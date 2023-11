Les fonctionnalités de résilience peuvent rendre les ouragans, les incendies de forêt et d’autres catastrophes moins effrayants

Vos visiteurs les plus effrayants ce soir pourraient être Samara du Ring, Ghostface de Scream ou The Black Phone’s Grabber, mais les semaines et les mois à venir pourraient apporter des perspectives bien plus effrayantes à votre porte – d’un « ouragan surprise » à un incendie de forêt, un tremblement de terre ou autre catastrophe – avec des impacts potentiellement transformateurs sur votre maison et votre vie. N’hésitez pas à passer aux sections pertinentes pour votre maison ou à lire le tout une fois que les seaux et les ventres des enfants sont remplis.

Nous pouvons planifier les « frayeurs » d’Halloween avec des bols de bonbons et la saison des ouragans en planifiant pour réduire les dégâts. Ceux d’entre nous qui vivent près des lignes de faille peuvent espérer que nos maisons construites selon les codes sismiques de la côte Ouest s’en sortiront mieux que celles qui les ont contournées lors du séisme dévastateur en Turquie en février dernier. Nous espérons également qu’un incendie de forêt ne ravagera pas notre quartier, comme cela s’est produit dans tant d’autres, et attendons de nouvelles normes potentielles pour faire face à ce risque croissant.

Comme Timothy Archambault, directeur d’Oppenheim Architecture pour les Amériques, l’a observé dans une réponse écrite à mes questions : « Les codes du bâtiment fournissent souvent une base de référence pour les normes de construction, mais ils ne tiennent pas toujours compte de l’ensemble des défis présentés par les événements météorologiques extrêmes. » Il devrait le savoir ! L’architecte basé à Miami conçoit des maisons pour des clients en Floride et en Californie, deux régions sujettes aux catastrophes.

Avertissements

En juillet 2022, l’American Institute of Architects a publié son rapport sur la résilience dans l’environnement bâti, affirmant que le respect du code ne garantit pas qu’un bâtiment résistera aux forces de la nature. Et comme je l’ai écrit dans cet espace deux mois plus tard, certaines de ces forces s’intensifient.

Kathleen Lane, directrice générale de l’action climatique de l’AIA, s’attend à ce que le rapport favorise une construction plus résiliente et sensibilise davantage de propriétaires à ses avantages. Elle voit déjà des constructeurs intégrer des fonctionnalités plus résilientes dans leurs maisons et leurs communautés, a-t-elle partagé dans un e-mail.

Babcock Ranch, qui a conçu la résilience dans son développement du sud-ouest de la Floride après que l’ouragan Charley a dévasté la région en 2004, a réussi l’année dernière l’Ian de catégorie 5 avec des dommages minimes et un intérêt maximal des acheteurs ; cela aussi encouragera probablement la construction de nouvelles maisons plus résilientes à mesure que le marché en prendra note.

« Babcock Ranch démontre que concevoir pour la résilience présente de multiples avantages », a suggéré Lindsay Brugger, vice-présidente de la résilience urbaine à l’Urban Land Institute, dans une interview par courrier électronique. « Non seulement les mesures de résilience peuvent réduire le besoin de réparations après une catastrophe et minimiser les perturbations, mais elles peuvent également améliorer la valeur marchande et la réputation d’un développement. » Des développeurs avisés saisissent cette opportunité, a-t-elle rapporté, en mettant en œuvre des stratégies de conception résilientes pour faire face aux risques locaux. Pour les aider, l’ULI a récemment lancé sa boîte à outils pour le développement de la résilience. Bien que créé pour l’industrie, il contient des informations qui peuvent également aider les propriétaires.

Les catastrophes naturelles sont à l’origine de certains des plus grands défis de nos vies. Lorsque vous comprenez que les codes du bâtiment sont rédigés pour aider un bâtiment à survivre à une catastrophe suffisamment longtemps pour que les occupants puissent s’échapper, vous commencez à apprécier la valeur de la planification de la résilience pour permettre aux gens de rentrer chez eux plus tôt avec moins de dégâts. Cela est particulièrement utile pour ceux qui sont également confrontés à des problèmes médicaux et de handicap.

