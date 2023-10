L’automne est dans l’air et l’une des grandes choses de cette saison – mis à part le temps plus frais – est la possibilité de voir de si belles couleurs automnales. Cependant, il n’est pas toujours nécessaire de sortir pour voir ces teintes brillantes. Voici comment intégrer les somptueuses couleurs d’automne dans votre maison.

Décorer avec du feuillage

C’est la période de l’année pour remplacer vos centres de table par du feuillage d’automne et des branches séchées, recommande Han Dang, co-fondateur et directeur de Very Handsome Studio à Houston, Texas. «Le feuillage d’automne est séduisant lorsqu’il est décoré en faisceaux de trois branches ou plus», dit-elle. Dang recommande également d’acheter des branches plus hautes/plus longues pour créer des arrangements plus grands, car cela ajoutera plus de profondeur à une pièce.

Monica Breese, fondatrice de The Designed Domicilio à Brooklyn, recommande également d’utiliser le feuillage et les fleurs comme moyen simple de changer de déclaration. « Mettez à jour vos fleurs, ajoutez des mamans à l’extérieur, apportez de magnifiques branches à l’intérieur et créez une pièce maîtresse avec les fleurs d’automne », recommande-t-elle.

Expérimentez avec l’éclairage

L’utilisation de la lumière est une autre façon d’introduire les somptueuses couleurs d’automne dans votre maison. « N’oubliez pas non seulement d’incorporer des luminaires attrayants, mais également de prêter attention aux couleurs et aux températures de la lumière pour une répartition uniforme des couleurs dans toute votre maison », conseille Vy Truong, co-fondateur et directeur de Very Handsome Studio à Houston, TX. Elle dit que les ampoules et les lumières ambrées sont de superbes créateurs d’ambiance. Dang recommande d’ajouter un éclairage d’ambiance qui produit des températures de lumière de 2 700 K à 3 000 K pour le contrôle de l’ambiance.

Adoptez les tons de bijoux

Le jaune et l’orange sont peut-être les premières couleurs auxquelles vous pensez, mais Leigh Spicher, directeur national des studios de design chez Ashton Woods Homes, affirme que la palette d’automne ne se limite plus à ces deux couleurs. « Superposez des tons chauds de bijoux comme le saphir, l’émeraude et le grenat », dit-elle. En fait, Spicher recommande d’utiliser ces couleurs pour peindre votre maison. « La peinture est votre amie, et il est simple de mettre à jour un îlot de cuisine, un mur focal, ou même de voir grand et de peindre toute la pièce avec votre ton d’automne chaud et de bijou préféré. »

Spicher recommande également d’utiliser la couleur noire : « C’est la couleur d’automne par excellence, la couleur de luxe, littéralement n’importe où. » Et les noirs chauds et terreux ne se limitent pas à une mise à jour automnale. Spicher dit que c’est la nouvelle tendance intemporelle à surveiller. « Mélangez du noir mat avec des grains naturels et vous obtenez une introduction parfaite à l’automne qui marquera sans aucun doute également la nouvelle année. »

Pensez à ajouter une chaise d’appoint saisonnière. Spicher dit que vous pouvez trouver des options abordables presque partout. « Trouvez-en une dans une couleur automnale succulente comme le vert forêt, l’or ou le bordeaux, et ajoutez-la au salon, à la chambre d’amis ou voyez grand en échangeant également des chaises de salle à manger. » Certaines de ses textures d’automne préférées sont la chenille ou le velours haute performance.

Heather Mastrangeli, designer principale chez Innovatus Design à Downers Grove, Illinois, nous dit qu’incorporer de succulentes couleurs d’automne dans votre maison peut être aussi simple ou complexe que vous le souhaiteriez.

« Les meubles en cuir riche de couleur caramel apportent une sensation d’automne, et j’ai un fauteuil en cuir de couleur caramel qui procure de la chaleur toute l’année. »

Mobilier commutable

Cependant, Mastrangeli dit que quelque chose de simple comme un coussin en velours invitant peut également faire l’affaire.

«J’embrasse pleinement la saison avec des coussins en velours doré qui ont une texture luxuriante gravée», explique-t-elle.

Truong recommande également de changer les coussins décoratifs ou les couleurs des coussins en oranges d’automne et en bruns automnaux. « Gardez à l’esprit qu’investir dans des housses de coussin non ornées, imprimées ou à motifs et opter pour des housses de couleur unie aidera à incorporer différents types de décors – ainsi qu’à fournir des objectifs de réutilisation fonctionnelle au-delà des simples décors de vacances. »

Breese nous dit qu’elle échange toujours les couvertures et les oreillers dans ses chambres et son salon. «J’aime mettre à jour mes bougies avec des couleurs chaudes et ajouter des parfums d’automne comme la vanille ou les épices de pomme», dit-elle.

Eril Serbetci, co-fondateur et designer de Darling Spring à New York, aime s’asseoir dans un coin douillet et regarder la nature se transformer à l’automne. « Pour enrichir une telle expérience, nous avons besoin de détails sensoriels, c’est pourquoi j’ai toujours des bougies et des plaids doux pour satisfaire deux sensations : notre odorat et notre toucher. »

Et ces sensations remplissent plusieurs fonctions. «Ils sont si importants car ils nous ancrent, nous font nous sentir en sécurité et nous permettent de nous blottir confortablement», dit-il. « Ajoutez une bonne histoire et du café bien chaud, et nous pourrons observer le feuillage toute la journée, dans toute sa grandeur. »

Il existe d’autres endroits où vous pouvez également incorporer les couleurs d’automne. « Les accessoires de cuisine sont un endroit idéal pour apporter des tons riches de bois naturels associés à des teintes profondes de verts, d’aubergine, de souci, de sienne et de bordeaux », explique Mastrangeli. « Les textures de ces pièces ajoutent encore à la sensation somptueuse des couleurs et de l’espace, créant une chaleur visuelle. »

Elle recommande également d’échanger le décor de la bibliothèque avec des citrouilles d’automne tricotées dans des teintes profondes ou d’autres types de décor d’automne. « Les paillassons, les tapis de passage et même les carpettes peuvent être remplacés par des tapis aux textures et aux couleurs d’automne plus riches », conclut Mastrangeli.

