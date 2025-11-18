Trottoirs : HOA ou responsabilité des propriétaires à entretenir ?

Lorsque vous envisagez d’acheter une maison, ne soyez pas surpris par le nombre de propriétés relevant d’une association de propriétaires. En termes simples, un HOA dans l’immobilier est une organisation qui, dans le cadre de son travail, fixe les règles d’entretien et de conception de la propriété pour un quartier. Ces règles peuvent être plus strictes que les lois de la ville ou du comté où se trouve la propriété, mais elles sont légales tant qu’elles n’entrent pas en conflit avec les lois de la ville, du comté, de l’État ou fédérales. Si vous achetez une propriété faisant partie d’un HOA, vous devez rejoindre l’organisation et suivre ses règles. Certaines stipulations peuvent sembler idiotes à suivre, mais vous devez toujours suivre vos paiements HOA et l’apparence de votre propriété pour éviter d’enfreindre ces règles et de subir des pénalités telles que des amendes ou un privilège placé sur votre propriété. Dans certains cas, cela peut même vous imposer des responsabilités que vous n’aviez jamais envisagées, comme veiller à l’entretien du trottoir directement devant votre propriété.

Vous vous attendez à bénéficier des avantages de l’appartenance à un HOA, comme la responsabilité de l’association d’entretenir tous les espaces communs à l’intérieur du quartier. La réparation et l’entretien des trottoirs comptent-ils comme espaces communs ? Les règles varient en fonction de la manière dont votre HOA est organisé. Généralement, les HOA entretiennent les trottoirs dans les espaces communs, mais les propriétaires doivent entretenir les trottoirs devant leur maison et payer tout travail de réparation ou d’entretien. Cela peut sembler exagéré pour certains, mais supporter les tracas du HOA peut en valoir la peine, car appartenir à l’un d’entre eux a tendance à augmenter la valeur de la propriété lorsque vous êtes prêt à vendre.