Coûts et bénéfices

« Les conversations avec les propriétaires ont évolué à mesure que les préoccupations liées aux changements climatiques et aux événements météorologiques extrêmes deviennent plus prononcées », a commenté Archambault. Il voit des clients soucieux de protéger leur maison et leurs investissements. Dans le même temps, ils réfléchissent aux coûts initiaux plus élevés liés au renforcement de la résilience, a-t-il partagé. « Il est important de mettre l’accent sur les économies à long terme et la protection contre les catastrophes potentielles », a ajouté l’architecte. « Il est de plus en plus admis qu’investir dans la résilience peut entraîner une réduction des coûts d’assurance et une augmentation de la valeur des propriétés. »

Résilience aux ouragans et aux tornades

L’ajout de fonctionnalités de résilience à votre maison peut vous aider à retrouver une utilisation plus tôt après qu’une tempête ait ravagé votre ville. « Pour les ouragans, cela peut consister en des fenêtres résistantes aux chocs capables de résister aux débris volants, à des matériaux de toiture renforcés pour empêcher le soulèvement par le vent et à des systèmes d’ancrage sécurisés pour maintenir la structure intacte en cas de vents violents », a conseillé Lane de l’AIA. « La résistance aux tornades peut être améliorée grâce à des systèmes de murs et de toits renforcés, notamment des abris anti-tempête ou des pièces sécurisées à l’intérieur de la maison », a-t-elle ajouté. une charpente en béton armé ou en acier recommandée, élevant la maison au-dessus des niveaux d’inondation et des volets anti-ouragan à la liste des options.

Brugger a souligné des facteurs tels que les dunes, les systèmes de drainage des eaux pluviales en sous-sol, les fondations profondes, les maisons surélevées et les fenêtres, revêtements et bardeaux résistants aux ouragans dans une communauté qui a traversé le puits de l’ouragan Sandy, et la chambre souterraine de rétention des eaux pluviales, le système solaire photovoltaïque et les générateurs de secours. qui a aidé un autre à sortir indemne de l’ouragan Maria. Bien que certaines de ces caractéristiques résilientes soient planifiées pendant les phases de développement et de construction, l’ajout de systèmes solaires avec batteries de secours, de pièces sécurisées et de nouveaux matériaux de revêtement ou de toiture peut également être réalisé dans le cadre des améliorations d’une maison.

Résilience aux inondations

Étant donné que de nombreuses tempêtes provoquent des inondations, les matériaux intérieurs qui résisteront mieux à ces assauts peuvent également aider une maison à rebondir plus rapidement et à moindre coût. « Pour la résilience aux inondations, cela implique souvent des fondations surélevées pour empêcher l’infiltration d’eau, l’utilisation de matériaux résistants aux inondations pour les murs et les sols, et une isolation améliorée pour atténuer les dégâts potentiels des eaux et les problèmes de gel », a conseillé Lane. Dans de nombreuses régions du pays sujettes aux inondations, les carreaux de porcelaine peuvent bien fonctionner comme matériau résilient pour les sols et les murs. (C’est pourquoi tant de cabines de douche en sont revêtues.) Il est également résistant à la chaleur et au gel pour le revêtement extérieur.

Résilience aux incendies de forêt

À mesure que les saisons d’incendies s’allongent et s’intensifient, les solutions de résilience pour les habitations et les communautés peuvent accroître la capacité de survie. « Cela peut impliquer des matériaux de revêtement résistants au feu, des matériaux de toiture incombustibles comme du métal ou des tuiles, et des systèmes de ventilation résistant aux braises qui empêchent les braises de pénétrer dans la maison par les évents ou d’autres ouvertures. » Cela aidera à éviter que la maison ne prenne feu. Lane note également que le fait de débarrasser l’espace défendable autour de la maison de la végétation et des autres matériaux combustibles peut aider à ralentir la propagation du feu et aider les pompiers à sauver votre maison.

« Enfin », a suggéré le dirigeant de l’AIA, « renforcer la maison en la rendant plus résistante à la pénétration du feu. Cela peut être fait en installant des fenêtres et des portes coupe-feu, en scellant toutes les ouvertures autour de la maison et en installant des extincteurs automatiques.

ULI suggère également une conception et des matériaux d’aménagement paysager résistants au feu ainsi qu’une toiture de classe A, qui peut être fabriquée à partir de plusieurs matériaux (y compris les tuiles et le métal) qui répondent tous aux normes de résistance au feu les plus élevées.

