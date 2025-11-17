Un trottoir fait-il partie de votre propriété ? Tout ce que vous devez savoir légalement

Votre cour vous appartient, tandis que la rue appartient à la ville. Situé entre les deux, le trottoir est un peu mystérieux. Surtout si votre trottoir est endommagé ou a besoin d’une mise à jour, vous vous demandez peut-être qui devrait en être responsable : vous ou la ville. Bien que votre limite de propriété puisse englober le trottoir, le trottoir lui-même appartient probablement à la ville s’il est adjacent à une rue municipale. Même si le trottoir est privé, il ne vous appartient peut-être pas. Le trottoir pourrait appartenir à votre association de propriétaires (HOA), ce qui en ferait une propriété communautaire.
Un trottoir laid peut nuire à l’attrait extérieur de votre maison et nuire à vos chances de vendre votre maison, mais avant de penser à sortir le marteau pour apporter des modifications irréfléchies, vous devriez découvrir à qui appartient le trottoir. Peu importe à qui ils appartiennent, les trottoirs peuvent toujours être soumis aux réglementations municipales. Vous devez donc toujours savoir où se trouvent les limites de votre propriété et ce que cela signifie pour l’entretien de votre trottoir.
Comment les limites de propriété (et la propriété des trottoirs) sont déterminées
Votre limite de propriété peut se terminer au trottoir, mais elle peut également s’étendre jusqu’à la rue. Ce dernier point peut rendre la question de savoir à qui appartient le trottoir un peu plus compliquée. Pour cette raison, certaines municipalités s’assurent que votre limite de propriété n’englobe pas le trottoir pour éviter d’éventuelles batailles juridiques, mais ce n’est pas toujours le cas.
L’emprise publique peut également compliquer la question de la propriété des trottoirs. Ce précepte permet au trottoir d’appartenir à la ville pour un usage public même si le terrain en dessous vous appartient. Consultez un arpenteur-géomètre pour déterminer les dimensions exactes de votre propriété et familiarisez-vous avec les lois de la ville en matière de droit de passage public. Même si vous n’aurez probablement pas de problèmes en utilisant de la craie sur le trottoir devant votre maison, vous devez veiller à y apporter des modifications qui ne disparaîtront pas avec la prochaine pluie, car elles pourraient techniquement ne pas vous appartenir.
Votre responsabilité légale pour votre trottoir
Même si le trottoir ne vous appartient probablement pas, vous pourriez en être responsable. Dans de nombreuses villes, un propriétaire foncier est chargé d’entretenir le trottoir communal devant sa propriété, ce qui peut inclure la réparation de dalles inégales et l’enlèvement de la glace et de la neige pour éviter de blesser les marcheurs. Lorsqu’il s’agit de réparations structurelles, les propriétaires sont responsables d’informer leur service des rues des problèmes afin que la ville puisse envoyer quelqu’un pour évaluer et réparer les dégâts. Cependant, le déneigement et le déglaçage relèvent du propriétaire, alors gardez du sel et une pelle à portée de main pendant les mois les plus froids. Si quelqu’un se blesse sur le trottoir devant votre propriété, vous pourriez être tenu responsable.
Si la ville n’évolue pas assez vite pour vous, vous envisagez peut-être de réparer ou de moderniser votre trottoir par vous-même. Tenez vos chevaux. Puisque le trottoir ne vous appartient probablement pas, il pourrait vous être interdit de le modifier vous-même, surtout si vous voyez des marques rouges sur le trottoir à l’extérieur de votre maison. Selon le code de couleur uniforme de l’American Public Works Association, ces marques rouges indiquent la présence de services électriques tels que des lignes électriques, des conduits ou des câbles sous le sol, qui devront être manipulés avec soin si le trottoir est retiré ou modifié. Pour modifier votre trottoir, vous ou votre entrepreneur devrez obtenir les permis nécessaires auprès du Bureau d’ingénierie de votre ville, même si vous êtes chargé de l’entretien du trottoir.