Traînez votre décor de vacances avec ces ornements de Noël en vitrail DIY

Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous coupez et brisez du verre pour vous protéger des éclats volants. Travaillez dans un endroit bien ventilé lors du soudage et portez un masque. Soyez prudent lorsque vous manipulez le fer à souder chaud et conservez-le sur un support approprié. Lavez-vous soigneusement les mains après avoir manipulé de la soudure et de la patine. Gardez les outils tranchants et les bords du verre hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Ma mère aimait beaucoup créer des choses et être créative. D’une manière ou d’une autre, à chaque fête, elle proposait le bon projet d’ornement pour garder mon intérêt et mon enthousiasme. En devenant adulte, ma créativité passe toujours à la vitesse supérieure juste avant les vacances. Certaines préparations de vacances sont destinées à ma maison, mais la plupart deviennent des cadeaux pour ceux que j’aime. L’une de mes choses préférées à fabriquer sont les décorations de Noël en vitrail. Ils sont suffisamment petits pour en faire quelques-uns en un après-midi, et le processus offre un équilibre parfait entre défi et plaisir. La soudure fait partie du projet sur lequel on peut également être obsédé, devenir zen et vouloir en faire davantage ! Ici, je partage mon processus ainsi que quelques conseils pour rendre la fabrication de vos décorations de vacances plus agréable !

Apprenez la technique de la feuille de cuivre pour créer des décorations de Noël en vitrail accrocheuses – parfaites pour offrir ou décorer votre propre sapin.

Étape 1 Obtenez un modèle Une recherche rapide sur Internet vous offrira de nombreuses options parmi lesquelles choisir lors de la sélection d’un modèle pour vos projets de vitraux. Je partage mon modèle d’arbre de Noël avec vous ci-dessous. Mon dessin est composé d’un ensemble de lignes droites, plus faciles à couper que les courbes. Utilisez une règle et un stylo ou un crayon pour le dessiner sur papier. Bricoleur familial

Étape 2 Découpez les morceaux de verre Posez votre verre sur votre modèle et utilisez un marqueur noir pour dessiner le motif sur votre verre. Si vous utilisez du verre texturé, il aura un côté plus lisse que l’autre. Dessinez-le sur le côté lisse. Utilisez un outil de coupe de verre huilé pour couper le motif en verre en morceaux. Pensez aux angles, à l’endroit où ils se rejoignent et à la meilleure façon de les séparer les uns des autres. Vous pouvez utiliser une règle pour guider des lignes droites avec votre marqueur et votre outil de coupe. Pendant que vous marquez vos lignes, écoutez un bruit constant de craquement de verre. Une fois que chaque coupe est entaillée, cassez-la à l’aide d’une pince courante. Prenez votre temps et rappelez-vous que vous pouvez toujours couper un autre morceau si quelque chose ne fonctionne pas. Gardez une trace des pièces en les posant sur le modèle au fur et à mesure que vous coupez si vous utilisez plus d’une couleur. CONSEIL: Économisez les coupures ! Dans le vitrail, même les petites pièces auront de la valeur à l’avenir. EMIKO FRANZEN POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 3 Nettoyer les bords Le verre ne coupe pas toujours parfaitement. Utilisez un broyeur à verre (ou du papier de verre au carbure de silicone avec quelques gouttes d’eau pour la lubrification) pour lisser les bords ébréchés ou inégaux du verre taillé. Vous voulez que la feuille de cuivre repose à plat le long du bord de chaque morceau de verre. Si l’un des bords est ébréché ou incliné, il est plus susceptible de couper le film et peut être dangereux à manipuler. Nettoyez et séchez les pièces poncées avant de continuer. EMIKO FRANZEN POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 4 Envelopper les bords avec du papier d’aluminium Enveloppez chaque morceau de verre coupé avec une feuille de cuivre de 7/32 de pouce, en vous assurant que la feuille est centrée sur les bords du verre. Brunissez les bords avec un violoneur/brunisseur pour garantir que la feuille de cuivre a une bonne adhérence sur tout le pourtour. Si la feuille de cuivre s’est chevauchée, ce qui rend les lignes de la feuille en désordre, coupez l’excédent avec un couteau tout usage. Lissez le papier d’aluminium avec une pince à sertir pour vous assurer que les bords et le pli sont à plat. EMIKO FRANZEN POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 5 Soudez l’ornement ensemble Pour vous assurer que tous les morceaux de verre sont maintenus en place pendant que vous soudez, ajoutez un petit point de soudure à l’endroit où ils se rencontrent. Pour éliminer l’oxydation et créer une surface propre à souder, utilisez toujours du flux à souder. Le flux facilite également l’écoulement de la soudure à mesure qu’elle chauffe, ce qui donne un cordon de soudure plus esthétique. Mettez une petite punaise des deux côtés de l’ornement avant de continuer. Testez la température de votre pistolet à souder pour une application optimale. 400 à 500 degrés sont parfaits pour les virements rapides. EMIKO FRANZEN POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 6 « Étainer » les coutures Pour garantir un bon cordon de soudure à chaque joint, « étamez » la feuille de cuivre avec une très fine couche de soudure appliquée des deux côtés de l’ornement. À ce stade, ne vous inquiétez pas de le rendre joli. Il s’agit de préparer la feuille de cuivre pour qu’elle accepte un cordon de soudure plus épais. Utilisez toujours du flux entre les passes de soudure. Vous ne pouvez jamais en faire trop. Comme pour le pointage, la température de votre fer à souder doit être de 400 à 500 degrés lors de l’« étamage ». EMIKO FRANZEN POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 7 Souder l’ornement Avec toute la feuille de cuivre maintenant « étamée » ou recouverte d’une fine couche de soudure, formez une perle plus épaisse sur chaque couture de votre ornement. Concentrez-vous sur la soudure des coutures sur les deux côtés plats de votre ornement. Ensuite, soudez tous les bords extérieurs une fois que vous êtes satisfait des faces avant et arrière. Si vous n’aimez pas une perle en particulier, vous pouvez vous sentir libre de la modifier et d’y revenir. Le secret de la perle finale réside dans une combinaison de vitesse et de température. Je recommande d’augmenter la chaleur à 600 à ce stade. Laissez la soudure s’accumuler pendant que vous la tirez vers l’avant avec le pistolet à souder. La pratique rend parfait, et la soudure est l’une de ces choses que la plupart ne réussiront jamais du premier coup. Pour manipuler facilement un morceau de verre chaud et de la soudure, utilisez un morceau de bois et de petites pinces pour le maintenir en place pendant que vous travaillez sur les bords extérieurs. EMIKO FRANZEN POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 8 Souder le fil de suspension vers le haut Pour créer un moyen de suspendre l’ornement, utilisez du fil pré-étamé pour faciliter la soudure directement sur le dessus de l’ornement. Utilisez une pince à bec effilé pour créer une boucle et utilisez toujours du flux. Les petits fils peuvent être capricieux ; sois patient. Il faudra peut-être plusieurs essais pour le placer au bon endroit. EMIKO FRANZEN POUR BRICOLEUR FAMILIAL

Étape 9 Nettoyer l’ornement Pour désactiver le flux et neutraliser l’acidité, rincez les décorations de Noël en vitrail finies avec une solution d’eau et de bicarbonate de soude. Essuyer avant d’appliquer une patine. EMIKO FRANZEN POUR BRICOLEUR FAMILIAL