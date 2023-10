La mise en scène virtuelle continue de stimuler les ventes

Il a été noté que la pandémie a accéléré l’adoption de la technologie, produisant des changements en quelques mois qui autrement auraient pu prendre une décennie. Parmi les avancées propulsées à cette époque figurait la mise en scène virtuelle, une commodité qui a permis aux maisons de continuer à se vendre pendant le confinement.

Comme un certain nombre d’autres mouvements de l’ère Covid, la mise en scène virtuelle a perduré après la reprise de la vie normale. Il augmente désormais la capacité des résidences modèles meublées à générer du trafic et aide les promoteurs à vendre des maisons à plus grande échelle.

Une étude sur le profil du Home Staging de l’Association of Realtors Research Group a révélé que 81 % des agents acheteurs pensent que la mise en scène contribue à ce que les acheteurs envisagent plus facilement l’espace comme une future résidence. Le même rapport révèle que 77 % des agents acheteurs ont déclaré que les photos étaient plus importantes pour les clients, tandis que 74 % ont déclaré que les vidéos étaient importantes. Un an avant la pandémie, un rapport de 2019 révélait que la mise en scène virtuelle était capable de réduire les coûts de mise en scène de 97 %.

La mise en scène virtuelle permet aux acheteurs potentiels – dont la plupart lancent leurs recherches en ligne – de commencer à comprendre l’attrait intérieur de la maison en visionnant des photographies. Un autre avantage est de pouvoir évoluer rapidement.

Les entreprises spécialisées dans la mise en scène virtuelle ont la possibilité de livrer leur produit dans les 24 heures, voire plus tôt. Comme indiqué, la mise en scène virtuelle peut également générer d’immenses économies. Et selon certains experts, la mise en scène virtuelle et réelle peut donner des résultats bénéfiques à peu près identiques ou similaires.

Parmi les exemples particulièrement remarquables de mise en scène virtuelle, les Penthouses A et B du 250 East 21St Une rue du Lower Manhattan à New York se démarque.

Les pièces de résistance de la nouvelle propriété de 13 étages et 54 logements située dans le centre de Gramercy, les penthouses de trois chambres, sont évalués respectivement à 5,99 millions de dollars et 6,5 millions de dollars. Chacune a été virtuellement mise en scène par la société de mise en scène leader Spotless Agency, suscitant de nombreuses demandes de renseignements sur les propriétés depuis la mise en ligne des images.

« À 250 Est 21St Street à Gramercy, nous avons recommandé aux promoteurs d’utiliser la mise en scène virtuelle pour certaines résidences restantes, car cela permettait d’économiser du temps et de l’argent et d’obtenir finalement les mêmes résultats que la mise en scène réelle », déclare John Gomes, de The Eklund | L’équipe Gomes chez Douglas Elliman, dirigeant les efforts de vente. « La stratégie s’est avérée efficace et nous avons vendu plusieurs résidences rapidement et avons eu de nombreuses visites en personne depuis que les photos mises en scène virtuellement ont été répertoriées. Nous prévoyons de continuer à commercialiser des maisons virtuellement et entièrement meublées, car les deux peuvent donner les mêmes résultats.

Entre-temps, également à Manhattan, une unité de l’immeuble en copropriété de l’Upper West Side, The Astor, a également profité de l’approche de la mise en scène virtuelle. La résidence 1120 de quatre chambres, au prix de 6,75 millions de dollars, a été virtuellement mise en scène, aidant les acheteurs potentiels qui ne pouvaient pas se rendre en personne à visualiser la conception de l’espace. « La mise en scène virtuelle est un atout créatif qui contribue à inspirer l’imagination des acheteurs potentiels et à transformer nos magnifiques toiles vierges en une véritable maison », explique Katherine Gauthier de Douglas Elliman, qui, avec Michael Kafka, Will Rivera et Kyle Egan, dirige les ventes d’immeubles.

D’autres exemples de mise en scène virtuelle créative incluent 200 East 59ème Street à Manhattan, qui exploite la mise en scène virtuelle pour mettre en lumière une douzaine d’unités différentes. Il s’agit notamment du Penthouse 33/34, un triplex combiné de 7 848 pieds carrés situé au sommet du bâtiment, permettant aux acheteurs potentiels de contempler des vues variées sur les aménagements.

La mise en scène virtuelle est également à l’œuvre à Boston, où le nouveau développement The Parker a présenté aux acheteurs potentiels un certain nombre d’unités proposant différents plans d’étage, illustrant comment les résidences peuvent être conçues et meublées.

C’est Gauthier qui résume le mieux et le plus succinctement les avantages de la mise en scène virtuelle. « Dans l’immobilier, la mise en scène virtuelle n’est pas seulement un outil de vente utile », dit-elle. « C’est le pont entre le potentiel d’une inscription et les acheteurs qui envisagent leur avenir. »