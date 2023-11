Un manoir de 30 millions de dollars dans le Maryland a été construit des décennies avant l’Amérique

Il est difficile de croire qu’une maison construite avant même que l’Amérique ne soit un pays serait encore debout, et encore moins mise en vente. Mais c’est le cas d’un manoir formel, une capsule temporelle culturelle et architecturale, construit en 1755 sur des terres agricoles le long de la rivière Potomac dans le Maryland.

Mulberry Fields à Leonardtown comprend bien plus que le simple manoir. Il y a plus d’une douzaine de logements, chalets et granges sur la propriété (certains historiques, d’autres ajoutés) sur ce qui était une plantation florissante au XVIIIe siècle. Avec les bâtiments, la propriété s’étend sur 500 acres avec une allée majestueuse de cèdres du côté sud qui mène à un mile de plage de sable blanc sur la rivière.

Le manoir et la propriété sont restés aux mains de la famille des propriétaires actuels depuis plus d’un siècle. Le prix demandé est de 30 millions de dollars.

Mulberry Fields possède la seule maison de style géorgien restante dans « une zone qui comptait autrefois plusieurs structures de ce type », selon le Registre national des lieux historiques. L’ancienne plantation est inscrite au registre historique en 1973.

À l’extérieur, une allée bordée d’arbres mène à la maison qui présente une façade de style Annapolis. Mais c’est l’entrée au bord de la rivière, côté sud, qui mérite le plus d’attention : une grande porte centrale avec deux grandes fenêtres de chaque côté (autrefois, on pouvait arriver par bateau). Vers 1820, un portique élaboré à deux étages avec de longues colonnes doriques fut ajouté.

À l’intérieur, une grande partie des boiseries, moulures et manteaux d’origine restent intacts. Par exemple, des murs de panneaux rectangulaires surélevés s’étendent jusqu’au plafond de la grande salle et de la salle à manger du premier étage.

Il y a trois chambres au deuxième étage et trois qui composent tout le troisième étage. Les ajouts modernes comprennent une cuisine, quatre salles de bain complètes et une demi-salle de bain et la climatisation.

La maison est flanquée de deux bâtiments d’époque indépendants : la cuisine, qui a été transformée en maison d’hôtes, et la maison de tissage, qui conserve ses cloisons, planchers, portes et quincaillerie à clin d’origine. Tous deux ont des toits pointus et des façades en brique. Ces « dépendances », ou dépendances, abritaient autrefois des esclaves qui servaient de cuisiniers, de domestiques d’écurie, de domestiques et de femmes de ménage.

Les autres bâtiments de la propriété comprennent une laiterie, un fumoir, une remise, un jardin/remise à outils, plusieurs granges pour animaux et équipements, dont une a été rénovée, une ferme et une ancienne habitation.

Il n’est pas difficile d’imaginer un style de vie moderne sur la terre, avec des feux de joie sur la plage au bord de la rivière, des promenades dans les champs et les bois et des divertissements dans la grande salle historique.

La maison a été construite par John Attaway Clarke et a finalement été transmise à son neveu, William Somerville, qui disposait d’une main-d’œuvre composée d’esclaves travaillant dans les champs pour cultiver du maïs, du blé, du lin et du coton au début des années 1800. La propriété revint finalement à son fils, William Clarke Somerville, le propriétaire le plus remarquable de la maison, qui se distingua alors qu’il servait comme major de l’armée américaine pendant la guerre de 1812.

Somerville a parcouru l’Europe et côtoyé le poète Lord Byron, le célèbre duc britannique de Wellington et le marquis de Lafayette, qui a combattu dans la guerre d’indépendance américaine dans sa jeunesse. Il a reçu une nomination diplomatique en Grèce par le président de l’époque John Quincy Adams, mais est décédé en route au domicile de Lafayette.

La propriété est passée entre plusieurs mains avant de passer aux propriétaires actuels, qui possèdent des plans architecturaux et des approbations permettant de rénover la cuisine et les salles de bain ainsi que l’ajout d’une nouvelle aile du côté ouest de la maison.

Les locations actuelles sur le site génèrent un revenu de 70 000 $. La propriété peut accueillir jusqu’à 12 unités locatives. Les revenus proviennent également de l’agriculture et de la marine américaine, qui maintient un signal de navigation sur le fleuve.

Du côté des acheteurs, les propriétaires espèrent que la propriété reviendra à quelqu’un qui protégera le joyau historique. «Les propriétaires et leurs familles depuis des générations ont joué un rôle déterminant en préservant l’histoire du lieu et en ne le détruisant pas avec des rénovations ici et là», explique l’agent inscripteur Kornelia Stuphan de Long & Foster Real Estate. « Nous aimerions qu’il soit préservé. Nous espérons une fiducie ou une fondation historique. Celui qui achètera Mulberry Fields aura acheté un morceau rare de l’histoire américaine.

Mulberry Fields est situé au 19700 Mulberry Fields Road à Leonardtown, Maryland.