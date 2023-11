Ce que vous pouvez faire pour rendre le lavage de la vaisselle plus durable

Une pile de vaisselle parfaitement propre recèle quelques sombres secrets : notamment, l’énergie utilisée pour chauffer l’eau contribue aux émissions de gaz à effet de serre. De plus, si vous vivez dans une région sujette à la sécheresse, utiliser toute cette eau est mauvais pour l’environnement.

La bonne nouvelle est que nous pouvons facilement rendre le lavage de la vaisselle plus durable. « Chacun a un rôle important à jouer dans la lutte contre le changement climatique », déclare Greg Keoleian, directeur du Center for Sustainable Systems de l’Université du Michigan. « Une vaisselle plus intelligente est quelque chose que nous pouvons tous faire. »

Keoleian est l’auteur principal d’une étude UM comparant le lavage de la vaisselle manuel et en machine. Voici quelques suggestions de lui et de la spécialiste de la toxicité environnementale Tonya Harris pour rendre le lavage de la vaisselle plus durable.

Utilisez généralement le lave-vaisselle

Dans la plupart des cas, l’utilisation du lave-vaisselle consomme moins d’énergie et d’eau que le lavage des mains. L’étude de Keoleian a comparé le lavage en machine au lavage de la vaisselle avec le robinet ouvert. Le lave-vaisselle a permis de réduire de 50 % les émissions de gaz à effet de serre et de réaliser plus de 50 % d’économies d’eau.

« La plupart des émissions sont liées à l’énergie utilisée pour chauffer l’eau », explique Keoleian. « Certaines (personnes) lavent leur vaisselle avant d’utiliser le lave-vaisselle, ce qui annule l’avantage du lave-vaisselle par rapport au lavage des mains. »

Choisissez un lave-vaisselle efficace

Les lave-vaisselle modernes consomment moins d’énergie et d’eau que leurs homologues obsolètes. Beaucoup utilisent moins de quatre gallons par charge, fonctionnent plus silencieusement et comportent davantage d’innovations. Les lave-vaisselle Beko série 39 offrent un emplacement dédié pour nettoyer les grandes bouteilles, un filtre autonettoyant et un bras gicleur qui se déplace en carré pour nettoyer les coins plus efficacement.

L’inconvénient des nouveaux lave-vaisselle ? Ils nécessitent plus de patience. « Pour obtenir les mêmes résultats que les lave-vaisselle plus anciens, les plus efficaces doivent fonctionner plus longtemps », explique Harris.

Lorsque vous achetez un nouveau lave-vaisselle, utilisez les étiquettes jaunes standard des appareils pour déterminer la quantité d’énergie et d’eau qu’il consommera. Recherchez également :

Une cote Energy Star ;

Paramètres de lavage écologique, de détection automatique et de séchage à l’air ;

Une grande capacité pour que vous puissiez l’exécuter moins de fois pendant la semaine ;

Une entreprise manufacturière avec une philosophie environnementale.

Organisez la vaisselle pour une efficacité maximale

Chaque lave-vaisselle est un peu différent, alors consultez votre manuel du propriétaire pour obtenir des conseils. Mais en général:

Placez la vaisselle dont les côtés sales sont orientés vers le centre, avec un angle vers le bas entre les dents.

Gardez les récipients et les couvercles en plastique sur les paniers supérieurs pour les protéger de la chaleur.

Utilisez l’étagère inférieure pour les articles plus gros comme les assiettes, les poêles et les ustensiles de cuisson.

Pointez les manches des couverts vers le bas (sauf pour les couteaux, qui doivent être pointus vers le bas pour des raisons de sécurité).

De plus, il est plus efficace d’attendre pour faire fonctionner le lave-vaisselle jusqu’à ce qu’il soit plein, mais pas surchargé. « Bien qu’il puisse être tentant de remplir le lave-vaisselle jusqu’à ce que vous ne puissiez plus rien y mettre », explique Harris, « cela peut conduire à devoir laver à nouveau les articles parce que le savon ne peut pas atteindre toutes les surfaces de la vaisselle si elles sont qui se chevauchent. »

Choisissez un cycle de lave-vaisselle efficace

Les machines plus récentes ont des cycles « éco ». Si vous n’avez pas de réglage écologique, « léger » ou « fragile » et « normal » sont les prochains meilleurs choix.

