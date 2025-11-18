Plus de 300 000 Jeeps rappelées en raison de risques d’incendie

Mauvaise nouvelle pour les passionnés de Jeep. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a récemment publié un mémoire sur le dernier rappel de Chrysler. Des centaines de milliers de leurs véhicules Jeep présentent un risque d’incendie. Si vous possédez un modèle plus récent, vous pourriez être en danger. Découvrez quel est le problème, quelles Jeeps sont défectueuses et ce que vous pouvez faire pour assurer votre sécurité et celle de vos proches.

Pourquoi Chrysler rappelle-t-il des Jeeps ?

La NHTSA prévient que les Jeeps en question présentent un risque d’incendie et affirme qu’« un incendie de véhicule peut augmenter le risque de blessure ». Les Jeeps en question ont des batteries haute tension défectueuses qui « peuvent tomber en panne en interne et provoquer un incendie du véhicule lorsqu’il est stationné ou qu’il roule ». Étant donné que cela peut arriver à tout moment, il est préférable d’éviter autant que possible de conduire votre Jeep. Vous devez également le garer aussi loin de votre domicile que possible en toute sécurité et commodité. Se réveiller devant un incendie de maison provoqué par votre véhicule n’est pas une expérience agréable.

Quels véhicules Jeep présentent un risque d’incendie ?

Selon le mémoire de la NHTSA, Chrysler rappelle plus de 320 000 véhicules, dont :

Jeep Wrangler 4Xe 2020

Jeep Wrangler 4Xe 2021

Jeep Wrangler 4Xe 2022

Jeep Wrangler 4Xe 2023

Jeep Wrangler 4Xe 2024

Jeep Wrangler 4Xe 2025

Grand Cherokee 4Xe 2022

Grand Cherokee 4Xe 2023

Grand Cherokee 4Xe 2024

Grand Cherokee 4Xe 2025

Grand Cherokee 4Xe 2026

Vous pourriez toujours être en danger même si vous avez déjà fait examiner votre véhicule pour ce problème. Le dossier de la NHTSA prévient que « les véhicules qui ont déjà été rappelés pour le même problème dans le cadre des rappels NHTSA 24V720 et 23V787 devront faire l’objet d’une nouvelle réparation. » À partir du 6 novembre 2025, vous pourrez vérifier votre numéro VIN sur le site de la NHTSA pour confirmer si votre Jeep présente ou non un risque d’incendie.

Comment Chrysler va-t-il résoudre le problème ?

Chrysler travaille toujours à trouver une solution. Une première série de lettres aux propriétaires, expliquant le problème, devrait être envoyée par la poste début décembre 2025. Chrysler enverra une deuxième série de lettres une fois qu’elle aura trouvé une solution. En attendant, « il est conseillé aux propriétaires de se garer à l’extérieur et loin des structures ». De plus, ils ne devraient pas « recharger leurs véhicules tant que le remède n’est pas terminé ».

Si vous avez d’autres questions, vous pouvez contacter le service client de Chrysler au 800-853-1403. Le numéro de Chrysler pour ce rappel est 68C et le numéro NHTSA est 25V741000.

