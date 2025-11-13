Les meilleurs et les pires États pour acheter une maison en 2025

Lorsqu’il s’agit d’acheter un bien immobilier aux États-Unis, les conditions immobilières sont assez différentes d’un État à l’autre. Certains États sont plus favorables aux acheteurs de maisons que d’autres. Bien sûr, les conditions peuvent changer d’une année à l’autre, et peu importe que vous soyez actuellement propriétaire ou acheteur d’une première maison. En 2025, la Géorgie, le Michigan et la Caroline du Nord font partie des meilleurs États dans lesquels acheter votre première propriété, tandis que l’Oregon, l’Illinois et le New Jersey font partie des États à éviter.
Alors, qu’est-ce qui rend un État idéal pour l’accession à la propriété ? Il va sans dire que l’abordabilité et la disponibilité sont les principaux facteurs. Les zones où les prix de l’immobilier sont réduits et où les nouvelles constructions sont importantes ont tendance à être les plus performantes pour les acheteurs de maison. Il convient de noter que l’un de ces facteurs ne peut exister sans l’autre. Si un État dispose de logements abordables mais pas suffisamment de logements, ces prix finiront par augmenter. De même, une offre abondante de logements neufs ne signifie rien si leur coût est supérieur à ce que l’acheteur moyen peut se permettre.
Ensuite, il y a le facteur fiscalité foncière. Vous voudrez rechercher des États avec de faibles impôts fonciers. Même si le prix d’achat d’une maison correspond à votre budget, la facture fiscale annuelle peut la transformer en un fardeau financier. Par exemple, une maison de 200 000 $ avec un taux d’imposition de 4 % coûterait finalement plus cher qu’une maison de 250 000 $ avec un taux d’imposition de 1 %. Vous devrez également tenir compte des risques liés au climat. La menace d’événements météorologiques extrêmes, comme les incendies de forêt, les inondations et les ouragans, est un signal d’alarme majeur pour le marché immobilier. D’autres facteurs à garder à l’esprit incluent le coût de la vie, la qualité de vie et les opportunités de carrière – même si un État avec des salaires élevés n’a peut-être pas les meilleurs prix de l’immobilier.
Meilleurs États pour acheter une maison en 2025
Un certain nombre d’États semblent cocher la plupart, sinon la totalité, des cases nécessaires à l’achat d’un logement idéal. L’un de ces États est la Géorgie. Sa taxe foncière de 0,81 % et son prix médian de 272 900 $ en font une option attrayante pour les acheteurs de maison, en particulier les jeunes familles, les travailleurs à distance et les familles de militaires. Et contrairement à d’autres États où le coût de la vie est faible, l’économie de la Géorgie est en plein essor, avec des incitations fiscales attirant les startups, les grandes entreprises et même les studios de cinéma. La Caroline du Nord est un autre État à considérer, avec une taxe foncière de 0,70 % et un prix médian des maisons de 259 400 $. Selon National Mortgage News, la Caroline du Nord et la Géorgie se classent parmi les cinq premiers États sur la liste des États ayant le plus grand nombre de nouvelles approbations de construction, ce qui prouve que ces États sont en hausse.
Pendant ce temps, le prix médian des maisons du Michigan de seulement 217 000 $, combiné à une taxe foncière modérée de 1,28 %, en fait un havre de paix pour les propriétaires à long terme. De plus, les familles et les jeunes professionnels trouveront attrayant l’indice du coût de la vie de 9,6 % de l’État. Le Minnesota, en revanche, combine de faibles impôts fonciers avec un programme de démarrage de logements que les premiers acheteurs de maison, en particulier, apprécieraient. L’Ohio attire également l’attention des acheteurs de maison en 2025. L’État du Midwest bénéficie de crédits d’impôt, d’une croissance économique et d’un prix médian de l’immobilier de 199 200 $, l’un des plus bas du pays. Ces États offrent des prix immobiliers raisonnables, des taux d’impôt foncier équitables et des économies saines.
Les pires États pour acheter une maison en 2025
Alors que certains États parviennent à trouver un équilibre sain entre accessibilité financière et croissance, d’autres sont piégés dans un cycle de prix élevés, de taxes élevées et de conditions douteuses. Les pires États où acheter en 2025 peuvent poser des défis financiers majeurs aux acheteurs qui tentent de constituer une valeur nette. Avec l’un des impôts fonciers les plus élevés, l’Illinois fait partie des États qui entrent dans cette catégorie. Les propriétaires y sont confrontés à un taux d’impôt foncier moyen d’environ 2,60 %, soit près du double de la moyenne nationale (0,99 %). Combinez cela avec les déficits budgétaires de l’État et l’instabilité financière, et il est facile de comprendre pourquoi l’Illinois n’est pas idéal pour les nouveaux propriétaires.
Le marché immobilier du New Jersey n’est pas meilleur, avec un taux d’impôt foncier de 2,23 % et un prix médian d’environ 545 000 $. Et comme si cela ne suffisait pas, le Garden State manque d’opportunités d’emploi et les primes d’assurance maladie sont extrêmement élevées. Vous voudrez peut-être également garder la Louisiane hors de votre radar. L’État dispose peut-être de logements abordables et d’un taux d’impôt foncier modéré, mais cela s’accompagne de possibilités d’emploi limitées. Et le fait d’être exposé aux catastrophes naturelles signifie que les coûts d’assurance sont élevés.
La Californie, Hawaï et le Massachusetts complètent la liste des pires États où acheter une maison. Ces États se classent parmi les trois premiers aux États-Unis pour les prix moyens des maisons les plus chers (via Redfin) et le coût de la vie (via World Population Review). Les prix des logements en Californie sont parmi les plus élevés du pays, avec une moyenne bien supérieure à 700 000 dollars, tandis que l’indice du coût de la vie à Hawaï est nettement plus élevé que celui de tout autre État.