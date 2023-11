Les 50 villes les plus riches de l’Illinois, selon les dernières données du recensement

Nous avons récemment fait un tour d’horizon avec nos études, analysant différents États américains et identifiant les villes les plus riches. Récemment, nous avons couvert plusieurs États du Midwest, notamment les villes les plus riches de l’Ohio, du Missouri et du Michigan. Tournons maintenant notre regard vers cet État classique qu’Abraham Lincoln a finalement appelé son État d’origine : l’Illinois.

Nous avons analysé plus de 1 460 villes de l’État afin d’identifier les villes les plus riches de l’Illinois. La manière dont nous avons évalué et noté le classement de chaque ville est détaillée ci-dessous.

Poursuivez votre lecture pour découvrir quelle est la ville la plus riche de l’Illinois, ainsi que les 50 villes les plus riches de l’État dans son ensemble.

Quelles sont les villes les plus riches de l’Illinois ?

Afin de dresser cette liste des villes les plus riches de l’Illinois, nous avons obtenu des données financières clés de l’American Community Survey 2022 du Census Bureau. Armés de ces ensembles de données, nous avons construit un système de notation à quatre facteurs pour aider à identifier les villes les plus riches de l’Illinois :









En ce qui concerne les données du recensement, gardez ces éléments à l’esprit : Pour certains facteurs, les chiffres du recensement ont des limites supérieures. Par exemple, pour le revenu médian des ménages, le Census Bureau a une limite supérieure de « 250 000 $+ ». Pour la valeur médiane d’une maison, la limite supérieure est de « 2 000 000 $+ ». Pour les impôts fonciers médians payés, la limite supérieure est de « 10 000 $ et plus ». Pour ces raisons, l’ensemble de données sur le revenu moyen des ménages (qui est le même que le revenu moyen des ménages) est crucial car le Bureau du recensement dispose de chiffres exacts à ce sujet. Ces quatre paramètres ont été notés, additionnés, puis classés en fonction des scores combinés des villes.

Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant les 50 villes les plus riches de l’Illinois et leurs chiffres respectifs en dollars pour chaque mesure :

La ville la plus riche de l’Illinois dans notre classement est Kenilworth, un village comptant un total de 755 ménages. Kenilworth est une banlieue nord de Chicago. À Kenilworth, le revenu médian des ménages dépasse 250 000 $, tandis que son revenu moyen des ménages de 384 288 $ est le deuxième plus élevé de l’Illinois. La valeur médiane des maisons à Kenilworth dépasse 1,28 million de dollars, ce qui en fait l’une des trois villes de l’Illinois dont la valeur médiane des maisons dépasse 1 million de dollars. Pour les impôts fonciers médians payés par an, ils dépassent 10 000 $ à Kenilworth. Selon Data USA, la répartition de l’emploi est logique pour une ville aux revenus aussi élevés. La principale catégorie de professions dans les villages de Cherry Hill est celle des professions de gestion, qui représentent 24,3 % de la main-d’œuvre. Viennent ensuite les professions liées aux affaires et aux opérations financières, avec 23,1 % de la main-d’œuvre. En ce qui concerne les principales industries de la ville, il s’agit des finances et des assurances (23,7 % de la main-d’œuvre), des services professionnels, scientifiques et techniques (21,4 % de la main-d’œuvre) et des soins de santé et de l’assistance sociale (11,8 % de la main-d’œuvre).

La deuxième ville la plus riche de l’Illinois est Winnetka, une autre banlieue aisée du nord de Chicago. Comme No. Kenilworth, le revenu médian des ménages de Winnetka dépasse 250 000 $. Pendant ce temps, le revenu moyen des ménages de Winnetka est supérieur à celui de Kenilworth, à 417 007 $, ce qui en fait le plus élevé de l’Illinois. En termes de valeur déclarée d’une maison, la valeur médiane d’une maison à Winnetka dépasse 1,12 million de dollars, les impôts fonciers médians payés par an dépassant 10 000 $. Selon Data USA, toujours comme Kenilworth, les professions de gestion (23,6 % de la main-d’œuvre) et les professions des opérations commerciales et financières (19,3 % de la main-d’œuvre) dominent.

Glencoe, une banlieue importante de la côte nord de Chicago, arrive au troisième rang de notre liste des villes les plus riches de l’Illinois et abrite 3 195 ménages. Le revenu médian des ménages de Glencoe est de 212 132 $, le septième plus élevé de l’État. Cependant, le revenu moyen des ménages de Glencoe, de 353 638 $, en fait le troisième plus élevé de l’Illinois. Avec une valeur médiane déclarée de plus de 1,1 million de dollars, Glencoe a la troisième valeur médiane de maison la plus élevée de l’État. Cette ville paie également plus de 10 000 $ par année en taxes foncières.