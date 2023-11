Un penthouse à deux étages dans la région métropolitaine de Washington arrive sur le marché pour 10,5 millions de dollars

Vous vous souvenez de l’époque où les penthouses étaient des structures sordides ? Bien sûr, ce n’est pas le cas. Il y a plus de 100 ans, des appentis et des hangars sur les toits étaient construits pour loger les domestiques au sommet des grands immeubles de la ville de New York. Depuis lors, l’attrait de vivre dans des résidences en hauteur s’est envolé, tandis que les prix et le prestige sont réservés à un très petit nombre.

Un tel exemple est un penthouse à deux étages actuellement en vente dans l’une des villes les plus riches du Maryland. L’unité 20B située au 5610 Wisconsin Avenue à Chevy Chase s’étend sur les 20e et 21e étages de Somerset House, un complexe de style de vie de grande hauteur dans la région métropolitaine de Washington, DC.

Des vues panoramiques depuis deux terrasses extérieures (une à chaque niveau) s’étendent jusqu’à la Virginie ainsi qu’au sanctuaire national et au monument de Washington à Washington, DC.

Le prix de 10,5 millions de dollars en fait l’une des propriétés les plus chères actuellement à vendre dans la région, selon un article récent du Washington Business Journal. L’agent inscripteur Zelda Heller affirme que le prix ne devrait pas surprendre compte tenu du « calibre, de la taille et de la qualité » du condo de 9 129 pieds carrés. «Ce qui est inhabituel, c’est que ce produit soit arrivé sur le marché», déclare Heller.

La résidence compte quatre chambres et neuf salles de bain (six salles de bain complètes). Les meubles et les finitions sur mesure, comme une lucarne en vitrail, une bibliothèque lambrissée et des niches décorées de peintures murales peintes à la main, suggèrent un décor de style européen. Un mur de fenêtres de 18 pieds révèle des vues époustouflantes.

La suite principale comprend un salon avec une cheminée électrique, deux dressings, deux salles de bains (une avec baignoire et douche et une autre avec douche à l’italienne) et un hammam/sauna. Il se trouve au même niveau que les principaux espaces de vie, la cuisine du chef et la salle à manger de la taille d’un banquet.

Le niveau supérieur comprend deux chambres et une suite séparée avec sa propre entrée, ce qui pourrait être idéal pour un bureau à domicile ou une aide à domicile. Qui pourraient être des acheteurs potentiels ? Peut-être quelqu’un avec une famille, grande ou petite. « À deux personnes, on peut vivre confortablement et sans encombrement », explique Heller. « S’il s’agit d’une famille plus nombreuse, elle dispose de quatre chambres. C’est tellement flexible.

Le penthouse coche toutes les cases pour une vie exclusive, comme un grand espace de vie dans un complexe fermé avec des équipements de style complexe.

Somerset House a été construite en 1999 et compte plus de 400 logements répartis dans trois immeubles de grande hauteur. Les installations comprennent un concierge, une piscine intérieure chauffée et un spa, un centre de remise en forme, des courts de tennis, un portier et un service de voiturier. Il se trouve à proximité de Washington, DC, à environ 6 km de Georgetown, à 10 km de la Maison Blanche et des musées Smithsonian et à 1,6 km de la Metro Purple Line à Bethesda, dans le Maryland.

Zelda Heller et Jamie Coley de Long & Foster Real Estate sont les agents inscripteurs.