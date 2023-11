La couette Buffy Cloud est la plus primée sur Internet : voici pourquoi

Il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler ou vu Buffy se coucher sur les réseaux sociaux ces dernières années. Plus précisément, le Cloud Comforter de Buffy a reçu beaucoup d’attention en ligne pour être doux, léger, moelleux, durable et maintenant lavable en machine.

Après tout le buzz en ligne, nous avons décidé qu’il était enfin temps pour nous de tester par nous-mêmes le célèbre Buffy Cloud Comforter ici sur Bricoleur familial. Ainsi, après en avoir mis la main sur un et avoir dormi avec pendant 30 jours, nous pouvons vous dire exactement à quoi il ressemble hors de l’emballage, à quoi il ressemble et à quoi il ressemble sur un lit et comment il résiste après le lavage.

Si vous envisagez une couette Buffy depuis un certain temps, nous sommes là pour vous aider à décider si vous en avez besoin. Que vous achetiez une nouvelle literie pour vous-même ou que vous envisagiez d’offrir un nouvel ensemble pour la prochaine période des fêtes, la couette Buffy Cloud est peut-être la pièce de literie que vous recherchiez. Voici ce que nous en pensons.

Qu’est-ce que la Doudou Buffy Cloud ?



Mary Henn/Bricoleur familial

La couette Buffy Cloud est une couette moelleuse et respirante alternative au duvet. Il est hypoallergénique et lavable en machine. De plus, il est ultra léger, ce qui le rend idéal pour les dormeurs sexy et pour une utilisation toute l’année.

Les fibres intérieures de la couette sont palmées pour éviter qu’elles ne s’agglutinent, et la coque extérieure est faite d’un tissu ultra doux qui reste silencieux lorsqu’on le frotte ensemble. Le tissu de la couette est composé de lyocell, une rayonne d’origine végétale qui est plus lisse et absorbe l’humidité plus rapidement que le coton. Le matériau est également sans danger pour les animaux et les enfants.

Bien que la couette Cloud soit lavable en machine sur cycle à l’eau froide, il est recommandé de la suspendre pour la faire sécher et d’utiliser une housse de couette avec.

VIA MARCHAND

VIA MARCHAND Achetez sur Buffy Shop on Amazon Achetez sur Nordstrom Achetez sur cible Nous l’avons essayé Buffy Nuage Couvre-lit Découvrez Cloud Comforter de Buffy, une couette légère et respirante qui est la plus évaluée (et récompensée) sur Internet.

Caractéristiques de la couette Buffy Cloud

Le Cloud Comforter est disponible en trois tailles : twin/twin XL, full/queen et king/California king. Elle est disponible dans une seule couleur (blanc), car elle est destinée à être utilisée à l’intérieur de la housse de couette Breeze (ou d’une autre housse de couette de votre choix).

La couette a un motif de coutures rondes matelassées conçu pour la garder moelleuse tout en gardant le rembourrage uniformément réparti. Le Cloud Comforter est fin, il est donc conçu pour la régulation de la température et le refroidissement. Si vous avez chaud sous des couettes épaisses ou si vous trouvez les couettes en duvet traditionnelles trop lourdes, alors la Cloud Comforter est peut-être la couverture légère et évacuant l’humidité que vous recherchiez. Associez-le à un ensemble de draps rafraîchissants, comme ceux de Molecule, et dites adieu aux sueurs nocturnes !

Comment nous l’avons testé

Mary Henn/Bricoleur familial

J’ai testé le Cloud Comforter pendant 30 jours et voici comment cela s’est passé. La couette est arrivée dans un emballage scellé sous vide et s’est gonflée immédiatement après ouverture. Dès l’ouverture du colis, j’ai été impressionné par la douceur du toucher de la couette. Parfois, les couettes en duvet sont lisses ou irritantes en surface, mais la Cloud Comforter est moelleuse et ne grince pas lorsque le tissu est frotté. La deuxième chose que j’ai remarquée, c’est la finesse de la couette. Ma première pensée était que cette couette serait idéale pour les climats et les saisons plus chaudes, les dormeurs chauds et les superpositions. Mais après l’avoir recouvert, j’ai également été surpris par la quantité de chaleur qu’il procurait pour sa minceur.

