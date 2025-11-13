Les meilleurs et les pires États pour acheter une maison en 2025

Lorsqu’il s’agit d’acheter un bien immobilier aux États-Unis, les conditions immobilières sont assez différentes d’un État à l’autre. Certains États sont plus favorables aux acheteurs de maisons que d’autres. Bien sûr, les conditions peuvent changer d’une année à l’autre, et peu importe que vous soyez actuellement propriétaire ou acheteur d’une première maison. En 2025, la Géorgie, le Michigan et la Caroline du Nord font partie des meilleurs États dans lesquels acheter votre première propriété, tandis que l’Oregon, l’Illinois et le New Jersey font partie des États à éviter.

Alors, qu’est-ce qui rend un État idéal pour l’accession à la propriété ? Il va sans dire que l’abordabilité et la disponibilité sont les principaux facteurs. Les zones où les prix de l’immobilier sont réduits et où les nouvelles constructions sont importantes ont tendance à être les plus performantes pour les acheteurs de maison. Il convient de noter que l’un de ces facteurs ne peut exister sans l’autre. Si un État dispose de logements abordables mais pas suffisamment de logements, ces prix finiront par augmenter. De même, une offre abondante de logements neufs ne signifie rien si leur coût est supérieur à ce que l’acheteur moyen peut se permettre.

Ensuite, il y a le facteur fiscalité foncière. Vous voudrez rechercher des États avec de faibles impôts fonciers. Même si le prix d’achat d’une maison correspond à votre budget, la facture fiscale annuelle peut la transformer en un fardeau financier. Par exemple, une maison de 200 000 $ avec un taux d’imposition de 4 % coûterait finalement plus cher qu’une maison de 250 000 $ avec un taux d’imposition de 1 %. Vous devrez également tenir compte des risques liés au climat. La menace d’événements météorologiques extrêmes, comme les incendies de forêt, les inondations et les ouragans, est un signal d’alarme majeur pour le marché immobilier. D’autres facteurs à garder à l’esprit incluent le coût de la vie, la qualité de vie et les opportunités de carrière – même si un État avec des salaires élevés n’a peut-être pas les meilleurs prix de l’immobilier.