Ce sont quelques-uns des éléments qui peuvent incorporer les somptueuses couleurs d’automne dans votre maison.

Couronne de fausses feuilles d’automne Crate and Barrel

L’un des moyens les plus simples d’incorporer du feuillage et d’augmenter également votre attrait extérieur est d’ajouter cette magnifique couronne de fausses feuilles d’automne en caisse et en baril. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une vraie couronne (nous ne le dirons pas si ce n’est pas le cas), elle comprend des brindilles réalistes, ainsi que du polyester, de la ficelle de jute et du plastique. La couronne comprend un anneau en métal pour que vous puissiez l’accrocher à la porte, la monter sur votre cheminée ou l’utiliser comme pièce maîtresse.

Batterie de cuisine antiadhésive en céramique GreenPan Performance Pro, 7 pièces

Ce magnifique ensemble de batterie de cuisine antiadhésive en céramique GreenPan Performance Pro de 7 pièces sera fabuleux tout au long de l’automne et pendant les vacances. La poêle à frire de 8″, la poêle à frire de 10″, la casserole de 1,5 litre et la marmite de 5,5 litres ont un revêtement antiadhésif en céramique infusé de diamant qui est résistant aux rayures et sans danger pour le métal, ainsi que des poignées en acier inoxydable. Les casseroles et poêles vont au four jusqu’à 600 degrés F, et les couvercles en verre durable vont au four jusqu’à 425 degrés F.

Duralex Le Picardie Collection Ambre

Créez rapidement des tables de fête avec la collection de verres et de vaisselle Duralex Le Picardie Amber. L’ensemble en verre trempé de couleur ambre (qui est 2,5 fois plus résistant que le verre ordinaire) comprend différentes tailles de gobelets, d’assiettes plates et d’assiettes creuses. En plus de l’ambre, d’autres couleurs incluent le marine, le vert, le sépia et le transparent.

Bougie Collection Baobab Pierres Agate

Ces verres chaleureux et colorés sont remplis de bougies pour ravir vos sens. La bougie Baobab Collection Stones Agate, fait partie de la collection Stones, et chaque couleur est insérée dans le verre au fur et à mesure de son souffle. Le parfum de la bougie est une combinaison de rhubarbe, de baie d’açaï et de pivoine. La collection Stones comprend également du marbre (cuir, rose, prune) et du lazuli (cardamone, sel de phoque, musc).

The Company Store Paillasson en fibre de coco d’automne

Rafraîchissez votre porte et offrez un éclat de couleur pour accueillir vos invités avec le paillasson en fibre de coco d’automne The Company Store. Il convient à une utilisation intérieure/extérieure (à l’extérieur, il doit être placé sous un endroit couvert). Le tapis est fabriqué à la main et est fabriqué à partir de fibre de coco naturelle, une fibre durable provenant des coques de noix de coco.

Chaise longue en bois et cuir Burrow Vesper

Si vous recherchez une nouvelle pièce élégante à ajouter à votre maison, les couleurs riches de la chaise longue Burrow Vesper en bois et cuir conviennent parfaitement. La chaise en cuir et bois est disponible dans les couleurs camel/chêne, ardoise/noyer et ardoise/frêne noir. La chaise est également disponible dans plusieurs options de tissu et de bois, notamment bleu marine/noyer, gris pierre/noyer, papyrus/chêne, vert mousse/noyer, bleu marine/noyer et boucle ivoire/noyer.

Pouf en tricot de coing

Relevez vos pieds avec style grâce au pouf Quince Knit, qui peut être utilisé aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il est composé à 100 % de polyester et rempli de billes de mousse de polystyrène. Les dimensions du pouf durable sont de 20″ x 20″ x 14″ et est également suffisamment grand et robuste pour s’asseoir. Les choix de couleurs incluent l’argile rouge, la grille en fer, le sucre d’érable et le vert poireau.

Couverture en laine lavable Brooklinen Pendleton

Que ce soit sur votre canapé ou au pied de votre lit, le jeté en laine lavable Brooklinen Pendleton a fière allure. L’élégant jeté à carreaux bleu marine et caramel, doté de bords frangés, est composé à 100 % de laine écologique, et la taille de 54″ x 60″ est suffisamment grande pour que deux personnes puissent se blottir en dessous. Il est également disponible dans une version à carreaux noir/gris.

The Company Store Housse de couette et jeté en satin

Il est difficile de résister à cette délicieuse housse de couette caramel de The Company Store qui vous invite à vous mettre au lit. La housse de couette en satin de 300 fils infroissable est dotée d’une fermeture à boutons et de quatre attaches de coin intérieures. Le jeté de couleur cèdre ajoute la touche finale, et les deux sont disponibles en plusieurs couleurs, dont des teintes or, bleu, gris et taupe.

Article Oreiller

Le bon coussin ajoute de la texture, de la chaleur et une touche de couleur. L’article propose une variété de couleurs succulentes, y compris les oreillers en velours Lucca (vendus par lot de 2), disponibles dans de nombreuses couleurs, dont l’or, le vert et l’orange. L’oreiller en velours côtelé Hersta est disponible en vert cyprès, et l’oreiller en velours Torrey, doté d’un insert 100 % plumes, est disponible en combinaison bleu/or.