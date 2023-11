8 conseils de gestion du temps à suivre pour réussir

Que vous soyez dans l’immobilier ou dans une autre profession, le temps est toujours votre atout le plus précieux. La façon dont vous l’utilisez peut avoir un impact considérable sur les résultats à court et à long terme que vous obtenez dans votre entreprise et dans votre vie. Si vous parvenez à être efficace avec votre temps, vous serez en mesure d’optimiser vos heures de travail et d’atteindre des objectifs petits et grands.

Suivez ces stratégies pour tirer le meilleur parti des minutes dont vous disposez chaque jour.

1. Fixez-vous des objectifs de temps clairs

Qu’espérez-vous accomplir au cours de la semaine à venir ? Qu’en est-il du mois ou de l’année à venir ? Pour rester sur la bonne voie et atteindre vos objectifs, il peut être utile de définir les principaux objectifs. Dans son livre « Traction », l’auteur Gino Wickman préconise d’identifier un grand rêve, puis de le diviser en objectifs sur 3 ans, sur 1 an et sur 90 jours. Une fois que vous connaissez ces objectifs, vous pouvez les prioriser. Après avoir fixé des horaires pour atteindre ces objectifs majeurs, vous pouvez consacrer le temps restant à d’autres tâches.

2. Attaquez-vous d’abord aux tâches difficiles

Lorsque je regarde une journée, j’aime noter les trois choses que je dois accomplir au cours de celle-ci, qui sont basées sur mes buts et objectifs globaux. Je travaille également pour accomplir ces tâches tôt le matin si possible. Le concept de « manger d’abord la vilaine grenouille » vient de Mark Twain et s’applique également ici. Cela implique de s’occuper d’abord des tâches difficiles. Si vous pouvez les faire tout de suite, avant que d’autres distractions ne s’installent, vous aurez l’avantage d’être lucide et tranquille. Vous pourrez également les retirer immédiatement de votre assiette, ce qui facilitera l’exécution des tâches suivantes.

3. Bloquer le temps de manière stratégique

Si vous ne prenez pas le temps de vous consacrer aux choses importantes, vous vous retrouverez rapidement occupé par un travail chargé. Pour moi, cela signifie prévoir du temps pour passer des appels et se concentrer sur les conversations qui ont lieu. J’essaie également de regrouper les e-mails et de vérifier les messages seulement trois fois par jour, le matin, à midi et le soir.

4. Soyez présent et évitez le multitâche

Même s’il peut être facile d’essayer d’effectuer plusieurs tâches à la fois, si vous êtes capable d’être présent sur le moment, cela peut vous aider à être le plus efficace possible. Vous pourrez vous concentrer sur la personne avec qui vous parlez ou sur la réunion à laquelle vous assistez. Vous éviterez également le temps perdu à faire des allers-retours entre passer un appel, consulter vos e-mails, rédiger un rapport, etc. Cette approche intentionnelle permet de réduire les interruptions qui pourraient ralentir votre productivité.

5. Tirer parti des forces de l’équipe

Je ne serais pas capable de tout faire seul, alors je m’appuie sur les membres de l’équipe pour m’aider dans de nombreux domaines, y compris le travail promotionnel et les tâches administratives. Construire une bonne équipe et comprendre les forces individuelles peut vous aider à accomplir un montant exponentiel. Vous pourrez déléguer des tâches en fonction de leur expertise et configurer des systèmes pour créer un flux de travail plus rationalisé. De plus, le fait d’avoir des personnes dans votre équipe crée une responsabilité qui peut aider chacun à en faire plus.

6. Soyez conscient de la façon dont vous passez votre temps

Être conscient de ce que vous faites à différents moments de la journée peut vous aider à établir un emploi du temps productif. Vous souhaiterez utiliser votre temps de la meilleure façon possible et savoir quelles tâches génèrent le plus de valeur pour votre entreprise. À un moment donné, mon coach m’a demandé de faire une carte temporelle pour suivre mes activités. Sur la base des données recueillies, j’ai commencé à coder par couleur mon calendrier. Cela m’a aidé à voir visuellement mon emploi du temps et à savoir comment je passe mon temps.

7. Gardez les réunions efficaces

Des personnalités influentes comme Mike Bloomberg, ancien maire de New York, et Gary Vaynerchuk, partisan de la « réunion de 7 minutes », mettent l’accent sur le fait de garder les discussions ciblées et précises. Vous pourrez peut-être aborder les tâches et le matériel avec votre équipe en seulement 10 minutes au lieu de la session prévue de 45 minutes, par exemple.

8. Prenez le temps de voir grand

Comme le souligne mon coach Rod Santomassimo, il peut être utile d’évaluer les moments où vous travaillez « dans » votre entreprise plutôt que « sur » votre entreprise. « Dans » l’entreprise fait référence à la supervision des listes de tâches quotidiennes et de la maintenance requise. Se concentrer « sur » l’entreprise signifie réserver du temps pour développer des objectifs plus larges vers lesquels vous souhaitez travailler. Vous souhaiterez généralement avoir un équilibre entre les deux et être conscient de la fréquence à laquelle vous faites chacun.

Même s’il n’est pas simple de mettre en œuvre toutes ces tactiques immédiatement, vous pourriez envisager d’en choisir une et d’en faire une habitude. Vous pouvez ensuite ajouter plus de stratégies selon vos possibilités. Collectivement, bien utiliser votre temps peut conduire à un plus grand équilibre et à des niveaux de réussite plus élevés dans tous les domaines de votre entreprise et de votre vie.