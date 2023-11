Six tendances de conception de salle de bains liées au bien-être pour 2024

La rénovation d’une salle de bains – en particulier pour une suite principale – est une entreprise majeure avec un énorme potentiel de bien-être pour ses utilisateurs. Bien réalisé, il peut également offrir un fort potentiel de revente pour votre propriété. C’est pourquoi il vaut la peine de prêter attention à ce que les pros disent être une tendance. Et c’est pourquoi je suis toujours attentif lorsque la National Kitchen & Bath Association, une organisation professionnelle comprenant 50 000 membres, dont des designers, des revendeurs, des rénovateurs, des installateurs et des fabricants, publie ses études annuelles. (Dans un souci de divulgation, je suis membre de la NKBA depuis près de deux décennies, mais ce n’est que l’une des principales associations que je consulte pour mes recherches.)

Le rapport de recherche sur les tendances en matière de salle de bains 2024 vient d’être publié la semaine dernière, et vous ne serez probablement pas surpris d’apprendre que la conception du bien-être joue un rôle important dans les résultats. Voici six des tendances émergentes liées au bien-être citées dans l’étude, avec des informations envoyées par courrier électronique par des concepteurs membres de la NKBA qui ont eu l’occasion d’examiner le rapport et d’exposer les concepts décrits dans ses points. Voici les quatre professionnels du design qui ont expliqué comment les tendances suivies par NKBA se manifestent dans leurs pratiques :

1. Fonctionnalités personnalisées

Brunet aime créer une expérience multisensorielle dans la salle de bain, dit-elle. Cela inclut un éclairage en couches pour la vue ; musique pour entendre; des parfums d’ambiance pour l’odorat et des finitions texturées pour le toucher.

Velasco aime créer des effets visuels, partage-t-elle. « J’aime généralement le drame lorsque j’utilise du papier peint dans une salle de bain afin de pouvoir mettre en évidence la nature du matériau », explique le designer de Miami, « c’est pourquoi j’opte pour des peintures murales, des motifs surdimensionnés et des dégradés de couleurs ».

Grubb souligne la personnalisation des détails de stockage, en particulier ceux améliorant la fonctionnalité. « L’organisation a connu une croissance exponentielle au fil des ans, en particulier des rangements confortables (caractéristiques) comme des coulisses sous les éviers, des coulisses de rangement pour produits de beauté pour ranger un sèche-cheveux, des paniers intégrés dans le meuble-lavabo et bien sûr des séparateurs dans les tiroirs. » Ceux-ci personnalisent une salle de bain de manière à rendre les routines matinales et nocturnes d’un client plus pratiques, économisant ainsi du temps et du stress à l’utilisateur.

Les clients irlandais veulent vivre « l’expérience holistique » d’un spa, dit-elle, et elle propose cela de différentes manières. «Parmi les fonctionnalités que j’ai intégrées dans les salles de bains de mes clients figurent des casiers intégrés, des bancs, des saunas et de l’aromathérapie intégrée à la fois à la douche et à la baignoire. Le parfum, connu pour sa puissante capacité à évoquer des souvenirs, peut nous ramener à nos expériences de spa les plus indulgentes », note-t-elle. Plusieurs jeux d’eau, y compris des pommes de douche supplémentaires sur des barres coulissantes, sont inclus pour répondre aux préférences individuelles, ajoute-t-elle.

2. Objectif santé

L’Irlande met l’accent sur la réduction du stress dans ses priorités en matière de santé et de bien-être, rapporte-t-elle. « Aujourd’hui, nous comprenons plus que jamais que le stress est la principale cause de maladie. Je m’efforce donc de vraiment écouter les besoins et les désirs de mes clients et de comprendre leur mode de vie. » Elle aborde ensuite le design dans le but de contrecarrer les facteurs de stress. « Il est important que je comprenne ce qui contribuera à simplifier et à faciliter la navigation dans leurs espaces nouvellement imaginés. »

« La lumière naturelle contribue au bien-être, il est donc agréable d’avoir des fenêtres surdimensionnées pour laisser entrer une abondance de lumière et d’air, et les fenêtres à triple vitrage fonctionneront dans la plupart des climats », observe Grubb. « Les fenêtres ouvrantes permettent de laisser entrer l’air frais ; pour les besoins d’intimité, il peut y avoir des stores extérieurs ou intérieurs motorisés ou du verre intelligent. Je pense que « l’ouverture » et la taille contribuent au bien-être », suggère le designer de Californie du Sud.

3. Accessibilité

« Environ 90 % de mes clients envisagent des fonctionnalités d’accessibilité, une tendance probablement influencée par le vieillissement important de la population aux États-Unis », déclare l’Irlande. « Mes clients construisent ou rénovent leur maison en pensant à leurs parents vieillissants. J’ai également rencontré des cas où des membres de la famille avaient des problèmes de santé ou des handicaps », ajoute-t-elle. Les fonctionnalités d’accessibilité qu’elle intègre comprennent des douches sans seuil, des entrées extra-larges et des baignoires à concept ouvert avec un espace adapté aux fauteuils roulants. « Mes créations intègrent souvent des barres d’appui, des banquettes dans les douches et des garnitures de douche facilement accessibles à des hauteurs inférieures. Le plus important est de favoriser l’autonomie, afin de permettre à nos proches de se doucher en toute simplicité.

