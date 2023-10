Un domaine moderne sur 140 acres en Virginie arrive sur le marché pour 11,5 millions de dollars

Avec la réputation d’avoir été la résidence de deux premiers présidents américains, Charlottesville, en Virginie, est chargée d’histoire. Pourtant, seules certaines choses peuvent être aussi vieilles qu’elles en ont l’air. Par exemple, un complexe de luxe de 140 acres construit en 2000 s’inspire des domaines historiques tout en doublant le luxe moderne.

Eaglecrest, comme on l’appelle, est situé au milieu de pelouses formelles, de champs arborés et d’étangs. La propriété comprend une maison principale de style américain ancien, une maison d’hôtes, une cabane en rondins, deux granges, ainsi qu’une piscine extérieure de 40 pieds sur 60 pieds, des courts de tennis et une remise pouvant accueillir 10 véhicules. Il est sur le marché pour 11,5 millions de dollars.

Le domaine compte environ 16 400 pieds carrés de surface habitable, dont une maison principale de sept chambres. Sa façade en briques avec quatre colonnes blanches est un clin d’œil architectural au passé. «Il emprunte définitivement à l’architecture de style fédéral de Monticello et au style néoclassique et palladien de Mount Vernon, entre autres», explique l’agent inscripteur Fouad Talout de Long & Foster Real Estate.

Les pièces avec de hauts plafonds et des fenêtres à deux étages confèrent à la maison une impression d’expansion. Les menuiseries sur mesure et les moulures en bois ajoutent une touche élégante. Par exemple, les grands escaliers parallèles de la zone de réception montent jusqu’au deuxième niveau et se rejoignent sur un balcon intérieur.

Au niveau principal se trouve également un salon de forme octogonale avec des plafonds de 20 pieds et des portes françaises qui s’ouvrent sur l’extérieur et profitent de la lumière naturelle. D’autres échos du passé se retrouvent dans la salle à manger formelle, qui présente une fresque murale sur le thème américain flanquée de courtes colonnes. Une cuisine de chef avec des armoires en bois de cerisier et des comptoirs en granit ainsi qu’un garde-manger se trouvent à proximité.

Des couloirs incurvés de style palladien entourés de verre mènent aux pièces situées dans les ailes opposées de la maison, chacune avec sa propre véranda et son garage. La chambre principale, également au rez-de-chaussée, contient un coin salon et une salle de bain de forme octogonale avec vasques, dressings et douche et baignoire séparées. A l’étage, un coin bureau dessert une terrasse extérieure avec vue sur le domaine. La maison comprend également un mur à vin et un bar, un espace billard, une bibliothèque, une salle de jeux, un espace fitness et un sauna ainsi que des débarras.

Pour les invités divertissants et passant la nuit, des espaces de vie sont disséminés dans toute la propriété. La maison d’hôtes indépendante dispose de quatre chambres et une cabane en rondins faite de rondins de pin et de pierre dispose d’une chambre en mezzanine et d’une salle de bains. Même la remise/garage dispose d’une chambre pour les invités et d’un bureau au-dessus.

Le terrain offre quelques touches distinctives, comme un pont en bois rustique, un élégant bassin réfléchissant et un pavillon pour mettre des plantes en pot ou réaliser des compositions florales. Cinq miles de routes pavées et de sentiers en font un bon choix pour les amateurs de chevaux.

Eaglecrest se trouve à environ 15 miles de deux résidences présidentielles, Monticello, la bien-aimée de Thomas Jefferson, et le domaine de James Monroe appelé Highland. Les deux sont ouverts au public et partagent l’histoire de leurs propriétaires ainsi que les liens de la terre avec l’esclavage. L’Université de Virginie se trouve également à proximité. Elle a été fondée par Jefferson et, avec Monticello, a été déclarée site du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1987.

Le complexe est situé au 621 Woodlands Road ; il se trouve à 1,6 km de la porte d’entrée de la maison principale.