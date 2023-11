5 choses à surveiller dans l’immobilier à Manhattan d’ici 2024

Manhattan, au cœur de la ville de New York, est un centre d’intérêt immobilier mondial et son marché dynamique reflète divers facteurs économiques, sociaux et géopolitiques. Compte tenu de son importance relative, voici cinq domaines ou facteurs critiques susceptibles d’influencer le marché immobilier de Manhattan dans les mois à venir. Grâce à une combinaison d’informations basées sur des données et de tendances du marché, cet article tente de fournir quelques indications sur les orientations potentielles que le marché de Manhattan pourrait prendre dans les mois à venir.

Avec l’interaction entre le taux cible de la Réserve fédérale, le rendement du Trésor à 10 ans et les taux hypothécaires, des variations significatives de ces taux peuvent avoir un impact sur le marché immobilier de Manhattan. Notez l’évolution positive importante des taux par rapport à la baisse des contrats signés. Même si la corrélation entre les taux hypothécaires et la demande est négligeable, l’évolution historiquement importante des taux a certainement contraint les acheteurs à réexaminer les questions d’accessibilité financière.

Ce que nous surveillons : Si les contrats à terme sur les Fed Funds, tels qu’ils se présentent aujourd’hui, sont corrects et que la Fed commence à réduire ses taux en mai ou juin de l’année prochaine, nous pourrions commencer à assister à une baisse des taux hypothécaires. Un tel scénario peut potentiellement stimuler la demande, en particulier sur un marché qui n’est pas excédentaire, dans la mesure où les attentes actuelles concernant les coûts futurs deviennent plus gérables.

Le S&P 500, souvent considéré comme un baromètre de l’économie générale, donne un aperçu de la santé et de l’orientation du marché au sens large. Si les taux d’intérêt se stabilisent ou diminuent, le marché boursier pourrait connaître une nouvelle hausse, ce qui pourrait entraîner une hausse de la demande sur le marché immobilier. Un marché boursier dynamique signale souvent une confiance accrue des consommateurs, ce qui se traduit généralement par une plus grande activité dans le secteur immobilier. Malgré la hausse des taux et les menaces de récession, l’indice S&P 500 a fait preuve d’une remarquable capacité d’adaptation depuis janvier 2022, suggérant une résilience qui souligne l’économie américaine.

Ce que nous observons : Si l’économie parvient à éviter une récession tant attendue et que les consommateurs restent forts, l’effet de richesse pourrait revenir en jeu et stimuler à nouveau les ventes de Manhattan, en particulier dans le secteur du luxe.

N°3 : L’élection présidentielle de 2024

Les données historiques révèlent une tendance notable sur le marché immobilier de Manhattan aux alentours des périodes électorales. Il y a une tendance à la baisse de l’offre et de la demande. Bien que cela puisse être dû aux incertitudes liées aux élections, il s’agit probablement davantage d’un effet saisonnier puisque le marché de Manhattan commence généralement à ralentir pendant les vacances à peu près au même moment. Quoi qu’il en soit, les acheteurs et les vendeurs ont tendance à adopter une approche prudente du marché, ce qui entraîne une réduction de l’activité. La clarté post-électorale s’installe à peu près au même moment où commence la saison printanière chargée. Manhattan connaît généralement une explosion d’activité en mars/avril, ce qui est plus probablement dû à des tendances saisonnières qu’à une diminution des incertitudes.

Ce que nous observons : Si les élections de 2024 deviennent un autre choix politique diamétralement opposé, les acheteurs pourraient faire une pause pour attendre, obligeant les vendeurs incontournables à réduire leurs prix pour stimuler la demande.

N°4 : Incertitudes géopolitiques

Les événements mondiaux, en particulier dans des régions comme le Moyen-Orient et l’Ukraine, peuvent avoir des répercussions sur les marchés mondiaux, y compris celui de l’immobilier. Même si les corrélations directes peuvent être complexes, de telles tensions géopolitiques conduisent parfois les investisseurs à rechercher la sécurité.

Ce que nous observons : Si les événements commencent à jeter une ombre plus globale, nous pourrions assister à une demande accrue d’actifs plus sûrs, libellés en dollars américains, ce qui pourrait se traduire par une offre d’achat d’appartements à Manhattan de la part d’investisseurs étrangers.

N°5 : Dynamique du retour au bureau

L’évolution du paysage du travail, en particulier le modèle hybride, a entraîné des changements importants à Manhattan. Selon un livre blanc de la société d’analyse du trafic piétonnier Placer.ai, le pourcentage d’employés de Manhattan de retour au bureau est revenu à plus de 80 % de son niveau de janvier 2020 en juin. Bien que ce chiffre semble stagner à ces niveaux, il suggère que la mentalité précédente de travail à domicile en 2021 et au début de 2022 n’a pas dissuadé de manière significative les transactions et que de nouveaux gains pourraient contribuer à relancer la santé économique des entreprises locales, jetant ainsi une base pour demande des acheteurs.

Ce que nous observons : Si les employés de Manhattan continuent de retourner au bureau, l’immobilier de Manhattan pourrait connaître une demande accrue de la part des navetteurs actuels ou de ceux qui cherchent à rester dans des quartiers urbains dynamiques.

Regard vers 2024

Alors que les dernières semaines de l’automne s’achèvent, le marché immobilier de Manhattan se trouve à la croisée des chemins, avec divers facteurs macro et micro qui se disputent l’influence. Des taux d’intérêt et indicateurs économiques aux événements mondiaux et aux modèles de travail locaux, la trajectoire du marché est façonnée par de nombreux éléments. Même si les défis persistent, nous observons la résilience et le dynamisme de l’immobilier à Manhattan, qui reste l’une de ses caractéristiques déterminantes.