Le blocage des barres d’appui est requis dans sa région, dit Brunet, mais elle précise également d’autres caractéristiques d’accessibilité, y compris des douches à accès nul lorsque cela est possible. « Nous avons constaté une augmentation de l’intérêt et des demandes au cours des trois dernières années, même pour les salles de bains secondaires. Cela s’accorde bien avec la création d’accessibilité dans toute une maison.

Grubb souligne les vanités murales qui peuvent être abaissées si nécessaire plus tard, ainsi que les barres d’appui/serviettes intégrées, les pommes de douche et les bancs à main, ainsi que les douches à seuil zéro avec des portes plus larges. Ceux-ci ajoutent également aux facteurs « contemporains et cool » du projet. « On ne mentionne jamais qu’un client vieillit ! Parfois, cela reste tacite et nous incluons des fonctionnalités d’accessibilité dans la plupart des projets en les qualifiant de « stylées » ou d’ajout de confort », confie-t-il.

4. Des douches plus grandes au lieu de baignoires

Brunet observe : « Je dirais que 85 % des projets de rénovation visent à retirer une baignoire pour aménager un espace de douche plus grand. » Elle attribue cela aux contraintes de temps, à la conservation de l’eau et à un entretien réduit. « J’ai constaté une légère augmentation de l’intérêt et de l’installation de douches à vapeur, principalement pour des raisons de santé ; arthrite, douleurs musculaires, problèmes respiratoires », ajoute-t-elle, commentant : « Les espaces de douche sont devenus une destination et un espace expérientiel dans les projets haut de gamme ; les clients recherchent une expérience de douche pour se détendre, élever et rajeunir leur corps et leur âme.

« Nos clients ont toujours demandé de grandes douches spacieuses et pouvant accueillir confortablement deux personnes », observe Grubb, nuançant : « Cependant, pas trop surdimensionnées pour envahir la pièce et avoir l’impression qu’elle prend le dessus (et elles peuvent réduire l’efficacité d’une douche à vapeur). .»

« J’ai remarqué une tendance croissante selon laquelle de nombreux clients choisissent de ne pas inclure de baignoire dans leur salle de bain principale », explique Ireland. « Au lieu de cela, ils souhaitent des douches plus grandes que j’intègre avec trois zones : une pour chaque personne partageant l’espace et une zone partagée. » Elle voit également ces douches améliorées offrant des fonctionnalités de spa comme de la vapeur, des jets corporels ou plusieurs caractéristiques d’eau supplémentaires telles que des pommes de douche à effet de pluie et à main.

Les trois designers soulignent qu’ils ont encore des clients qui veulent des baignoires ainsi que des douches performantes. Certains les choisissent pour le facteur visuel, d’autres pour la détente d’un long bain.

5. Pièces humides

« Je pense que les pièces humides resteront une tendance forte en 2024 », prédit Ireland. « Mes clients souhaitent toujours une sensation spacieuse, semblable à celle d’un spa et ouverte pour leurs bains, et les pièces humides offrent tout cela et bien plus encore. » Elle semble qu’ils offrent plusieurs avantages, notamment l’élimination des problèmes d’intrusion d’eau dans les zones indésirables. « Leur conception globale est simpliste et dépourvue d’éléments disjoints, ce qui facilite les mouvements et permet une utilisation optimale de l’espace disponible. »

« Dans le cas des zones humides du bain, on souhaite plus d’espace, de lumière naturelle et de plaisir des sens. Cela inclut à la fois la douche et la baignoire », observe Velasco, ajoutant : « Avec plus de temps à passer à la maison, les familles trouvent nécessaire d’être à l’aise dans chaque pièce de leur maison. »

6. Carrelage grand format

« Environ 60 % de mes clients choisissent des carreaux grand format pour leurs salles de bains primaires », rapporte Ireland. « La technologie derrière les carreaux grand format a parcouru un long chemin, c’est pourquoi elle est devenue si populaire. » Il existe des pierres très réalistes pour moins de coûts et d’entretien, ainsi que de nouvelles formes et dimensions pour personnaliser un design, ajoute-t-elle.

Brunet dit qu’elle les a spécifiés presque exclusivement, préférant leur visuel épuré avec des lignes de coulis minimes et leur faible entretien, choisissant « des dalles grand format dans les douches et les contours de baignoire pour une facilité de nettoyage et un look luxueux ».

Grubb dit qu’il spécifie des carreaux grand format pour les clients aux tendances modernes. « Nous avons souvent utilisé des carreaux de porcelaine surdimensionnés au sol, ou au minimum, de grands carreaux pour atténuer les lignes de coulis. »