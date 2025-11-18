Trottoirs : HOA ou responsabilité des propriétaires à entretenir ?

Lorsque vous envisagez d’acheter une maison, ne soyez pas surpris par le nombre de propriétés relevant d’une association de propriétaires. En termes simples, un HOA dans l’immobilier est une organisation qui, dans le cadre de son travail, fixe les règles d’entretien et de conception de la propriété pour un quartier. Ces règles peuvent être plus strictes que les lois de la ville ou du comté où se trouve la propriété, mais elles sont légales tant qu’elles n’entrent pas en conflit avec les lois de la ville, du comté, de l’État ou fédérales. Si vous achetez une propriété faisant partie d’un HOA, vous devez rejoindre l’organisation et suivre ses règles. Certaines stipulations peuvent sembler idiotes à suivre, mais vous devez toujours suivre vos paiements HOA et l’apparence de votre propriété pour éviter d’enfreindre ces règles et de subir des pénalités telles que des amendes ou un privilège placé sur votre propriété. Dans certains cas, cela peut même vous imposer des responsabilités que vous n’aviez jamais envisagées, comme veiller à l’entretien du trottoir directement devant votre propriété.
Vous vous attendez à bénéficier des avantages de l’appartenance à un HOA, comme la responsabilité de l’association d’entretenir tous les espaces communs à l’intérieur du quartier. La réparation et l’entretien des trottoirs comptent-ils comme espaces communs ? Les règles varient en fonction de la manière dont votre HOA est organisé. Généralement, les HOA entretiennent les trottoirs dans les espaces communs, mais les propriétaires doivent entretenir les trottoirs devant leur maison et payer tout travail de réparation ou d’entretien. Cela peut sembler exagéré pour certains, mais supporter les tracas du HOA peut en valoir la peine, car appartenir à l’un d’entre eux a tendance à augmenter la valeur de la propriété lorsque vous êtes prêt à vendre.
Quand un propriétaire a habituellement besoin d’entretenir les trottoirs
Si vous ne vivez pas dans une HOA, les réglementations de la plupart des villes exigent que vous, en tant que propriétaire, répariez et entreteniez tous les trottoirs de votre propriété que le public utiliserait. Si la ville vous informe que votre trottoir a besoin d’entretien, vous devrez payer pour cet entretien. Il ne devrait probablement pas être trop surprenant que la plupart des HOA fonctionnent de la même manière. Vous seriez presque certainement responsable de l’entretien des trottoirs qui bordent votre propriété si le HOA vous oblige à effectuer un entretien.
Si le HOA vous oblige à réparer une section de béton endommagée, les coûts de base de réparation du trottoir pour un propriétaire s’élèveront à environ 5 à 15 $ par pied carré. Vous pourriez avoir une facture coûteuse pour remplacer une grande partie du béton, étant donné qu’un trottoir résidentiel typique mesure 4 à 5 pieds de large. Cependant, le HOA peut également vous obliger à entretenir le trottoir, même si le béton ne présente pas de dommages majeurs. Vous devrez peut-être combler les fissures, refermer le béton, enlever la neige et la glace et nettoyer la graisse et les taches. Ce sont également des étapes essentielles pour protéger votre portefeuille, car des réparations mineures peuvent éviter une aggravation de problèmes qui coûteront beaucoup plus cher à résoudre. Demandez une copie de vos directives HOA pour déterminer votre responsabilité en termes d’entretien ou de réparation du trottoir devant votre maison. Ceci est également important du point de vue de la responsabilité, car la partie responsable de l’entretien du trottoir devrait répondre de toute blessure qu’une personne pourrait subir en trébuchant et en tombant en raison du manque de réparations.
Situations où les HOA pourraient entretenir les trottoirs
Les trottoirs les plus courants dans le quartier que les HOA doivent entretenir sont ceux des espaces communs. Si vous disposez d’un espace de réunion communautaire, d’un parc ou d’un centre de remise en forme, la HOA entretiendrait et réparerait probablement les trottoirs de ces espaces ou les trottoirs qui y mènent directement. Bien entendu, en tant que propriétaire, vous partagez les frais d’entretien des espaces communs via les cotisations mensuelles que vous payez à la HOA.
Dans un quartier plus ancien, le conseil d’administration de la HOA pourrait examiner l’état de tous les trottoirs et forcer tous les propriétaires à les réparer ou à les entretenir immédiatement. Le conseil d’administration pourrait payer les travaux en créant une cotisation spéciale qui va au-delà des cotisations mensuelles que tous les membres de la HOA paient déjà. D’autres HOA peuvent simplement informer les propriétaires de la nécessité de réparations et leur donner un délai pour terminer les travaux avant d’imposer des amendes. Dans ce scénario, les propriétaires paieraient eux-mêmes la facture. Les réparations et l’entretien des trottoirs à grande échelle peuvent améliorer l’attrait extérieur dans tout le quartier, c’est pourquoi les directives HOA pourraient exiger que les propriétaires effectuent des réparations accélérées des trottoirs.