À quoi ressemble une propriété de 4 millions de dollars aux États-Unis

Dans une étude des prix médians des logements au troisième trimestre aux États-Unis, Forbes a constaté que l’Iowa était le plus bas du pays. Dans le marché de Burlington qui connaît la croissance la plus rapide de l’État, le prix médian par pied carré n’était que de 98 dollars, ce qui signifie qu’avec 4 millions de dollars, on pourrait théoriquement acheter une maison de plus de 40 000 pieds carrés. En comparaison, à New York, où le prix médian au pied carré était de 1 444 dollars, 4 millions de dollars vous placent dans la fourchette de 2 700 pieds carrés.

Poursuivez votre lecture pour découvrir ce que 4 millions de dollars vous rapporteront sur d’autres marchés distincts aux États-Unis.

370 $

Cachée au bout d’une longue allée privée, cette propriété majestueuse située au 1610 Hillside Road englobe plus de trois acres de terrain bien entretenu. La taille impressionnante du terrain permet un certain nombre d’aménagements extérieurs souhaitables, notamment un court de tennis, une piscine chauffée en gunite et un grand gazebo avec moustiquaires et stores rétractables. De plus, un espace barbecue extérieur, un four à pizza toscan, un patio en pierre bleue et une aire de jeux pour enfants se trouvent sur le terrain. Suivant un style colonial avec un design moderne, le manoir de 10 787 pieds carrés allie des finitions traditionnelles à un aménagement ouvert et aéré. Comme l’extérieur, l’intérieur est bien doté d’espaces d’agrément tels qu’un home cinéma d’inspiration art déco, une salle de billard et une cave à vin à température contrôlée. Malgré son agencement massif, la maison est rendue plus confortable grâce à des éléments tels que ses trois cheminées, ses chambres tapissées de papier peint et son parquet aux tons chauds. Les autres points forts incluent un hall d’entrée baigné de soleil, un atrium dans la cour arrière et une salle de sport bien approvisionnée.

Adele Higgins et Rich Higgins de The Higgins Group Private Brokerage détiennent la cotation.

763 $

Las Vegas n’est peut-être pas le premier endroit auquel les amateurs de chevaux pensent lorsqu’ils recherchent une maison, mais des propriétés rares dans la région comme le 5450 West Serene Avenue offrent des installations équestres à moins de 15 minutes du Strip. Nichée derrière un portail sur 2 acres, la retraite de Las Vegas abrite une arène extérieure et une grange avec huit stalles, une glacière de marais et une chambre avec lits superposés. Les équipements ne sont pas réservés aux chevaux : la propriété dispose également d’une piscine, d’un kiosque et d’une maison d’hôtes avec cuisine, buanderie et chambre avec salle de bains privative. Les quatre chambres supplémentaires se trouvent dans la maison principale. Des touches rustiques créent un intérieur accueillant, avec des plafonds voûtés avec poutres en bois, un bar en cuivre et une cheminée à bois. La suite principale dispose d’une cheminée, d’une salle de bains spa et de dressings.

Gretchen Wills d’IS Luxury détient la liste.

1 015 $

Achevé plus tôt cette année avec des conceptions du cabinet primé Balzer & Tuck Architecture, le 700 East Monroe présente l’évolution de l’architecture moderne vers des accents naturels et des influences éclectiques. Les intérieurs sont élégants mais pas froids, intimes mais peu fréquentés et présentent des finitions haut de gamme sans être criards. Un motif d’arcs est visible dans la cheminée en marbre, les ouvertures et la porte d’entrée. Des éléments en bois parcourent également la maison de 3 900 pieds carrés, notamment de larges planchers, des armoires en noyer personnalisées et des poutres apparentes. Les curseurs occidentaux permettent une vie intérieure/extérieure harmonieuse, menant à la terrasse arrière où vous trouverez une piscine, une pergola et un grill. D’autres espaces extérieurs remarquables comprennent un patio avant, un belvédère et des balcons en damier noir et blanc. Composée de cinq chambres et six salles de bains, la propriété abrite également un espace flexible et une salle de bains au-dessus du garage pour deux voitures.

Dru Brown et Mary Anna Paul de Moreland Properties détiennent la liste.

1 807 $

Construite en 2000, cette propriété de Maui située au 340 Pualoa Nani Place a été rénovée tout au long de 2020. L’une des améliorations les plus significatives a été l’ajout de 25 panneaux photovoltaïques, fournissant une énergie respectueuse de l’environnement dans toute la maison, y compris les deux unités Tesla Powerwall. Outre les services publics, la demeure de 2 200 pieds carrés a également vu son style et son design mis à jour, l’esthétique d’origine étant remplacée par un intérieur plus raffiné et moderne. Une cuisine élégante est équipée d’appareils Sub-Zero et Wolf et d’un vaste îlot à double cascade avec des sièges. De larges portes coulissantes en verre permettent un espace de vie ouvert et aéré. Ce qui ne nécessitait aucune amélioration, c’était la situation exceptionnelle de la propriété. Perchée sur les collines côtières, la maison offre une vue imprenable sur l’océan et l’île extérieure, peut-être mieux vue depuis la véranda supérieure. D’autres points forts extérieurs incluent une pergola avec un bar au bord naturel, une terrasse en pierre et une piscine.

Dale Richardson de Hawaii Life détient la liste.