Accueillez les visiteurs avec style grâce à ces conseils de conception/décoration de chambre d’amis

Lorsque vous accueillez des invités pour les vacances – ou à tout moment de l’année – vous voulez qu’ils se sentent aussi bienvenus que possible. Semblable à l’expérience d’une chambre d’hôtel de luxe que vous créez vous-même, vous souhaitez également que les visiteurs vivent une expérience confortable et mémorable dans votre maison.

« La chambre doit être un sanctuaire, un lieu de repos et de repos, et un lieu qui rend les gens heureux au début et à la fin de chaque journée », déclare Christopher Grubb, architecte d’intérieur et fondateur d’Arch-Interiors Design Group, basé à Beverly Hills. . Que vous conceviez ou décoriez la chambre d’amis, voici quelques facteurs à garder à l’esprit.

Appel aux sens

Les couleurs attirent le regard et peuvent modifier la façon dont vos invités se sentent, changeant ainsi leur humeur en un instant. « Les couleurs les plus apaisantes à considérer pour une chambre sont les nuances de vert ou de bleu », explique Grubb. De plus, il note que le papier peint peut ajouter un superbe effet visuel. « Un motif complexe constitue un superbe mur d’accent ou un plafond spectaculaire ; ou une texture, comme une toile d’herbe, peut apporter une sensation de confort dans la pièce.

Grubb recommande également des fleurs et des bougies comme excellent moyen d’incorporer un parfum attrayant dans votre espace. « La lueur des bougies est également chaleureuse et invitante », dit-il.

Faites du lit le point focal

Le lit doit toujours être la considération principale lors de la conception d’une chambre d’amis. « Qu’il s’agisse d’une superbe tête de lit rembourrée, d’un élément plus contemporain intégré autour du lit, d’un objet trouvé comme un portail asiatique ou d’un lit à baldaquin antique, le lit doit toujours être le point central », explique Grubb.

Si vous avez un lit à baldaquin, il dit qu’une option consiste à y ajouter du tissu. « C’est une façon d’adoucir la dureté du bois – ou s’il y a des lattes de bois sur le dessus, faire passer du tissu, comme un voilage, peut créer un joli effet cocon pendant le sommeil », explique Grubb.

La prochaine étape consiste à ajouter de la texture et du confort avec les choix de literie. «J’aime toujours l’apparence d’un lit surélevé, et une bonne couette et de nombreux oreillers sont confortables et accueillants», déclare Grubb.

Eril Serbetci, co-fondateur et designer chez Darling Spring, convient que les oreillers sont importants dans une chambre d’amis. « C’est un produit très personnel, mais les hôtels font un excellent travail avec cela, donc pour une chambre d’amis accueillante, choisissez toujours des oreillers parmi les sélections d’hôtels (ou ceux qui imitent cette expérience), et vous ne pouvez jamais vous tromper. »

Désencombrer

Comme vous n’avez probablement pas d’invités la plupart du temps, il est tentant d’utiliser votre chambre d’amis comme endroit pour ranger les objets supplémentaires pour lesquels vous ne trouvez pas de place. Cependant, Grubb recommande de laisser la pièce respirer en retirant les pièces inutiles. « Cela rendra la chambre plus grande et plus légère, ce qui la rendra instantanément plus accueillante. »

Cependant, si vous souhaitez une plus grande surface d’exposition sans ajouter de meubles supplémentaires, il a une solution. « L’installation d’une étagère continue à environ 14 pouces ou plus du plafond autour de toute la pièce permet d’atteindre cet objectif », explique Grubb. « Vous pouvez l’utiliser pour des livres, des objets de collection, des photos de famille et c’est une autre façon d’ajouter un élément architectural. »

Assurer confidentialité et praticité

Grubb recommande également d’utiliser un miroir pour agrandir votre espace et offrir à vos invités un endroit privé pour évaluer leur apparence pendant qu’ils s’habillent.

« Une moquette moelleuse ou un tapis est toujours agréable, et un joli tapis à motifs peut établir la palette de couleurs complète de la pièce », dit-il. Une autre astuce consiste à ajouter un habillage de fenêtre de finition. « Les rideaux ou une cantonnière sont une belle façon d’encadrer la fenêtre avec une texture ou un motif et de lui donner un aspect fini. »

Les nouvelles lampes de chevet sont non seulement abordables, mais ajoutent également une touche amusante – et Grubb affirme que la lueur la nuit est invitante et réconfortante. « Les lampes traditionnelles sur chaque table de nuit sont élégantes, mais pour une pièce plus moderne, pensez à accrocher une suspension au plafond au-dessus de vos tables de nuit ou à fixer au mur une applique sympa. »

La table de chevet est un autre facteur à considérer. « Nous n’emportons pas beaucoup de choses lorsque nous sommes en visite, mais nos téléphones, montres et accessoires personnels sont toujours avec nous », explique Serbetci. Elle considère la table de chevet comme l’un des éléments les plus importants pour qu’un invité se sente important.

Ce sont quelques-uns des éléments qui peuvent contribuer à créer une chambre d’amis accueillante et confortable.

