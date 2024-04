Comment construire une tête de lit en bois récupéré

Robert Maxwell pour Family Handyman

Intéressé par des projets en bois récupéré? Les palettes d’expédition peuvent être une excellente source de matériel. Avec cinq milliards d’entre eux répartis dans le monde, le coût du bois ne doit pas nécessairement être un obstacle pour les aspirants menuisiers.

Bien que la plupart des palettes ne soient pas à gagner, il est probable que les entreprises locales de votre région en ont certaines dont elles aimeraient se débarrasser, gratuitement ou à un prix raisonnable. Assurez-vous simplement de demander la permission avant de vous approvisionner.

Avant de commencer à demander une vieille palette, il est important de savoir lesquelles sont réellement utilisables. Il y a quelques choses à savoir.

L'USDA exige que toutes les palettes et autres emballages en bois entrant aux États-Unis soient traités pour prévenir les parasites et les agents pathogènes invasifs. De nombreuses palettes sont traitées thermiquement, mais certaines sont traitées au bromure de méthyle, un produit chimique toxique. Les palettes doivent être marquées, vous indiquant avec quoi elles ont été traitées. Tout ce qui porte un « HT » signifie qu'il a été traité thermiquement. Tout ce qui porte un « MB » signifie qu’il a été traité avec du bromure de méthyle et vous devriez l’éviter.

Parfois, les palettes sont fabriquées à partir de bois de mauvaise qualité et peuvent être infestées d’insectes, de pourriture et de moisissure. Ne les utilisez pas.

Les palettes se brisent souvent pendant leur utilisation, laissant des éclats de bois tranchants qui peuvent vous blesser. Nous vous recommandons de porter des gants en cuir résistants lors de la manipulation des palettes.

Presque toutes les palettes sont livrées avec des clous rouillés qui dépassent quelque part. Faites très attention pour éviter de vous couper dessus.

Les palettes sont trop grandes pour tenir dans le coffre de la plupart des voitures, vous aurez donc probablement besoin d'une camionnette pour le transport. Ou demandez à quelqu'un de livrer les palettes à votre domicile.

Si vous avez hâte d’essayer de transformer des chutes de bois en quelque chose de beau, continuez à lire. Je vous guiderai à travers toutes les étapes pour transformer des palettes d'expédition laides en une belle tête de lit raffinée en bois de récupération.