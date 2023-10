Quelles sont vos passions?

Pour les étudiants et ceux qui sont sur le point d’obtenir leur diplôme, il est courant de penser à l’avenir, y compris à leur carrière. Chaque année, des étudiants de premier cycle m’appellent, m’envoient des courriels et communiquent avec moi sur les réseaux sociaux pour me demander des conseils. Ils se concentrent généralement sur la recherche de leur premier emploi rémunéré à temps plein.

Même s’il est essentiel de trouver un emploi et de devenir autonome pour couvrir ses frais de subsistance, je préviens toujours que prendre des décisions basées uniquement sur la rémunération peut être un piège dangereux. Il est souvent plus important de s’assurer que vous faites quelque chose que vous aimez. Cela contribuera à alléger la charge de travail et cela ne vous dérangera pas de consacrer des heures supplémentaires en cas de besoin au bureau.

Suivez ces étapes lorsque vous cherchez à faire correspondre votre premier emploi avec votre passion.

Demandez aux autres de partager leur expertise

Contacter votre réseau proche peut être un excellent point de départ. Plutôt que de leur dire que vous cherchez un emploi et que vous souhaitez leur aide, demandez un bref appel. Prenez 15 minutes ou moins pour leur poser des questions sur leur expérience et sur les idées qu’ils partageraient avec quelqu’un qui débute dans son domaine. Faites des recherches avant de passer l’appel afin de ne pas arriver complètement froid.

Voici pourquoi cette étape peut être utile : une fois que vous avez eu l’occasion de parler à une douzaine de personnes ou plus dans divers domaines, vous pourrez avoir une meilleure idée de ce qui pourrait vous intéresser. De plus, vous pourrez peut-être déterminer dans quel secteur du secteur vous aimeriez vous impliquer. Par exemple, dans le domaine du courtage immobilier, vous pourriez commencer en tant qu’analyste si vous êtes à l’aise avec les chiffres. Ou vous pouvez commencer comme associé aux ventes et travailler pour un courtier senior. Évaluez les différents rôles, puis faites correspondre vos compétences à la description du poste.

Réfléchissez à vos emplois passés

Si vous avez effectué des stages dans le passé, il peut être utile de vous rappeler ce que vous avez apprécié chez eux. Pensez également aux parties que vous n’avez pas appréciées. Parfois, les inconvénients sont tout aussi utiles, voire plus importants, que les aspects que vous avez appréciés. J’ai passé un été à travailler pour une grande entreprise de l’industrie automobile. C’était un travail très agréable et somptueux, de 9h à 17h, avec des sorties de golf. Pourtant, en y passant du temps, j’ai remarqué qu’il ne semblait pas y avoir beaucoup de potentiel d’amélioration dans les rôles. De nombreux cadres intermédiaires, par exemple, faisaient la même chose depuis 10 ou 15 ans. Alors qu’ils avaient d’excellents emplois, j’ai réalisé que je cherchais quelque chose d’un peu plus entrepreneurial.

Observer quelqu’un pendant une journée

Il peut sembler que pour vraiment en apprendre davantage sur un secteur ou un emploi, il faut investir un été entier dans une entreprise. Cependant, j’ai découvert que même passer une journée avec quelqu’un peut vous donner un aperçu incroyable de son monde et de ce qu’il fait.

Sur mon lieu de travail, nous avons récemment accueilli plus de deux douzaines d’étudiants universitaires, certains jours, pour observer l’un de nos courtiers. C’était une excellente façon pour les particuliers d’en apprendre davantage sur le courtage, surtout s’ils ne parvenaient pas à obtenir un stage sur un marché hautement concurrentiel.

Soyez ouvert à l’apprentissage

Une fois que vous avez trouvé un emploi qui correspond à vos intérêts, gardez à l’esprit que vous n’aurez peut-être pas besoin d’une vaste expérience pour commencer. Une fois embauché, vous trouverez peut-être un mentor disposé à vous donner des conseils et à vous aider à avancer. Lorsque j’ai commencé ma carrière, j’ai eu la chance d’avoir deux mentors incroyables, Paul Massey et Bob Knakal, qui m’ont énormément appris sur l’immobilier. La majeure partie de mon apprentissage s’est déroulé sur le terrain, alors que j’étais assis à côté d’eux dans le bureau et que j’absorbais tout ce qu’ils avaient à dire. C’était une petite entreprise et, en les observant, j’ai acquis des connaissances incroyables qui m’ont aidé tout au long de ma carrière.

Au fil du temps, vous constaterez également qu’une grande partie de l’apprentissage se déroule en dehors du lieu de travail. Je travaille dans l’immobilier depuis plus de 25 ans et je suis toujours un consommateur vorace d’actualités et de publications spécialisées, ainsi que de livres et de podcasts. Je me mets toujours au défi d’apprendre de nouvelles choses sur l’entreprise pendant mon temps libre.

J’ai eu beaucoup de chance car lors de mon premier emploi à la sortie de l’université, j’ai travaillé pour l’entreprise pendant 17 ans jusqu’à sa vente, puis j’y suis resté encore trois ans. En fait, j’ai occupé le même poste pendant 20 ans. Vous pourriez changer d’emploi plus souvent (mais gardez à l’esprit que les employeurs pourraient avoir une vision négative du fait de passer trop souvent d’un endroit à l’autre). Une fois que vous avez trouvé un endroit qui correspond à vos intérêts, vous pourriez être enclin à rester et à continuer à apprendre pour faire progresser votre carrière. Idéalement, si vous alignez vos passions sur votre emploi, vous ne redouterez pas les lundis et globalement, la charge de travail ne ressemblera pas à du travail. Vous ferez ce que vous aimez et désireux d’en savoir plus.