Miroir de sol Beau noyer

Cet élégant miroir de sol Beau Walnut sert d’élément de design dans la chambre d’amis, la rendant plus spacieuse. Et c’est aussi pratique, car il offre une vue de la tête au sol qui permet aux invités de vérifier leur apparence en privé. Entouré de bois massif et plaqué avec des lanières de cuir et des garnitures en laiton, le miroir comprend une quincaillerie anti-basculement et une quincaillerie de suspension. Il est disponible en noyer et noir.

Parure de lit en satin Brooklinen

Pour des draps de chambre d’amis soyeux et brillants, l’ensemble de draps Brooklinen Luxe Sateen Quilt Hardcore comprend tout ce dont vous avez besoin pour créer une expérience inoubliable. Fabriqué en coton à longues fibres 480 fils, l’ensemble comprend un ensemble de draps, une housse de couette et des taies d’oreiller. Il existe plus d’une douzaine de choix de couleurs, dont Graphite, Blue Tide, Warm Grey, Rose Quartz et Coriandre, ainsi que plusieurs rayures et motifs.

L’article Table d’appoint Portima en noyer C

Si votre chambre d’amis n’a pas assez d’espace sur la table de chevet, ou si vous souhaitez simplement offrir des options supplémentaires, la table d’appoint Article Portima Walnut C est portable et la table peut être réglée en hauteur de 19″ à 26″. Il peut contenir un ordinateur portable, des boissons et des livres pour travailler, manger ou boire au lit ou assis sur une chaise. Le plateau de la table est en bois massif de noyer ou de chêne, avec une base en acier thermolaqué. Le verre sert également de couvercle pour recouvrir le contenu de la carafe.

Ensemble de carafe de chevet Post Monti-Sonno sur mesure

Les invités peuvent avoir soif pendant la nuit, mais ne pas avoir envie de trébucher vers la cuisine dans le noir. Cet ensemble de carafes de chevet Post Sempli Monti-Sonno sur mesure leur permet de garder l’eau sur la table de nuit. L’ensemble est fait de cristal soufflé à la bouche sans plomb et comprend une carafe de 29,25 onces et un verre de 12 onces. Le verre sert également de couvercle pour recouvrir le contenu de la carafe.

Réveil lumineux WiiM

Tout le monde n’utilise pas sa montre connectée comme réveil. Le réveil lumineux WiiM est un appareil multifonctionnel qui offre le choix entre une alarme régulière ou une alarme musicale, ainsi qu’un réveil lumineux au lever du soleil. Les réglages d’éclairage peuvent également être personnalisés pour la lecture, la détente, la méditation et d’autres activités, et il existe également des bruits de sommeil apaisants et des sons relaxants. L’horloge est disponible en argent poli et vert bleu mer.

Ensemble de serviettes 3 pièces en peluche Saatva

Les invités apprécieront cet ensemble de serviettes 3 pièces Saatva Plush, fabriqué en coton à fibres longues. Les serviettes sont épaisses et absorbantes et comportent une étiquette volante à chaque extrémité, ce qui les rend faciles à accrocher à des crochets pour sécher. L’ensemble de serviettes comprend une serviette de bain, une serviette à main et une serviette pour le visage, et il est disponible en ardoise, sable et blanc, et est livré dans un sac à cordon en coton naturel.

Couette en duvet SleepNumber Luxwarmth

Il est facile de se blottir toute la nuit sous la couette en duvet SleepNumber Luxwarmth, fabriquée à partir de duvet blanc avec une housse 100 % coton et des boucles de coin (pour une housse de couette en option). La couette en duvet au pouvoir gonflant de 700, qui est également hypoallergénique, est disponible en trois chaleurs : légère pour les dormeurs chauds, moyenne pour la plupart des dormeurs ou extra pour les dormeurs froids.

L’OR Barista System Machine à café et expresso combinée

Surprenez vos invités avec ce combo compact de machine à café et expresso L’OR Barista System. Il est suffisamment petit (11″ H x 16″ P x 7″ L) pour être posé sur une table de chevet et utilise à la fois des capsules de café et des capsules d’espresso pour une expérience sans gâchis (les capsules usagées sont éjectées dans le récipient à capsules usagées). Avec 19 bars de haute pression, la machine crée également une couche de crème riche et veloutée. Il dispose d’un réservoir d’eau de 40 onces, chauffe en 25 secondes et est facile à nettoyer.

Chargeur Magsafe UGreen Nexode 100W

La plupart des gens possèdent plusieurs appareils numériques qui doivent être rechargés régulièrement. Le chargeur Magsafe UGreen Nexode 100 W dispose de deux ports USB-C de 100 W, d’un port USB-A de 22,5 W et d’un chargement sans fil MagSafe de 15 W. Cela permet aux clients de recharger (par exemple) un ordinateur portable, une tablette, des écouteurs et un smartphone. Et le chargeur Magsafe est doté d’une charnière réglable, afin que les invités puissent voir le contenu du téléphone pendant le chargement.

Oreillers en duvet pur Parima

Vos invités dormiront certainement bien sur une paire d’oreillers en duvet Pure Parima. Fabriqués avec 16 onces de duvet d’oie blanc pur (mais aucune de ces piquants pointus), les oreillers moyennement fermes sont légers et moelleux. Ils ont également une coque en batiste 100 % coton avec des coutures doubles et un passepoil en satin. Pure Parima fabrique également des oreillers alternatifs en duvet avec un rembourrage en microfibre.