Pourquoi votre allée en béton s’écaille et comment y remédier

Voir la surface de votre allée en béton commencer à s’écailler ou à se décoller est frustrant, surtout si l’on considère qu’elle est censée durer des décennies. Pourquoi votre allée en béton s’écaille-t-elle et que pouvez-vous faire pour y remédier ? Les principales causes de l’effritement, comme on l’appelle officiellement, sont l’humidité et les cycles de gel-dégel. Lorsque l’eau pénètre dans le béton et que la température descend en dessous de zéro, l’eau se dilate. La couche supérieure de l’allée en béton se fissure et s’écaille en raison de la pression interne créée, ce qui entraîne les écailles et les piqûres que vous voyez. Les gels et dégels répétés au cours des mois d’hiver continueront ce processus. La solution consiste à réparer les zones endommagées avec un surfaceur à béton, puis à sceller toute la surface pour empêcher l’absorption d’eau.

Bien que le sel et les produits chimiques de dégivrage soient utiles pour faire fondre la glace, ils peuvent aggraver l’effritement. Ces produits chimiques agissent en abaissant le point de congélation de l’eau, soumettant le béton à des cycles de gel-dégel plus fréquents et augmentant ainsi les dommages. Un autre problème courant est le processus de finition des allées en béton. L’application d’une finition en présence d’eau ou l’ajout d’eau au mélange pour faciliter le travail crée une couche supérieure de béton fine et fragile. Cette couche est plus susceptible de s’écailler lorsqu’elle est exposée au froid et aux produits chimiques. Il existe des tâches incontournables pour préparer votre allée en béton pour l’hiver, mais elles ne peuvent pas faire grand-chose.