Comment préparer votre maison pour un véritable arbre de Noël

Les vrais sapins de Noël renouvelables et recyclables sont bien meilleurs pour l’environnement que les sapins artificiels en plastique et en acier qui finissent dans les décharges. Et comme le dit Tom O’Connor, directeur exécutif de la National Christmas Tree Association, rien ne vaut la tradition familiale annuelle consistant à visiter une ferme arboricole pour faire votre sélection.

Les conseils suivants, approuvés par des experts, vous aideront à sélectionner, installer et entretenir votre sapin de Noël afin qu’il reste frais tout au long des vacances.

De vrais conseils pour préparer un sapin de Noël

O’Connor dit que le bon emplacement pour votre arbre de Noël est crucial. « Gardez votre arbre à l’écart des bouches de chaleur ou d’une cheminée, qui peuvent dessécher excessivement l’arbre », dit-il. Lucas Dull, copropriétaire de Dull’s Tree Farm, recommande d’éviter une place devant une fenêtre orientée au sud pour la même raison.

Voici d’autres indicateurs de planification :

Mesurer l’espace : Vérifiez la largeur et la hauteur pour éviter les branches cassées. «N’oubliez pas de tenir compte de la décoration de votre sapin de Noël (étoile, ange, etc.)», explique Dull.

Acheter un stand : Mettez votre arbre dans l’eau dès que vous le ramenez à la maison. «Nous recommandons une capacité minimale d’un gallon à 1,5 gallons», explique Dull. Mais plus l’arbre est grand, plus il boit.

Faites des recherches sur les espèces : Si vous avez beaucoup de décorations lourdes, choisissez une essence forte, comme l’épinette blanche ou le sapin noble, plutôt qu’un pin blanc plus faible. Pour le véritable arôme de sapin de Noël, un sapin de Douglas ou Fraser populaire est idéal.

Choisissez un arbre sain : Évitez les spécimens avec beaucoup d’aiguilles brunes tombantes ou de branches cassantes. « L’arbre doit être vert et souple plutôt que sec », explique O’Connor.

Achetez un sac d’abattage d’arbres: «Ils aident vraiment à garder les aiguilles contenues lorsque vient le temps d’enlever l’arbre», dit Dull. « Même si vous n’avez pas de sac d’enlèvement d’arbre, un vieux drap ou une vieille bâche peut être enroulé autour de l’arbre pour aider à réduire les dégâts. »

Quand les fermes forestières et les lots d’arbres ouvrent-ils ?

«La plupart des fermes arboricoles et des terrains ouvrent aux alentours de Thanksgiving», explique Dull. N’achetez pas d’arbre avant cette date. Si vous le faites, il ne sera pas aussi frais à l’arrivée des vacances et vous devrez peut-être le retirer plus tôt que vous ne le souhaiteriez.

Mais faire ses achats trop tard comporte des risques. « La plupart des arbres sont vendus au cours des deux premiers week-ends qui suivent Thanksgiving », explique O’Connor. « Plus vous attendez, plus l’inventaire devient important. »

Plus Noël approche, plus les fermes locales et les lots ont de chances de se vendre. Vous devrez peut-être voyager plus loin, payer un supplément ou vous contenter d’un spécimen à l’apparence broussailleuse.

Comment transporter un vrai sapin de Noël

« Bien que les camionnettes soient les véhicules les plus conviviaux pour ramasser votre arbre, n’importe quel véhicule avec un toit fera l’affaire », explique Dull. Ces conseils de transport minimiseront les branches cassées, les chutes d’aiguilles et les maux de dos :

Renseignez-vous sur le filet : La plupart des fermes où vous pouvez couper votre propre sapin de Noël le mettront ensuite en filet pour le rendre plus facile à manipuler et à transporter.

Tactiques liées : «Si vous attachez votre arbre au sommet de votre véhicule, placez le bas du coffre face à l’avant de votre véhicule», explique Dull. Cela réduit les dommages causés par le vent pendant la conduite.

Apportez une couverture ou une bâche: Si vous pouvez installer l’arbre dans votre voiture, cela évite que les aiguilles ne passent partout.

Comment préparer un vrai arbre avant de le rentrer à l’intérieur

« Souvent, l’endroit où vous achetez votre arbre est équipé d’un secoueur d’arbre, où vous le placez sur l’appareil, et qui le secoue pour retirer les aiguilles », explique O’Connor. Sinon, secouez simplement l’arbre vous-même avant de rentrer à l’intérieur ; portez des gants pour que la sève pénètre sur eux et non sur votre peau. Bien que les insectes gênants soient rares sur les arbres de Noël, cela aide également à éliminer les créatures accrochées.

Ce n’est pas grave si votre arbre a été posé sur un terrain gelé, mais Dull dit qu’il est utile de laisser dégeler un arbre couvert de neige ou de glace dans le garage. « Tous les morceaux de glace ou de neige qui fondent sur l’arbre créent une flaque d’eau dans le garage plutôt que dans la maison », dit-il.

Il est essentiel de s’assurer que votre arbre peut absorber efficacement l’eau. « Si cela fait plus de quelques heures que votre arbre a reçu une nouvelle coupe à la base, allez-y et donnez-lui une autre », explique Dull. Cela ouvre les veines du tronc, qui peuvent rapidement se recouvrir de callosités. «Un demi-pouce du fond suffit», dit-il.

Coupez-le avec une scie à main et assurez-vous de retirer immédiatement toute sève de la lame. «Nous utilisons de l’eau ammoniaquée pour éliminer la sève des outils, tels que les scies ou les tondeuses», explique Dull. « Pour les mains, utilisez un désinfectant pour les mains ou un autre nettoyant pour les mains à base d’alcool. »

Gardez votre arbre hydraté si vous ne le rapportez pas immédiatement. O’Connor recommande de le mettre entre-temps dans un seau d’eau dans votre garage. « Vous pouvez également simplement le stocker sans eau, à condition de lui donner une nouvelle coupe avant de le mettre dans l’eau », explique Dull.

Comment configurer votre véritable arbre

O’Connor dit de traiter votre arbre comme un vase de fleurs fraîchement coupées. « Si vous laissez le vase sécher, les fleurs vont sécher très rapidement, et un arbre sera pareil », dit-il.

Ne laissez jamais le niveau d’eau dans le pied du sapin de Noël descendre en dessous du bas du tronc. Si la base se scelle et nécessite une nouvelle coupe, faites-le avant de décorer votre sapin de Noël.

La quantité et le moment où votre arbre de Noël a besoin d’être arrosé dépendent de sa taille, de son espèce et de l’environnement. Cependant, Dull recommande de remplir complètement votre stand pour commencer, puis de vérifier votre arbre deux fois par jour, matin et soir, pendant les premiers jours ou la première semaine. Après cela, une vérification quotidienne de l’eau devrait suffire car l’arbre n’aura plus aussi soif.

Si vous craignez de renverser de l’eau lors du remplissage du support, placez un couvercle imperméable en dessous pour éviter les gouttes capricieuses. «Il existe des bâtons d’arrosage qui peuvent faciliter le remplissage du peuplement d’arbre et réduire le risque de déversement ou de remplissage excessif», explique Dull.

Dull suggère d’attendre un jour ou deux avant de décorer votre sapin. «Cela permet aux branches de s’ouvrir et de se mettre en place, ce qui facilite la décoration», dit-il.

Combien de temps durent les vrais arbres ?

« Un arbre frais bien entretenu devrait durer cinq à six semaines sans problème », explique Dull. Votre programme d’arrosage, le type d’arbre et la chaleur de votre maison affectent tous la durée de vie d’un arbre de Noël.

