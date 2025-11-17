Un trottoir fait-il partie de votre propriété ? Tout ce que vous devez savoir légalement

Votre cour vous appartient, tandis que la rue appartient à la ville. Situé entre les deux, le trottoir est un peu mystérieux. Surtout si votre trottoir est endommagé ou a besoin d’une mise à jour, vous vous demandez peut-être qui devrait en être responsable : vous ou la ville. Bien que votre limite de propriété puisse englober le trottoir, le trottoir lui-même appartient probablement à la ville s’il est adjacent à une rue municipale. Même si le trottoir est privé, il ne vous appartient peut-être pas. Le trottoir pourrait appartenir à votre association de propriétaires (HOA), ce qui en ferait une propriété communautaire.

Un trottoir laid peut nuire à l’attrait extérieur de votre maison et nuire à vos chances de vendre votre maison, mais avant de penser à sortir le marteau pour apporter des modifications irréfléchies, vous devriez découvrir à qui appartient le trottoir. Peu importe à qui ils appartiennent, les trottoirs peuvent toujours être soumis aux réglementations municipales. Vous devez donc toujours savoir où se trouvent les limites de votre propriété et ce que cela signifie pour l’entretien de votre trottoir.