Montrez votre appréciation avec ces cadeaux attentionnés pour hôtes et hôtesses

Organiser un événement est une entreprise majeure, qu’il s’agisse d’un dîner formel ou décontracté, d’une fête de Noël, d’une fête d’anniversaire pour enfants ou d’une soirée pyjama, ou encore d’héberger famille et amis pour la nuit dans la chambre d’amis idéale. Un cadeau pour l’hôte ou l’hôtesse montre que vous appréciez tout ce qui est nécessaire pour organiser ce type d’événements.

Nous avons donc trouvé une variété de cadeaux d’hôtes et d’hôtesses bien pensés à différents niveaux de prix. Certains cadeaux peuvent être utilisés pour organiser des événements à l’avenir, tandis que d’autres sont uniquement destinés au plaisir de l’hôte ou de l’hôtesse.

Ensemble de verres à café et boissons 9 pièces à double paroi Zwilling Sorrento

Les cappuccinos, les lattés – et même l’eau, les jus et les desserts – sont beaucoup plus élégants lorsqu’ils sont servis dans l’ensemble de 9 pièces à café et boissons à double paroi Zwilling Sorrento. Le verre borosilicate donne l’impression que les boissons flottent, la conception à double paroi maintient le contenu à la température souhaitée (chaud ou froid) et ne laisse aucun anneau de condensation. L’ensemble comprend 2 verres à latte, 2 tasses à café, 4 pailles à cuillère en acier et une brosse de nettoyage pour paille à cuillère. La verrerie peut être mise en toute sécurité au micro-ondes, au congélateur et au lave-vaisselle.

Purificateur de vin original Üllo et carafe aérée édition spéciale

Les hôtes ou hôtesses amateurs de vin apprécieront le purificateur de vin Üllo Original et la carafe aérée édition spéciale, qui peuvent être utilisés pour les blancs, les rouges et les rosés. Le purificateur de vin utilise un système de purification instantanée pour éliminer les conservateurs sulfites et réduire les histamines, et l’aérateur réglable peut être activé ou désactivé. L’aérateur peut s’asseoir sur n’importe quel verre à vin standard ; cependant, il est livré avec une belle carafe en verre cristal soufflé à la main et sans plomb. Üllo fabrique également un purificateur de vin et une carafe qui peuvent refroidir le vin à une température cellulaire de 60 degrés tout en éliminant les sulfates artificiels.

Cadre numérique Nixplay

Le cadre numérique Nixplay peut être utilisé pour recevoir et afficher des photos et des vidéos dans un cadre numérique de 10 pouces. Les photos peuvent être partagées depuis un ordinateur portable, un téléphone ou une tablette, et les commandes tactiles à l’écran rendent le cadre facile à utiliser. Il est également facile d’installer le cadre numérique, qui dispose d’un haut-parleur intégré, d’un support amovible et fonctionne avec Alexa. Les finitions incluent noir/or, bois/blanc, blanc et noir/argent.

Planche de cuisine 2 pièces Shun Hinoki

La planche de cuisine 2 pièces Shun Hinoki est une planche à découper qui peut également être utilisée pour le fromage et la charcuterie. Il est fait de bois de cyprès japonais et sa surface moyennement douce aide à préserver le tranchant du couteau. Le design unique de cette planche en 2 parties est également suffisamment beau pour être utilisé lors de la présentation des aliments. Les deux côtés du jeu de planches peuvent être utilisés, et il peut être lavé avec du savon doux, puis séché avec une serviette et séché à l’air.

Ensemble de broyeur de bouteilles Audo 2 pièces

Autre idée cadeau inhabituelle pour hôte et hôtesse, l’ensemble de broyeur de bouteilles Audo 2 pièces a une forme de bouteille. En plus d’être belle sur n’importe quel comptoir ou table à manger, la forme sert également à un autre objectif. La conception circulaire facilite l’utilisation des meuleuses puisque la base arrondie s’adapte parfaitement à la main de l’utilisateur et que la surface en caoutchouc est facile à saisir et à nettoyer. L’ensemble est disponible en 10 combinaisons de couleurs, dont le bleu avec couvercle de plage, le vert chasse/beige avec couvercle en noyer, le carbone/frêne avec couvercle en noyer et le laiton brossé.

