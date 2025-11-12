Pourquoi votre technologie domestique tombe en panne lorsque le cloud secret d’Amazon échoue

Avec la récente panne d’AWS, il est devenu encore plus clair que nos vies dépendent de plus en plus d’une technologie que nous tenons souvent pour acquise. Nous vivons dans un monde où nos réfrigérateurs peuvent se connecter à Internet, nos lits peuvent être contrôlés par une application et il y a tellement de médias disponibles à diffuser que cela est ahurissant. Si vous êtes un passionné de technologie, tout cela peut paraître génial. Mais lorsque votre vie quotidienne dépend à ce point de la technologie, une panne peut sembler catastrophique.

Voici un aperçu d’AWS et de certaines des façons dont il est devenu une épine dorsale cachée de la vie moderne.

Qu’est-ce qu’AWS exactement ?

AWS signifie Amazon Web Services. Bien que vous utilisiez ou ayez probablement utilisé Amazon pour sa livraison gratuite et ses offres comme Amazon Prime, les entreprises que vous soutenez et les services auxquels vous vous abonnez utilisent souvent AWS pour prendre en charge leurs propres infrastructures. Qu’il s’agisse d’utiliser leur cloud pour héberger et stocker des données ou leurs offres multimédias pour rationaliser le processus d’édition et de publication, vos applications préférées utilisent probablement AWS d’une manière ou d’une autre pour fournir leurs services.

Qu’est-ce qui repose sur AWS ?

La réponse courte ? Beaucoup, beaucoup de choses. La récente panne d’AWS a supprimé certaines fonctionnalités d’Amazon ainsi que des applications comme Canva et Duolingo. Même les lits des gens n’étaient pas sûrs. Le Detroit News a rapporté que les clients qui utilisaient les « matelas Internet haut de gamme » d’Eight Sleep se sont soudainement retrouvés avec un lit effectivement inutile. L’article rapporte que « des personnes ont déclaré avoir été réveillées avec inconfort par des lits bloqués dans une pente verticale, devenus insupportablement chauds, clignotants ou même déclenchés une alarme de réveil ».

Si vous disposez d’une technologie de maison intelligente, vous devez savoir si elle dépend ou non d’AWS. Il y a de fortes chances que la réponse soit oui, mais il est quand même bon d’avoir une confirmation. Ce sera une information supplémentaire pour vous aider à dépanner la prochaine fois que quelque chose tourne mal.

Que pouvez-vous faire ?

Si vous êtes un passionné de technologie, il n’y a pas vraiment de réponse amusante ici. Vous devrez choisir entre votre technologie et vos fonctionnalités. Aussi cool qu’il soit d’avoir un lit capable de fournir automatiquement des données sur vos habitudes de sommeil ou un réfrigérateur capable de se connecter à Internet et de créer votre liste de courses pour vous, l’inconvénient est qu’une panne d’Internet peut tout laisser en brique. La meilleure façon d’éviter que votre technologie ne tombe en panne est de trouver des solutions de contournement qui ne touchent pas du tout cette technologie.

Réfléchissez aux applications et aux services dont vous avez réellement besoin. Un lit intelligent est-il crucial pour passer une bonne nuit de sommeil ? Pouvez-vous gérer votre foyer et votre vie quotidienne de manière analogique ? Bien sûr, vous pourriez avoir l’impression d’être laissé pour compte à court terme, mais vous vous retrouverez dans une meilleure situation. Les appareils électroménagers qui se connectent à Internet présentent des faiblesses et des points de défaillance que leurs homologues « stupides » n’ont pas.

Être exclu de votre maison parce que vos serrures intelligentes sont en panne est incroyablement gênant. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, c’est un peu ridicule. Nous pouvons profiter des progrès technologiques sans en devenir si dépendants que nous nous retrouvons perdus et incapables même de dormir si un serveur tombe en panne.

