Un lave-auto endommagera-t-il la finition de votre voiture ?

Frédéric Prochasson/Shutterstock

Un lave-auto endommagera-t-il vraiment la finition de votre voiture ?

Est-ce que faire passer votre voiture dans un lave-auto automatique endommagera la finition ? Malheureusement, la réponse est potentiellement oui. Bien que certains types de lave-auto soient pires que d'autres, chaque fois que vous lavez votre voiture, même si vous la lavez soigneusement à la main, vous appliquez essentiellement un abrasif et/ou des produits chimiques agressifs sur la finition de la peinture, ce qui entraîne un risque de tourbillons et de rayures. la finition est toujours là. C'est la mauvaise nouvelle.

La bonne nouvelle est que si vous faites des choix judicieux, vous pouvez minimiser la dégradation de l’apparence de votre peinture. De plus, la plupart des finitions automobiles modernes appliquées en usine comprennent une couche de finition très durable qui devrait durer au moins 10 ans.

Il est également important de noter que l'efficacité d'un lave-auto varie en fonction de la combinaison du modèle de voiture ainsi que du type et de la propreté du lave-auto. Utilisez donc votre propre jugement pour décider quel lave-auto convient le mieux à votre voiture et combien de rayures vous êtes prêt à risquer.

Tunnels de lavage de voitures avec brosses rotatives

Le lave-auto « traditionnel » à l'ancienne, doté de brosses à poils rotatifs, est très décrié en faveur d'autres technologies de lavage de voiture plus récentes, décrites comme plus douces pour la finition de votre voiture. Mais des comparaisons directes ont montré que les lave-autos à l'ancienne causeront en réalité moins de dommages à la finition de votre voiture que les alternatives plus récentes, car les brosses ne retiennent pas les abrasifs (comme les grains) dans la même mesure que les épurateurs en tissu doux. Si vous n'êtes pas sûr, optez pour ce lavage de voiture écologique à la maison.

Lavage de voiture avec chiffon doux

Certains lave-autos qui ne sont pas « sans contact » comportent des rabats de tissu qui nettoient votre voiture en massant et semblent moins agressifs. Mais ils ont le potentiel de retenir les abrasifs de chaque voiture qui a précédé la vôtre, plus que les brosses. Et les abrasifs latents dans les épurateurs sont les principaux coupables en matière de dommages à la finition des voitures.

Lavage de voiture sans contact

Les lave-autos qui utilisent l’approche « lavage au laser » n’ont pas l’effet abrasif sur la finition de votre peinture comme le font les lave-autos en contact direct avec le véhicule. Mais il y a un compromis. Ils ne rendent pas votre voiture aussi propre, car un petit frottement est nécessaire pour déloger une partie des grains et de la crasse. Et ils utilisent des détergents plus caustiques pour compenser le manque de contact direct. Un lavage de voiture sans contact est acceptable de temps en temps, mais une exposition régulière à ces produits chimiques peut potentiellement dégrader la finition.

Lavage des mains

La plupart des détaillants automobiles qui recherchent une finition automobile parfaite insistent sur le fait que seul le lavage des mains vous y mènera. Mais même le lavage des mains comporte des risques. Utiliser la même éponge pour nettoyer les surfaces peintes du véhicule ainsi que les pneus et les passages de roues est une erreur courante qui introduit des abrasifs dans le processus de nettoyage. Prenez soin de séparer religieusement vos éponges, de les rincer et de les nettoyer, ainsi que vos serviettes en microfibre.

Voici quelques conseils pour une utilisation sûre et efficace du lave-auto automatique :