Résilience aux tremblements de terre

Les tremblements de terre donnent très peu ou pas de préavis de leur arrivée, donc être prêt à gérer vous-même jusqu’à ce que les services d’urgence arrivent à vous peut sauver des vies. (J’ai inclus des liens vers des guides de préparation dans mon Le bien-être par conception extras en ligne du livre.) Mais vous pouvez apporter des changements à votre maison pour augmenter votre résilience. Brugger de l’ULI a souligné un développement entièrement électrique à San Francisco avec des panneaux solaires. L’un des avantages d’une maison entièrement électrique en matière de tremblement de terre est d’éliminer le « risque d’explosion et de fuite de méthane pouvant provenir de conduites de gaz naturel endommagées par un tremblement de terre », a-t-elle noté. L’électrification est quelque chose que tout propriétaire peut réaliser – et il existe actuellement des incitations financières pour que beaucoup le fassent.

Si vous construisez une nouvelle maison, vous pouvez utiliser les dernières et meilleures technologies en matière de résilience aux tremblements de terre. « Les méthodes de construction devraient inclure des fondations renforcées, des murs de contreventement et des contreventements structurels », a conseillé Archambault. « L’intégration d’isolateurs ou d’amortisseurs de base peut atténuer les forces sismiques. L’utilisation de matériaux flexibles et résilients dans la construction, comme la charpente en acier ou le béton armé, peut améliorer la résistance aux tremblements de terre », a-t-il noté, ajoutant pour ceux qui achètent une maison en revente ou qui possèdent déjà des maisons dans des zones sismiques : « Une rénovation sismique appropriée des maisons plus anciennes est également important. »

Questions d’assurance

De nombreux rapports font état de retraits de grandes compagnies d’assurance des marchés à haut risque comme la Californie et la Floride, ce qui rend le processus d’achat d’une maison encore plus difficile pour des millions d’Américains. Mais il existe également de nouveaux avantages liés à l’assurance pour les propriétaires qui ajoutent des améliorations à la résilience à leurs propriétés.

« Les compagnies d’assurance offrent de plus en plus d’incitatifs pour atténuer les risques de manière proactive », a observé M. Archambault. « Cela inclut des réductions pour les propriétaires qui investissent dans des technologies telles que les systèmes de détection de fuites connectés au Wi-Fi ou les systèmes de sécurité pour maison intelligente. Ces mesures contribuent à réduire le risque de dommages matériels et peuvent conduire à une baisse des primes d’assurance.

Un groupe industriel a développé un ensemble de normes de résilience qu’il appelle FORTIFIÉ pour augmenter la capacité d’une structure à résister à un ouragan ou à une tornade. « En raison du risque réduit, les maisons portant la désignation FORTIFIÉE sont éligibles à des réductions dans plusieurs États », selon Ian Giammanco, météorologue principal de recherche à l’Insurance Institute for Business & Home Safety. « Les propriétaires devraient parler à leur agent d’assurance pour en savoir plus sur les incitations disponibles. »

Les incendies de forêt sont une autre catastrophe à laquelle IBHS s’attaque, a-t-il ajouté, et a souligné son programme Wildfire. Maison préparée, une désignation volontaire avec des mesures d’atténuation que les propriétaires peuvent prendre pour réduire leurs risques. « Le Département des Assurances de Californie (CDI) examine actuellement les demandes de tarifs des assureurs qui incluent des réductions imposées par le cadre Safer from Wildfire du CDI », a rapporté Giammanco, mentionnant que les actions-cadres de l’État sont basées sur les recherches de l’IBHS. « Les propriétaires voudront peut-être contacter leur agent d’assurance pour en savoir plus sur les incitations disponibles. »

Derniers mots

Comme l’a observé Lane de l’AIA : « Il est essentiel de reconnaître que la résilience ne se limite pas uniquement aux risques naturels. Il s’étend à divers facteurs de stress auxquels les maisons unifamiliales et les communautés sont confrontées, tels que des problèmes tels que le logement abordable, les structures vieillissantes et l’élévation du niveau de la mer. La conversation devrait également porter sur la construction de communautés résilientes abritant des résidences unifamiliales, en abordant les aspects physiques et socio-économiques de la résilience.

Archambault est d’accord : « « La planification et la préparation au niveau communautaire sont essentielles à la résilience, car les catastrophes affectent souvent des quartiers entiers. Les efforts de collaboration peuvent aboutir à des communautés plus fortes et plus résilientes.

Je suis d’accord avec ces deux professionnels de l’architecture ; Lorsque notre quartier a été témoin d’une fusillade le week-end dernier, avoir un groupe communautaire pour partager des informations et du réconfort s’est avéré inestimable.

Trois ans après qu’une pandémie nous a poussés à rentrer chez nous, j’ai ajouté un chapitre bonus à mon livre Wellness by Design 2020 publié par Simon & Schuster. Inclure une section sur la résilience était un must !