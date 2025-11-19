Votre HOA est-il responsable de votre lutte antiparasitaire ? Voici ce que nous savons

Personne ne veut trouver une douzaine de fourmilières le long de son trottoir ou découvrir des rongeurs se précipitant dans le paillis près d’une piscine communautaire. Si vous vivez dans un lotissement régi par une association de propriétaires (HOA), vous paierez probablement volontiers vos frais mensuels pour éviter les tracas liés à la lutte antiparasitaire par vous-même. L’élimination des parasites dans les zones communes comme les club-houses, les terrains de jeux et les sentiers de voiturettes de golf peut être un défi qu’il est plus facile de laisser aux professionnels. Heureusement, dans la plupart des communautés, les HOA sont responsables de la lutte antiparasitaire dans les zones communes et partagées. En règle générale, ces types d’espaces relèvent des obligations d’entretien de votre association, qui doivent être clairement énoncées dans les clauses, conditions et restrictions (CC&R) et les règlements administratifs de votre communauté.
Cependant, votre sentiment de confort peut s’estomper rapidement lorsque vos voisins sont hors d’eux-mêmes après avoir découvert une colonie de termites en train de grignoter sur un mur extérieur de leur maison, ou lorsque vos enfants commencent à se plaindre de maux de tête ou de vertiges après avoir joué sur une balançoire récemment traitée. Dans ces moments-là, vous commencerez peut-être à vous demander ce que fait exactement votre HOA en matière de lutte antiparasitaire et ce que vous pouvez faire si ses choix de traitement ne sont pas sûrs ou efficaces. La façon dont votre HOA gère les parasites affecte non seulement la valeur des propriétés et leur attrait extérieur, mais également les écosystèmes environnants et votre capacité à prendre des décisions éclairées concernant le traitement de vos propres espaces. Que vous soyez en proie à des parasites sur votre propre propriété ou dans des espaces partagés, ou que vous craigniez que la société de lutte antiparasitaire choisie par votre HOA mette en danger la faune locale en en faisant trop avec des pratiques d’extermination dangereuses, votre première étape consiste à vous familiariser avec tous les CC&R qui s’appliquent à votre maison et à votre quartier.
Avantages et inconvénients de la lutte antiparasitaire HOA
Un détail clé enfoui dans de nombreux documents HOA est l’étendue réelle de la responsabilité de la communauté en matière de lutte antiparasitaire. Il comprend souvent des endroits tels que des bassins de rétention, des rigoles de drainage et d’autres poches aléatoires auxquelles la plupart d’entre nous ne réfléchissent jamais. Lorsque ces zones sont surveillées de manière constante par des experts en lutte antiparasitaire, les infestations sont traitées bien avant qu’elles ne migrent vers les fondations, les greniers ou les garages des maisons individuelles.
L’inconvénient de la centralisation de cette tâche est que les propriétaires n’ont pratiquement pas leur mot à dire sur les produits chimiques utilisés, la fréquence à laquelle ils sont appliqués ou les précautions de sécurité en place. Certains HOA partageront ces informations si vous le demandez, mais d’autres peuvent être beaucoup moins transparents. Cela peut devenir un problème si vous craignez d’attirer des pollinisateurs dans votre jardin, le ruissellement des eaux souterraines ou des animaux de compagnie curieux qui ne peuvent pas lire les panneaux « éloigner » que les entreprises antiparasitaires laissent derrière eux. Pire encore, certains HOA utilisent par défaut des pesticides à large spectre ou autorisent les sociétés de lutte antiparasitaire à appliquer des traitements pendant les heures de pointe de recherche de nourriture ou juste avant les tempêtes de pluie pour économiser de l’argent ou rationaliser les services. Ces deux pratiques peuvent involontairement nuire aux écosystèmes locaux en augmentant l’exposition aux substances toxiques et le ruissellement.
Étant donné que les parasites ne respectent pas les limites de la propriété, il peut également y avoir des conflits sur ce qui constitue un espace commun et sur la responsabilité du propriétaire. Les lacunes dans la couverture ou les règlements qui empêchent les propriétaires de s’attaquer eux-mêmes aux problèmes de parasites peuvent créer de la frustration et conduire à un rejet de la faute pendant que les termites ou les fourmis se frayent un chemin à travers vos poteaux ou votre gazon. C’est pourquoi il est important de comprendre vos CC&R, car ils peuvent fournir de la clarté et un levier pour demander des divulgations ou promouvoir des méthodes de lutte antiparasitaire plus sûres.