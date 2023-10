Un manoir de 10 millions de dollars à Washington DC offre une taille et une grandeur

Le manoir majestueux a le type de présence auquel on peut s’attendre dans un quartier riche de Washington DC : traditionnel, élégant et bien rangé. Mais au-delà de la présence discrète du trottoir, la façade en pierre et l’entrée à quatre colonnes constituent une résidence qui offre de grandes performances.

Considérez la taille gigantesque. Il ne s’agit pas seulement d’une maison mais d’un domaine de plus de 15 000 pieds carrés de surface habitable. Bien que cela ne soit pas apparent depuis la rue, la maison principale comporte six niveaux. Il y a un pool house à deux étages. Le garage peut accueillir quatre voitures.

Quant à l’emplacement, le 3101 Chain Bridge Road NW se trouve dans le quartier recherché de Kent, qui regorge de grandes maisons bien entretenues dans une variété de styles architecturaux. Proche des commerces et des commodités de la ville, le quartier bordé d’arbres dégage une ambiance suburbaine. Pourtant, la propriété se trouve à moins de 3 kilomètres de la cathédrale nationale de Washington et à 8 kilomètres de la Maison Blanche.

Même le site renforce l’attrait de la maison. « Ce domaine est construit sur l’un des points les plus élevés de Washington DC », explique Megan Thiel, agent immobilier de Long & Foster, en admirant la vue sur le Washington Monument et le bâtiment du Capitole au-delà de la cime des arbres.

Le terrain en pente douce se trouve juste au-dessus du parc Battery Kemble, protégeant la maison des regards indiscrets des voisins et offrant un tampon de verdure. « Vous pouvez vous évader », dit Thiel, « même au milieu de la ville animée. »

Mais en tête de la liste des attractions doivent figurer les nombreuses opportunités qu’offre la propriété pour se divertir à l’étage de la résidence principale, au niveau de la salle de bal, sur le toit-terrasse et au bord de la piscine.

La maison principale de 14 124 pieds carrés comprend un salon et une salle à manger à grande échelle à côté du grand hall central. Les lambris, le polissage des parquets et les lustres renforcent l’ambiance traditionnelle.

La grande cuisine gastronomique, avec appareils électroménagers en acier inoxydable, armoires sur mesure et coin petit-déjeuner, s’ouvre sur une salle familiale avec cheminée.

La suite principale, située au deuxième étage, dispose d’un balcon privé, d’une salle de bains de type spa avec douches intérieure et extérieure, d’une baignoire à jets, d’une double vasque et de plusieurs dressings. Un deuxième séjour, une kitchenette et une buanderie complètent le niveau. Tout au long de l’espace de vie se trouvent sept chambres et sept salles de bains.

A l’étage se trouve la salle de bal, reliée à la cuisine de préparation du sous-sol par ascenseur. Des escaliers et un ascenseur relient les différents étages et des espaces tels qu’une salle d’exercice, un sauna et une cave à vin. Un local sécurisé pourrait être créé au sous-sol.

La terrasse arrière offre une vue sur le parc et la piscine. Le pool house séparé est une unité d’habitation accessoire complète avec son propre salon, cuisine, salle de bain, buanderie, deux cheminées et sous-sol.

Le prix demandé est de 10 millions de dollars.