Coffret cadeau huile d’olive, vinaigre et assaisonnement Olivelle

Le coffret cadeau huile d’olive, vinaigre et assaisonnement Olivelle offre l’occasion de goûter une variété de saveurs, notamment d’agrumes, fumées, épicées et sucrées, aux hôtes et hôtesses qui sont des cuisiniers débutants, des gourmets ou même des maîtres du grill. De l’huile d’olive infusée à la truffe noire au balsamique vieilli en fût de bourbon en passant par le balsamique doux foncé vieilli en fût, en passant par l’assaisonnement et l’assaisonnement au citron vert chipotle et au sel de mer infusé aux épices au cumin, la société propose un assortiment de délicieuses saveurs parmi lesquelles choisir.

Ricordami Italie

De vraies roses qui durent éternellement ? Oui s’il vous plait. Ricordami Italia utilise des fleurs cueillies à la main de façon saisonnière, qui sont conservées grâce à un processus conçu pour les aider à durer éternellement, sans avoir besoin d’eau ni de soleil. Les arrangements se déclinent en rouges, roses, magentas et blancs vibrants, et ils ont des tiges et des pétales, et même des odeurs parfumées. Les formes des conteneurs incluent le carré, la forme de cœur, le rond et le dôme, et le matériau du conteneur va de l’acrylique ou du marbre au cuir végétalien, en daim végétalien et en cuir véritable.

Ensemble de plats de cuisson rectangulaires 3 pièces Le Creuset Heritage

Aidez votre hôte ou hôtesse préférée à préparer des plats plus appétissants avec l’ensemble de plats de cuisson rectangulaires 3 pièces Le Creuset Heritage. Le grès comprend un plat allant au four de 4 litres, 2 ½ litres et 1/10 litres, chacun avec des poignées festonnées et un intérieur vitré antiadhésif qui ne se fissurera pas. L’extérieur est doté d’un vernis non poreux qui résiste aux rayures et n’absorbe pas les saveurs ni les taches. Avec une résistance thermique de -9 degrés F à 500 degrés F, le grès passe sans danger non seulement au four ou au gril, mais également au congélateur, au micro-ondes et au lave-vaisselle. Il existe plus d’une douzaine de choix de couleurs, notamment Cerise, Nectar, Caribbean, Chambray, Sea Salt et Nutmeg.

Système de bougies rechargeables Fill Mill Ultimate Pack

Brûler une bougie n’a jamais été aussi facile – ni aussi élégant – et c’est le cas lorsque vous utilisez le système de bougies rechargeables Fill Mill Ultimate Pack, Ultimate Pack. Le récipient en béton (disponible en béton gris clair ou béton gris foncé) est doté d’un système de verrouillage magnétique et d’un couvercle avec un bouton en laiton. Le récipient contient la bougie en mélange de cire de soja de 8,5 onces, qui a une mèche en coton et peut être facilement remplacée par d’autres bougies. Le pack ultime comprend trois bougies et Fill Mill propose des dizaines de parfums, tels que Whisky/Épices, Agrumes/Bois, Pinyon/Lavandin, Agrumes/Bois/Verveine et Foin frais/Fleurs sauvages/Herbes des champs.

Arbre topiaire olivier artificiel CG Hunter

Votre hôte ou hôtesse peut avoir ou non la main verte. Mais personne ne le saura jamais avec cet olivier topiaire artificiel CG Hunter, présenté dans un magnifique pot méditerranéen. La fausse plante d’olivier mesure 34 pouces de haut et les feuilles et le tronc sont d’apparence réaliste, et le pot de fleurs gris a également un look haut de gamme. La plante possède 225 feuilles et ne nécessite aucun entretien. L’entreprise fabrique également une variété d’oliviers, de ficus, de feuilles de violon, de palmiers, de magnolia et d’eucalyptus plus grands (d’une hauteur allant de 7 pieds à 8 pieds de haut), ainsi qu’une variété de plantes.