Essayez d’éviter les cycles de lave-vaisselle plus difficiles comme les « casseroles et poêles », qui durent plus longtemps et à des températures plus élevées. Keoleian suggère également de sauter le réglage à sec. « Laissez votre vaisselle sécher à l’air libre pour économiser de l’énergie et de l’argent », dit-il.

Pratiquez des techniques efficaces de lavage des mains

Si vous vous lavez les mains, ne faites pas couler l’eau en permanence. Harris et Keoleian recommandent plutôt la « méthode à deux bassins ».

Tout d’abord, grattez les restes de nourriture et jetez-les dans le compost ou les ordures. (Le compostage est préférable, car l’envoi des déchets alimentaires à la décharge augmente le niveau de méthane, un puissant gaz à effet de serre.) Ensuite, dit Harris, faites ceci :

Faites tremper la vaisselle avec des aliments collés dans de l’eau tiède savonneuse. Pour des raisons de sécurité, ne trempez pas les couteaux tranchants.

Videz l’eau et remplissez l’évier à moitié avec de l’eau tiède et propre.

Frotter la vaisselle du moins au plus sale.

Trempez-les dans une deuxième bassine avec de l’eau froide pour les rincer. Si vous ne disposez que d’un évier à une seule cuve, utilisez pour cela une petite baignoire.

Laissez la vaisselle sécher à l’air libre ou séchez-la avec une serviette pour une finition impeccable.

Utilisez un torchon propre à chaque fois pour éviter le transfert de bactéries.

Choisissez judicieusement le savon à vaisselle

« Il est facile de penser que plus de savon signifie une vaisselle plus propre, mais plus de savon n’est pas toujours mieux ! » dit Harris. « En utiliser trop peut entraîner la formation d’un film trouble sur la vaisselle et les verres. »

D’autres considérations durables incluent :

Utiliser des formules concentrées pour réduire les déchets d’emballages ;

Choisir des produits avec un minimum d’emballage plastique ;

Recyclage des conteneurs usagés ;

Acheter des savons non toxiques pour protéger les cours d’eau ;

Éviter les dosettes pour lave-vaisselle, car il existe de nouvelles preuves qu’elles contribuent à la pollution microplastique ;

Si votre eau est dure, protégez votre machine en utilisant des détergents formulés pour une faible accumulation de minéraux.

Choisissez un épurateur vert

Stéphanie Miller/Avec l’aimable autorisation de Karuna Eberl

«Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais votre éponge de cuisine ordinaire contribue quotidiennement à la pollution par les microplastiques», déclare l’auteure et défenseure de la vie écologique Stephanie Miller.

« Ceux que vous avez tendance à trouver dans votre épicerie sont faits de plastique et libèrent de minuscules particules qui finissent dans nos cours d’eau et nos océans. Et à la fin de leur durée de vie utile, ces éponges finissent dans les décharges. »

Utilisez plutôt des épurateurs fabriqués à partir de fibres naturelles comme le coton, le chanvre, le sisal, les fibres de noix de coco, le luffa ou le bambou.

À propos des experts

Gregory Keoleian est professeur à la School for Environment and Sustainability de l’Université du Michigan. Il a cofondé et codirige le Centre pour les systèmes durables de l’université, qui analyse les produits, les technologies et les pratiques pour améliorer la durabilité depuis plus de 30 ans. Il a récemment été nommé sur la Hot List de Reuters des meilleurs climatologues du monde.

Tonya Harris est une experte primée en toxines environnementales, fondatrice de Slightly Greener et auteur du La méthode légèrement plus verte, qui propose aux mamans occupées des solutions simples pour réduire les toxines. Elle est titulaire d’une maîtrise en nutrition holistique et de plusieurs certificats dans le domaine de la santé environnementale, et a figuré dans de nombreuses émissions de télévision nationales.

Stéphanie Miller est l’auteur de Vivre zéro déchet, la méthode 80/20 et fondateur de Zero Waste à DC. Elle a passé 25 ans à la Société Financière Internationale, où elle était directrice des activités liées au climat, dirigeant des équipes chargées de trouver des solutions innovantes au changement climatique. Elle touche un large public à travers des présentations principales, des événements d’apprentissage et des consultations auprès des ménages.