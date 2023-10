Beqo Hoti maîtrise le marché scandinave-grec

Au milieu de l’un des ralentissements du marché immobilier les plus importants d’Europe, Beqo Hoti, basé à Stockholm, qui supervise les marchés scandinaves, a jeté son dévolu sur l’Espagne et la Grèce du sud pour mieux servir sa clientèle nordique. Les pays ensoleillés ont longtemps été privilégiés par les Scandinaves pour leurs résidences secondaires et, compte tenu de leurs niveaux de revenus plus élevés, beaucoup peuvent s’offrir le meilleur.

Hoti a lancé Shaza Luxury Real Estate début 2021 à l’âge de 33 ans, apportant avec lui un solide réseau établi auprès d’autres maisons de courtage notables. Grâce à la qualité de ses relations et à une équipe exceptionnelle de neuf membres, Hoti et son cabinet ont rapidement remporté le trophée de la meilleure agence immobilière de luxe en Suède lors des Luxury Lifestyle Awards.

Né au Kosovo, Hoti est arrivé en Suède avec ses parents quand il avait un peu plus d’un an ; sa famille a grandi à Malmö, juste en face de Copenhague via le pont de l’Øresund.

Nous avons rencontré l’ancien footballeur professionnel alors qu’il arrivait à Riyad, en Arabie Saoudite, pour des réunions qui pourraient contribuer à son expansion ? son réseau mondial.

L’écart entre le vendeur et l’acheteur reste très large : les vendeurs veulent des prix d’il y a deux ans, et les nouveaux acheteurs veulent profiter de cette situation et faire baisser encore plus les prix. À Stockholm, la plupart de nos clients se trouvent à Östermalm, où se trouvent les propriétés les plus chères. Également Djurgården, Djursholm et Lidingö. Pourtant, nous avons conclu des accords notables. Nous avons récemment vendu une maison de ville de 1 690 au cœur d’Amsterdam pour 2,2 millions de dollars, 163 mètres carrés (environ 1 755 pieds carrés) avec un toit-terrasse. Il est rare qu’un acheteur étranger puisse acheter une propriété protégée par un monument, c’était donc une affaire gagnante.

Pendant la pandémie, les personnes fortunées possédant des penthouses ou des appartements coûteux dans le centre de Stockholm voulaient déménager, elles voulaient un espace loin de la ville. Cette tendance s’est poursuivie et, comme toujours, la meilleure solution est d’élargir mon réseau en connectant les Scandinaves avec d’autres marchés, comme la Grèce ou le Moyen-Orient et même les États-Unis. Je reste également dans la tendance en m’impliquant dans le marché réel symbolique. immobilier (les blockchains sont utilisées pour stocker des actifs immobiliers sous forme de jetons numériques, permettant la propriété sous forme de fractions d’actions).

Shaza est le surnom de ma mère. Nous étions très proches. Elle a eu un cancer pendant 10 ans et est décédé en 2019 à l’âge de 52 ans. En fait, nous avons tous les deux combattu le cancer en même temps à un moment donné. La mienne a commencé comme une tumeur et s’est propagée. Il y a dix ans, le jour de mon anniversaire, j’ai subi une opération chirurgicale de huit heures et demie, puis 32 traitements de chimiothérapie. Quand je me suis réveillé de l’opération, ma mère me tenait la main et priait. Elle était là avec moi. Cette année, j’ai reçu des nouvelles de mon médecin : après 10 ans, je n’ai plus de cancer, plus de contrôles.

Eh bien, cela devient émouvant, mais ma mère était très chaleureuse et gentille. Elle a donné la priorité à tout le monde. Elle avait un sourire angélique et était très sociable, ce que j’ai reçu d’elle. Alors je lui rends hommage avec ma compagnie, ma vie. Elle m’a dit : « pour honorer les morts, il faut continuer à vivre ». Je voulais l’avoir avec moi tout le temps ; cela m’a donné une vision différente et élargie des choses. Sa présence soutient désormais les objectifs que j’atteins et que j’atteins.

Quand je jouais, j’avais une très forte mentalité de gagnant. Je détestais perdre. Et je fais aussi partie de ces gars qui n’abandonnent jamais. Les gens n’aimaient pas jouer contre moi parce que je n’arrêtais jamais de courir. Aujourd’hui, cela déteint sur mon équipe car j’aime gagner. Étape après étape, je veux m’assurer que nous sommes tous une équipe gagnante. L’esprit d’équipe est très important pour moi et ils me suivent car ils voient ma passion.

Vous savez, j’ai eu la chance de gagner, de remporter les championnats. Quand j’étais enfant et que je jouais en Suède, nous avons atteint les demi-finales de la Coupe du monde de la jeunesse, la Coupe Gothia, ce qui était incroyable. Lorsque je jouais professionnellement, nous atteignions des niveaux très élevés, et ce fut mon moment « Ted Lasso », un grand sentiment d’unité

travailler en équipe pour exceller, exactement comme je le fais aujourd’hui dans l’immobilier. Je joue toujours au football, mais pas au même niveau. Je joue également au padel et au tennis.

Elounda Hills Resort

Je pense qu’il leur a fallu 12 ans rien que pour obtenir le terrain pour ce projet. C’est entièrement durable et très magique, avec le terrain parfaitement situé au bord d’une baie. Un cadre magnifique avec une eau bleue cristalline, et c’est très calme puisque c’est dans une baie de type lagon. Le temps est également idéal : d’autres pays peuvent être très chauds et humides, mais la Crète n’a pas ce problème d’humidité. L’aéroport est à environ 40 minutes, mais un nouvel aéroport est en construction, encore plus proche, et doté d’un salon d’affaires privé pour les propriétaires d’Elounda Hills Resort.

limite du « visa doré »

Il n’a été collecté qu’à Athènes, Mykonos et Santorin, mais en Crète et dans d’autres régions, il s’élève toujours à 250 000 €. La Grèce a connu un énorme changement de tendance avec des acheteurs internationaux à la recherche de résidences secondaires. Il y a plus de trafic qui arrive. Un directeur commercial m’a dit qu’au cours de la dernière année et demie, environ 80 à 90 % des vols étaient remplis de vols internationaux. Et au cours des six derniers mois environ, je crois que les vols ont été remplis à 90 % par des Américains. C’est l’offre et la demande de base. Mykonos et Santorin : ces endroits sont des joyaux, des diamants pour beaucoup. Et maintenant, nous le voyons également en Crète. C’est fou le nombre de demandes que nous recevons.

En février, j’ai assisté au Sommet mondial des gouvernements à Dubaï, un rassemblement de chefs d’État et de gouvernement. Le secteur privé et des leaders d’opinion sont également présents. Un conseiller financier direct d’un membre de la famille royale saoudienne m’a invité. J’ai rencontré des hommes politiques, des représentants du gouvernement et de différentes entreprises du monde entier. C’était une excellente occasion d’entrer en contact avec les gens.

C’est une bonne question : quand ai-je pris des vacances pour la dernière fois ? Il s’agit en fait de l’Afrique du Sud. La nature y est restée intacte depuis des milliers d’années. L’air, la culture, la nourriture, c’est juste différent. Je ressens un bourdonnement différent dans mon corps, une sensation différente quand j’y vais.