La couette sera assez froissée à l’ouverture, ce qui n’est pas inhabituel. Bien sûr, si vous utilisez une housse de couette par-dessus, ce problème se résoudra de lui-même. Une autre chose que j’ai remarquée en ce qui concerne son apparence sur le lit est qu’il semble être plus petit. J’ai commandé une couette king-size pour mon lit queen-size parce que j’aime un look surdimensionné, mais la couette s’adapte à mon lit comme je m’attendrais à ce qu’une couette queen-size s’y adapte. Cela dit, je vous recommande de commander une taille au-dessus, et si vous avez un lit king-size, vous pourriez être déçu par la taille. En fait, la taille est mon seul et unique reproche concernant le Buffy Cloud Comforter. Pour référence, le twin/twin XL mesure 90 pouces sur 70 pouces, le full/queen mesure 90 pouces sur 90 pouces et le king/Cali king mesure 90 pouces sur 105 pouces.

Je ne me considère en aucun cas comme un dormeur chaud, mais parfois, une couette en duvet épais ou en duvet alternatif peut emprisonner trop de chaleur et être un peu suffocante, même pendant les mois les plus froids. J’aime la façon dont le Cloud Comforter est léger et aéré, mais toujours confortable et chaleureux. Si vous utilisez un chauffe-matelas, comme la housse Eight Sleep, pendant les nuits froides comme moi, vous préférerez peut-être une couette plus légère pour éviter la surchauffe. Mon partenaire, en revanche, a le sommeil très chaud et préfère le Cloud Comforter à notre autre couette plus lourde de Sunday Citizen. Il constate que le Cloud Comforter l’empêche de transpirer et d’enlever les couvertures toute la nuit.

Depuis environ un mois que j’utilise le Cloud Comforter, je l’ai lavé deux fois à froid et au cycle délicat avec un détergent doux. La première fois que je l’ai lavé, je l’ai suspendu pour sécher comme recommandé. La deuxième fois, je l’ai mis au sèche-linge à feu doux pendant environ 15 à 20 minutes. Bien que Buffy dise de ne pas mettre la couette Cloud dans la sécheuse, je n’ai personnellement remarqué aucun problème ni changement sur la couette après l’avoir brièvement séchée sur un cycle de séchage doux à basse température.

Avantages

Poids léger

Évacuation de l’humidité

Doux au toucher

Lavable en machine

Durable

Hypoallergénique

Sans bisphénol A (BPA) et certifié Global Recycled Standard (GRS)

Boucles de coin attachées aux attaches de la housse de couette

Conçu pour une utilisation toutes saisons

Abordable

Les inconvénients

Fonctionne plus petit que prévu

FAQ



Mary Henn/Bricoleur familial

La couette Buffy Cloud est-elle bonne pour les dormeurs sexy ?

Oui! Je ne peux pas l’exprimer assez : si vous avez le sommeil chaud et recherchez un insert de couette léger et alternatif au duvet, alors cette couette est imbattable pour le prix. Il est également respirant et évacue l’humidité, donc si vous transpirez, le Cloud Comforter l’absorbera mieux qu’un édredon en coton.

Pouvez-vous laver une couette Buffy Cloud ?

Vous le pouvez certainement. Vous pouvez laver la Cloud Comforter en machine sur cycle froid, mais vous devez éviter de la mettre au sèche-linge. Au lieu de cela, suspendez-le pour qu’il sèche.

Avez-vous besoin d’une housse de couette pour une couette Buffy Cloud ?

Vous n’avez pas besoin de housse de couette pour utiliser le Cloud Comforter. Il peut être utilisé seul, comme couverture ou comme couche supplémentaire à votre literie existante. Cependant, je recommanderais d’utiliser une housse de couette avec le Cloud Comforter pour le styliser et le garder propre.

Ce que d’autres critiques avaient à dire

Le Buffy Cloud Comforter a une note moyenne de 4,5 étoiles sur cinq sur Amazon sur plus de 1 600 notes. Voici ce que de vrais acheteurs ont à dire à propos du Cloud Comforter.

Whitney Stark, critique cinq étoiles, déclare : « J’ai récemment séjourné dans un Airbnb pour le week-end. Le chalet avait cette couette sur le lit et je suis tombé amoureux. Dès mon retour à la maison, j’ai dû en commander un pour la maison ! C’est la literie la plus confortable. J’ai l’habitude de passer du chaud au froid toute la nuit, mais cette couette m’aide à rester régulé. Je ne me suis pas réveillé chaud depuis que je l’ai reçu. Je ne pourrais pas en recommander davantage.”

