Les développeurs de bureaux espèrent que les œuvres d’art serviront d’incitation au RTO

Dans leur quête pour attirer les employés vers les bureaux qu’ils ont abandonnés pendant Covid, les propriétaires d’immeubles de bureaux et les employeurs ont tout essayé, du ping-pong et des tables de billard aux déjeuners composés et à la bière gratuite. Dernièrement, un autre pari a été lancé, tirant parti de l’idée nouvelle que les employés de bureau seront plus enclins à retourner dans des bureaux ornés d’objets d’art. Les sociétés immobilières de tout le pays ont chargé des conservateurs d’art et des directeurs de création de les aider à créer des environnements publics remplis d’art suffisamment beaux et revigorants pour convaincre les travailleurs d’adopter à nouveau les déplacements au bureau.

L’un des meilleurs exemples de cette tendance est le BRiC (Boca Raton Innovation Campus) de 1,7 million de pieds carrés à Boca Raton, en Floride, où la rencontre de l’art et de la technologie est destinée à stimuler la créativité. CP Group, le développeur qui a transformé l’ancien campus de recherche IBM en BRiC, a installé plusieurs facettes de l’art public dans le cadre. Une exposition itinérante baptisée Art on BRiC Walls présente une exposition symbolique non fongible et présente également « Rocket », une œuvre d’art extérieure en acier inoxydable de 30 pieds de haut. L’Université Lynn, la Florida Atlantic University, le Boca Raton Museum of Art et la Palm Beach County Watercolour Society font partie des partenaires qui ont prêté des œuvres pour des expositions. Plus d’une douzaine d’expositions d’art et de technologie présentant plus de 300 œuvres d’art sont présentées.

«Le Groupe CP et plus particulièrement le Campus d’innovation de Boca Raton ont pour objectif d’intégrer l’art dans l’écosystème de nos bâtiments», explique Virginia Tobeason, la conservatrice d’art embauchée par le Groupe CP pour gérer ses expositions et ses collections à l’échelle nationale.

« Nous mettons en valeur les sources de talents locaux de nos communautés artistiques dynamiques. Grâce à des collaborations avec les musées, les écoles, les collèges et les organisations artistiques de la région, nous cultivons une atmosphère créative qui soutient notre communauté et dynamise le lieu de travail de nos locataires et de leurs visiteurs.

L’art est une priorité dans tous les projets de The Related Group, y compris les immeubles d’appartements et les propriétés en copropriété, ainsi qu’à son siège social de Miami.

La stratégie artistique de l’entreprise appelle à un mélange d’art et d’architecture et est soutenue par une solide initiative artistique basée sur des commandes. Offrir au public des installations artistiques à grande échelle est devenu emblématique de l’entreprise de développement immobilier et de style de vie.

Patricia Hanna, directrice artistique de Related Group, déclare : « Lors de la sélection des œuvres d’art pour le siège social de Related Group à Miami, j’ai pensé qu’il était important de choisir des pièces auxquelles mes collègues pouvaient s’identifier. Chaque espace de travail du bureau abrite une œuvre d’art.

« Certaines œuvres portent sur des scènes urbaines, des paysages ou de l’architecture, tandis que d’autres servent à engager une conversation entre collègues ou à susciter une question. Nous alternons également les œuvres assez souvent dans notre siège social afin que les gens puissent découvrir différents aspects de la collection. Assez drôle, j’entends souvent des collègues dire qu’ils se sont tellement attachés ou apprécient certaines pièces qu’ils sont choqués lorsqu’ils quittent leur parcours quotidien au bureau. À mes yeux, c’est un signe de réussite et cela m’incite à choisir avec soin sa prochaine collection d’œuvres.

Certains bâtiments sont des œuvres d’art en soi et méritent donc d’autant plus d’être inscrits à des programmes de beaux-arts. Un brillant exemple est celui de Bell Works à Holmdel, dans le New Jersey, le siège social des laboratoires Bell conçu par Eero Saarinnen à la fin des années 1950.

La vision de la designer principale et directrice créative de Bell Works, Paola Zamudio, a amené le campus à exposer des œuvres d’artistes internationaux. Ils incluent « Cloud of Petals » de Sarah Meyohas, « Future Relic » de Daniel Arsham et « Artificial Intelligence » d’Emilio Chapela. « Dès que je suis entré dans Bell Works, j’ai su que je devais trouver un moyen de célébrer l’histoire et l’avenir de cet incroyable bâtiment », déclare Zamudio.

« Grâce à diverses collaborations avec des créatifs partageant les mêmes idées, tels que Sarah Meyohas, Daniel Arsham, Emilio Chapela, Ron Arad et Sébastien Courty, j’ai trouvé un moyen d’exprimer ma vision de Bell Works à travers l’art. Ensemble, nous avons créé la toile sur laquelle les gens dressent un tableau de leur vie quotidienne.