Les coûts d’entretien de la maison viennent d’atteindre un niveau record

Le coût de tout augmente et il semble que les dépenses d’entretien de la maison ne fassent pas exception. En fait, selon un rapport récent, il en coûte désormais en moyenne 6 548 $ par année pour entretenir une maison unifamiliale.

Dans un article précédent, nous avons révélé qu’en moyenne, les propriétaires peuvent s’attendre à payer 14 155 $ par année, soit 1 180 $ par mois en frais cachés liés à la possession d’une maison. Cette estimation comprend les changements dans les taxes foncières et les services publics, ainsi que les coûts d’entretien.

Cependant, de nouvelles données de l’indice des prix des soins à domicile Thumbtack révèlent que du troisième trimestre 2022 au troisième trimestre 2023, les coûts d’entretien moyens ont augmenté de 400 $ (de 6 146 $ à 6 548 $). Et même si la hausse des coûts a ralenti, l’économiste de Thumbtack, Jack Erb, nous dit qu’elle a quand même atteint un niveau record.

« Un certain nombre de facteurs ont contribué à l’augmentation des coûts d’entretien des maisons », explique Erb. « L’inflation a augmenté le coût global des biens et des services, tandis que les pénuries persistantes de main-d’œuvre et de matériaux ont également fait grimper les prix. » Et par rapport à l’année dernière, il affirme que les coûts annuels ont augmenté dans 12 des 17 catégories d’entretien ménager :

«En outre, un peu moins de la moitié des logements occupés par leur propriétaire ont été construits avant 1980, et environ 35 % ont été construits avant 1970», explique Erb. « La demande de nouvelles constructions dépassant l’offre, l’entretien proactif de la maison n’a jamais été aussi important pour les propriétaires. »

Il est toujours préférable d’être proactif plutôt que d’essayer de réagir et de rattraper son retard lorsque les réparations seront plus importantes et plus coûteuses. « Tout comme le système circulatoire du corps, un entretien proactif de la maison garantit la longévité et réduit les coûts », explique Eby. Il vous recommande de commencer par vous occuper de la maison – votre salle mécanique. « Changez régulièrement les filtres CVC et gardez les systèmes d’eau propres, un peu comme vous surveillez les niveaux de cholestérol. »

Ensuite, Eby dit que vous devriez passer à la maison. « Nettoyez les fenêtres et les gouttières, inspectez votre toit pour déceler les fuites et vérifiez l’usure de la peinture et les problèmes de fondations. » Les dégâts d’eau et les problèmes structurels peuvent faire des ravages dans votre maison, alors ne retardez pas l’entretien.

« Enfin, préservez l’apparence et la santé de votre maison en vous occupant de l’aménagement paysager et des finitions », explique Erb. Cela contribue à l’attrait extérieur et garantit également que votre maison peut résister aux éléments et aux créatures envahissantes qui aiment se cacher dans les zones entretenues.

L’entretien de la maison est également quelque chose que les acheteurs devraient prendre en compte lors du choix d’une maison, et ne pas le faire est une erreur typique des acheteurs d’une première maison. Si l’estimation la plus importante de Thumbtack est valable, 6 548 $ par an en coûts de maintenance équivaut à 32 740 $ sur cinq ans et à 65 480 $ sur 10 ans. Certes, vous ne devriez pas avoir besoin de réparer un toit, de teindre une terrasse ou de faire tailler ou enlever un arbre chaque année. Cependant, certains coûts, comme le nettoyage des vitres, le nettoyage des tapis, le lavage sous pression, l’entretien de la pelouse et la réparation des appareils électroménagers, sont des coûts permanents.

« Il est très important que les acheteurs ne dépensent pas trop pour une maison car de nombreux coûts sont associés à l’entretien mensuel, trimestriel et annuel d’une maison », explique Candice Williams, agent immobilier chez Coldwell Banker Realty à Houston. « Il est très courant que les acheteurs essaient de trouver une maison se situant dans la partie supérieure de leur budget, mais ne tiennent pas compte du fait qu’ils risquent de vivre d’un chèque de paie à l’autre pour payer l’hypothèque et d’autres dépenses. »

Et même lorsque les acheteurs prédisent qu’ils auront suffisamment d’argent pour tout couvrir, Williams recommande de créer une réserve. « La vie, et en particulier l’économie, peut être imprévisible », prévient-elle. « Par exemple, personne n’aurait pu prédire que des millions de personnes seraient au chômage parce que des entreprises auraient dû fermer leurs portes en raison des mesures de confinement. »

Pour les acheteurs actuels et futurs, l’importance de bien planifier l’entretien et les réparations prévus et imprévus ne peut être surestimée. « La budgétisation des réparations d’entretien inattendues de la maison pourrait faire la différence entre une solution simple ou une solution susceptible de provoquer davantage de désastres dans la maison », explique Jason Gelios, un agent immobilier au service du marché du sud-est du Michigan. « Considérant que le coût moyen de réparation d’une chaudière se situe entre 150 $ et 500 $, avec un coût total de remplacement compris entre 5 000 $ et 8 000 $, le fait de ne pas avoir l’argent mis de côté ou les ressources nécessaires pour résoudre le problème pourrait causer des dommages supplémentaires à la maison et d’autres problèmes financiers, » il explique.

Et si vous n’économisez pas suffisamment pour la maintenance, Gelios prévient que cela pourrait finir par vous coûter plus cher à long terme. Par exemple, si vous ne vous occupez pas des bardeaux manquants et des bouches d’aération pourries sur votre toit, ainsi que des gouttières obstruées, ces petits problèmes peuvent entraîner des dommages importants au toit, ce qui entraînera beaucoup plus de réparations.

« L’entretien d’une maison devrait être une priorité absolue pour chaque propriétaire, car on ne sait jamais quand quelque chose pourrait mal tourner », explique Gelios. « Et les propriétaires devraient effectuer un entretien régulier de leur maison, non seulement pour réduire le risque de gros problèmes inattendus, mais également pour prolonger la durée de vie de la maison. »