«J’adore mon insert de couette Buffy !!» » déclare l’acheteur vérifié, Divya Rao. « J’apprécie vraiment qu’il s’agisse d’une alternative durable au duvet, quelque chose d’important pour ma philosophie et mes valeurs personnelles. J’ai aussi été très surpris de voir à quel point la couette est légère et relativement fine ! Il fait toujours aussi chaud et confortable et ne me fait pas surchauffer (ce qui est un problème que j’ai déjà rencontré avec les couettes en duvet et autres alternatives de refroidissement). La couette elle-même est super luxueuse et soyeuse au toucher, et vous pouvez dire qu’elle est vraiment agréable et de haute qualité. J’aime aussi le fait qu’il soit plus léger, car cela le rend beaucoup plus facile à manœuvrer pour entrer et sortir des housses de couette, et il comporte de petites languettes sur les coins que vous pouvez attacher à l’intérieur de votre housse de couette, ce qui est très utile. et empêche le regroupement. J’achèterais certainement à nouveau cette couette pour la chambre d’amis de mon appartement ! Sortir du lit le matin est d’autant plus difficile, grâce à ma couette Buffy !

« La couette Buffy est INCROYABLE !!! Je cherchais depuis un moment à remplacer mon ancienne couette en duvet. Après de nombreuses recherches, j’ai vraiment aimé la philosophie de Buffy consistant à être respectueux de l’environnement tout en comprenant mes besoins en matière de produit de haute qualité… Je l’ai immédiatement mis sur mon lit et je me suis même endormi sans ma housse de couette habituelle car elle était si agréable (respirante). matériel). J’ai eu une si bonne nuit de sommeil et je suis très contente de cet achat !! Hautement recommandé! » partage Jackie Ferrer, un critique cinq étoiles.

Couette Buffy Cloud contre Couette Buffy Breeze



Mary Henn/Bricoleur familial

Alors que le Cloud Comforter est de loin le choix de couette le plus populaire de Buffy, le Buffy Breeze Comforter, la véritable couette rafraîchissante de la marque, a également attiré beaucoup d’attention récemment. Fabriqué avec le même rembourrage que le Cloud Comforter, le Breeze Comforter est conçu pour les dormeurs particulièrement chauds et les climats chauds. Bien qu’il partage de nombreuses fonctionnalités avec le Cloud Comforter (composition des matériaux, taille et aspect général), le Breeze Comforter est nettement plus fin. Cependant, cela a un certain poids.

Le Breeze Comforter est également lavable à sec uniquement, ce qui est un facteur décisif pour moi. Il s’agit également d’un insert de couette, afin que vous puissiez laver la housse de couette pour garder votre literie propre régulièrement. Cependant, j’aime toujours avoir la possibilité de laver ma couette et le nettoyage à sec peut être pénible.

Verdict final

J’adore la couette Buffy Cloud. Il possède toutes les caractéristiques que je recherche dans une couette. Il est doux, respirant, lavable et confortable. De plus, il est fabriqué de manière durable. Si vous recherchez une couette ou un insert de couette léger et alternatif au duvet à un prix raisonnable, vous serez satisfait du Cloud Comforter.

Mon seul problème avec le Cloud Comforter est qu’il est plus petit que je ne le souhaiterais. J’ai pris une taille pour obtenir le look que je voulais. Mais si vous achetez un lit king-size, vous constaterez peut-être que le lit king-size est un peu plus petit que vous ne le souhaiteriez. J’adorerais que Buffy fasse une ou deux tailles supplémentaires pour ceux qui ont des lits plus grands et qui aiment une couette surdimensionnée.

Où acheter la couette Buffy Cloud

VIA MARCHAND

VIA MARCHAND Achetez sur Buffy Shop on Amazon Achetez sur Nordstrom Achetez sur cible Nous l’avons essayé Buffy Nuage Couvre-lit Découvrez Cloud Comforter de Buffy, une couette légère et respirante qui est la plus évaluée (et récompensée) sur Internet.

Le Cloud Comforter se vend sur Buffy entre 125 $ et 229 $, selon la taille. Cependant, Buffy organise des ventes fréquentes, il y a donc de fortes chances que vous puissiez en acheter une pour moins d’argent ! Vous pouvez également acheter le Cloud Comforter sur Amazon, Nordstrom, Target et The Home Depot. Découvrez par vous-même pourquoi la couette Buffy Cloud est la couette la plus primée sur Internet.