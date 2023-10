Les 20 endroits les moins chers où vivre aux États-Unis

Avec l’augmentation du coût de la vie, de nombreux Américains sont à la recherche de logements bon marché tout en offrant une qualité de vie élevée. Pour vous aider dans la recherche du logement idéal, Empower, une société de services financiers, a publié un nouveau rapport répertoriant les 20 villes les plus abordables des États-Unis.

Pour établir cette liste, Empower a mené une enquête auprès de 1 000 Américains et a également analysé des données provenant d’un certain nombre de sources, en examinant l’abordabilité des logements (sur la base des prix médians des logements de Realtor.com et des prix médians des loyers de Zumper), le coût de la vie ( AdvisorSmith), la fiscalité (SmartAsset), le pourcentage de jours par an ensoleillés (CurrentResults) et plus encore.

En tête de liste des endroits les moins chers (et les meilleurs) où vivre aux États-Unis se trouve Sioux Falls, dans le Dakota du Sud. Située sur les rives de la Big Sioux River, cette ville du Midwest se classe au premier rang, grâce à une combinaison gagnante de prix immobiliers bas (selon Zillow, le prix moyen d’une maison à Sioux Falls est de 313 630 $), d’un coût de la vie raisonnable et d’un taux d’emploi sain. Il offre également un mélange d’équipements urbains et de beauté naturelle, y compris un réseau de sentiers pittoresques de marche, de randonnée et de vélo.

La prochaine étape sur la liste est l’ancienne maison d’Abraham Lincoln : Springfield, dans l’Illinois, qui offre un mélange d’abordabilité et de culture, grâce à de nombreux musées et sites historiques. Selon Zillow, la maison moyenne à Sioux Falls coûte 146 404 $. Wichita occupe la troisième place sur la liste, grâce à son faible coût de la vie, son atmosphère familiale et son coût moyen d’une maison de 187 171 $.

Au-delà des trois premières, la liste des villes les plus abordables pour les adultes qui travaillent comprend une gamme d’options. Virginia Beach, en Virginie, offre un style de vie côtier avec des soins de santé et des activités culturelles de premier ordre. Des Moines allie prix abordable, marché du travail florissant et scène culturelle dynamique. Oklahoma City accueille avec des logements abordables et un coût de la vie inférieur. Et le Nebraska comptait deux villes dans le top 10 – Lincoln et Omaha – grâce à leurs conditions de vie abordables.

Le rapport d’Empower identifie également les villes américaines les plus abordables pour les retraités. En tête de liste se trouve Las Vegas, réputée pour ses divertissements, son soleil et ses politiques fiscales avantageuses. Il offre des soins de santé de qualité supérieure, une communauté de personnes âgées prospère et un large éventail d’options de divertissement. Selon Zillow, la maison moyenne à Las Vegas coûte 399 512 $.

Pittsburgh, en Pennsylvanie, occupe la deuxième place pour les retraités, grâce à l’accent mis sur la qualité et l’accessibilité des soins de santé. Abritant des institutions médicales renommées, Pittsburgh offre un accès aux soins de santé pour les soins généraux et les problèmes de santé spécialisés. (Une mise en garde : les retraités devraient tenir compte des impôts sur les décès en Pennsylvanie lorsqu’ils planifient un héritage.) Selon Zillow, la maison moyenne à Pittsburgh coûte 225 479 $.

Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, figure une fois de plus sur la liste, se classant au troisième rang, grâce à son prix abordable pour les adultes qui travaillent et les retraités. Il n’offre aucun impôt sur le revenu, des impôts fonciers relativement bas et aucun impôt sur les successions ou les successions. La ville bénéficie également d’une excellente qualité de l’air et d’un environnement naturel pittoresque.

Au-delà de l’abordabilité, le rapport se penche également sur les endroits où les Américains rêvent de vivre. Lorsqu’il s’agit de choisir un logement, le coût de la vie arrive en tête de liste des priorités pour les adultes qui travaillent. Un faible coût de la vie peut aider les individus à épargner davantage et à constituer leur pécule. De plus, la proximité de la famille, la sécurité et les opportunités d’emploi étaient des facteurs essentiels pour ce groupe.

En ce qui concerne les lieux de vie de rêve, Denver est l’endroit le plus recherché (17 %), suivi de San Diego (16 %) et de New York (15 %).

Il est intéressant de noter que ces endroits ne figurent pas bien dans la liste des endroits où vivre les plus abordables : Denver a gagné sa popularité en raison de ses forts taux d’emploi et de ses niveaux de revenus, mais a pris du retard en termes de coût de la vie et de prix de l’immobilier, se classant au 66e rang sur la liste. des villes les plus abordables. San Diego arrive au numéro 105. Et New York ne figure pas du tout sur la liste des prix abordables, en raison du coût de la vie élevé, de la flambée des loyers et des prix des logements et des dépenses globales élevées.

Poursuivez votre lecture pour découvrir les listes des villes les moins chères où vivre aux États-Unis, les endroits les plus abordables où vivre pour les retraités et les endroits où les Américains rêvent de vivre.

Sioux Falls, Dakota du Sud Springfield, Illinois Wichita, Kansas Virginia Beach, Virginie des moines La Ville d’Oklahoma Lincoln, Nebraska Ancrage, Alaska Omaha McAllen, Texas Indianapolis Lexington, Kentucky Lubbock, Texas Colombie, Missouri Clarksville, Tennessee Peoria, Illinois Charlotte, Caroline du Nord Kansas City, Missouri Fayetteville, Arkansas Huntsville, Alabama

Las Vegas Pittsburgh Sioux Falls, Dakota du Sud Détroit Philadelphie, Pennsylvanie Tallahassee, Floride Reno, Nevada Gainesville, Floride Grand Rapids, Michigan Colomb, Géorgie Augusta, Géorgie Spokane, État de Washington Jacksonville, Floride Port Sainte-Lucie, Floride Colorado Springs Memphis Richmond, Virginie Tampa Orlando Floride Virginia Beach, Virginie

Denver San Diego La ville de New York Charlotte, Caroline du Nord Seattle Raleigh, Caroline du Nord Austin, Texas Tampa Los Angeles Portland, Oregon Nashville Miami Colorado Springs Chicago Boston

