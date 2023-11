Comment construire un chariot en bois DIY avec des roues

Aperçu

Si vous aimez jardiner mais ne faites pas plusieurs déplacements pour collecter des outils, des engrais, des plates-bandes de plantes, du paillis, un tuyau d’arrosage et un seau à mauvaises herbes, vous adorerez ce chariot simple. Il est léger et facile à manœuvrer, mais il fonctionne comme un poids lourd. Il est suffisamment solide pour transporter une lourde charge de terre et de plantes, ainsi qu’un tas d’outils de jardinage. Nous l’avons conçu pour que le poids s’équilibre bien sur l’essieu et non sur vos bras. Et les grandes roues vous permettent de faire rouler facilement des charges sur des pelouses bosselées et sur des pentes montantes et descendantes avec un minimum d’effort.

Nous avons conçu ce chariot pour qu’il soit tout aussi beau dans 20 ans. Il est fabriqué à partir de frêne blanc, un bois dur résistant traditionnellement utilisé pour les manches d’outils de jardin, les bateaux et les meubles. Pour plus de solidité et de longévité, nous l’avons assemblé avec des joints à demi-tour, des vis et de la colle extérieure.

Dans cet article, nous vous guiderons pas à pas dans le montage du chariot. Comme vous le verrez, plusieurs joints nécessitent un travail de détail précis et de la patience. Cependant, nous allons vous montrer comment construire un gabarit de toupie pour simplifier le processus d’encochage. Le reste est simple : il vous suffit de couper, coller et visser les pièces ensemble.

Vous aurez besoin d’une scie à onglets, d’une scie circulaire, d’une perceuse et d’une toupie pour ce projet. Nous recommandons également une scie à table, bien que vous puissiez construire le chariot sans une. Mais ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas de scie à table ; la plupart des fournisseurs couperont le bois pour vous moyennant une somme modique. Ou ils vous dirigeront vers quelqu’un qui le peut. (Certains fournisseurs de vente par correspondance couperont également les tailles spécifiées pour vous.) Nous indiquons les tailles exactes dans la liste des matériaux, mais à moins que vous n’achetiez le bois déjà déchiré et raboté sur mesure, ajoutez environ 30 % de plus pour tenir compte des déchets.

Une fois que vous avez tout le matériel sous la main, accordez-vous environ deux à trois jours complets pour assembler le chariot.

Rassemblez les matériaux

Recherchez des cendres chez n’importe quel fournisseur de bois dur. Cependant, d’autres essences – le chêne blanc, l’orme, le douglas ou même le pin ou le cèdre – fonctionnent également bien si vous ne trouvez pas de frêne. Quel que soit votre choix, optez pour du bois sans nœuds pour de meilleurs résultats. Le frêne et les autres bois durs sont généralement disponibles dans des largeurs aléatoires, nous les avons donc tous découpés avant de commencer. (Voir la liste de coupe et la figure B dans les informations supplémentaires ci-dessous.)

Figure A : Gabarit de routeur

Placez la poignée en frêne entre les deux morceaux de 2 × 2, puis fraisez les découpes en demi-tour à l’aide du guide de toupie.

La découpe de joints demi-tour précis est la partie la plus délicate de ce projet. La figure A illustre le gabarit que nous avons conçu pour réaliser des coupes précises avec une toupie. Mais si vous possédez ou avez accès à une scie à table avec une lame à rainurer, vous pouvez obtenir des résultats tout aussi bons beaucoup plus rapidement.

Si vous avez une main ferme, vous pouvez également couper les recouvrements avec une scie circulaire et un ciseau bien aiguisé. Mais ne vous attendez pas à ce que les demi-tours soient aussi serrés. Quelle que soit la méthode que vous utilisez, coupez d’abord une paire d’éprouvettes pour vérifier la précision du gabarit et la profondeur des demi-tours.

Figure B : Diagramme éclaté d’un chariot en bois

Assemblez le cadre, puis ajoutez les lattes et les roulettes.

La figure B est également disponible en format pdf.

Figure C : Assemblages à demi-recouvrement

Utilisez ces gabarits comme guide pour couper les joints à demi-chevauchement.

