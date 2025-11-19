Votre HOA est-il responsable de votre lutte antiparasitaire ? Voici ce que nous savons

Personne ne veut trouver une douzaine de fourmilières le long de son trottoir ou découvrir des rongeurs se précipitant dans le paillis près d’une piscine communautaire. Si vous vivez dans un lotissement régi par une association de propriétaires (HOA), vous paierez probablement volontiers vos frais mensuels pour éviter les tracas liés à la lutte antiparasitaire par vous-même. L’élimination des parasites dans les zones communes comme les club-houses, les terrains de jeux et les sentiers de voiturettes de golf peut être un défi qu’il est plus facile de laisser aux professionnels. Heureusement, dans la plupart des communautés, les HOA sont responsables de la lutte antiparasitaire dans les zones communes et partagées. En règle générale, ces types d’espaces relèvent des obligations d’entretien de votre association, qui doivent être clairement énoncées dans les clauses, conditions et restrictions (CC&R) et les règlements administratifs de votre communauté.

Cependant, votre sentiment de confort peut s’estomper rapidement lorsque vos voisins sont hors d’eux-mêmes après avoir découvert une colonie de termites en train de grignoter sur un mur extérieur de leur maison, ou lorsque vos enfants commencent à se plaindre de maux de tête ou de vertiges après avoir joué sur une balançoire récemment traitée. Dans ces moments-là, vous commencerez peut-être à vous demander ce que fait exactement votre HOA en matière de lutte antiparasitaire et ce que vous pouvez faire si ses choix de traitement ne sont pas sûrs ou efficaces. La façon dont votre HOA gère les parasites affecte non seulement la valeur des propriétés et leur attrait extérieur, mais également les écosystèmes environnants et votre capacité à prendre des décisions éclairées concernant le traitement de vos propres espaces. Que vous soyez en proie à des parasites sur votre propre propriété ou dans des espaces partagés, ou que vous craigniez que la société de lutte antiparasitaire choisie par votre HOA mette en danger la faune locale en en faisant trop avec des pratiques d’extermination dangereuses, votre première étape consiste à vous familiariser avec tous les CC&R qui s’appliquent à votre maison et à votre quartier.