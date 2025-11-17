Le papier peint affecte-t-il la valeur de votre maison ?

Le papier peint peut être un excellent moyen d’ajouter un intérêt visuel et de la personnalité à un espace. Ces dernières années, il est devenu de plus en plus populaire, d’autant plus que l’essor des options à décoller et à coller en a fait un projet plus facile à réaliser pour les bricoleurs. Cependant, le papier peint est également très spécifique au goût et peut rapidement rendre un espace obsolète, voire même une horreur. Alors, cela peut-il affecter la valeur de votre maison ? La réponse est oui et non. Même si le papier peint n’est pas susceptible d’avoir un impact sur la valeur estimative de votre maison, il peut le rendre moins attrayant pour les acheteurs, qui peuvent s’attendre à une remise pour compenser les tracas liés à son retrait.

Si votre maison est enveloppée de papier imprimé en gras, la bonne nouvelle est que pour un évaluateur, cela n’aura pas beaucoup d’importance. Les évaluateurs ne tiennent pas compte des préférences de style ou des facteurs esthétiques lorsqu’ils déterminent la valeur d’une propriété. Tant que les murs sous le papier peint sont en bon état, cela n’aura pas d’impact négatif sur l’évaluation. Mais même si un évaluateur ne considère pas le retrait du papier peint comme une amélioration permettant d’augmenter la valeur d’une maison, il n’en va pas de même pour les acheteurs, qui sont plus disposés à payer pour une maison aux murs nus.