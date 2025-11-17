Laissez les Buffalo Bills vous apprendre sur… le travail du bois ?

Les joueurs de la NFL peuvent être considérés comme des experts dans de nombreux domaines : la forme physique, le fait de travailler dur pour atteindre leurs objectifs et, bien sûr, le football. Mais ce n’est pas tous les jours que les joueurs de la NFL tentent d’enseigner au public des activités non liées au football.

Cela n’a pas empêché les Buffalo Bills de publier récemment une vidéo informative, légèrement maladroite (mais, d’une manière ou d’une autre, très convaincante) mettant en vedette quelques-uns de leurs joueurs expliquant les concepts de base du travail du bois. Les joueurs, dirigés par un cornerback patient et informatif, Christian Benford, présentent aux spectateurs plusieurs styles de joints que vous pouvez réaliser avec du bois et expliquent ce qui les rend solides ou non. Ils ont même inclus des informations scientifiquement précises sur ce qui rend les joints à queue d’aronde si solides.

Vous pouvez consulter la vidéo complète ici.

Voir cette publication sur Instagram Un post partagé par Buffalo Bills (@buffalobills)

Les informations sont-elles exactes ?

Croyez-moi, je comprends : suivre les conseils d’un groupe de gars qui pratiquent un sport pour gagner leur vie en matière de menuiserie n’est peut-être pas la meilleure idée. Mais la meilleure chose à propos de la vidéo de Bill, sérieuse ou non, c’est que les informations sur le travail du bois qu’elle contient sont réellement exactes. Les joints bout à bout ne sont généralement pas très solides et, dans la plupart des cas, doivent être renforcés par une attelle ou de la colle pour être utilisable. Je ne sais pas si les joints en queue d’aronde sont plus forts que l’amour, mais ils constituent l’une des options les plus solides disponibles pour les menuisiers qui cherchent à assembler deux morceaux de bois. Et les joints à tenon et à mortaise sont absolument créés en insérant une pièce de connexion dans une cavité, créant ainsi une connexion solide.

En fin de compte, le conseil que Christian Benford donne aux spectateurs à la fin de la vidéo est un conseil que tous les menuisiers, amateurs et professionnels, devraient prendre à cœur : « Le bon joint fait toute la différence. Tout cela fait partie d’un bon savoir-faire. »

EN RAPPORT: