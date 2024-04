Comment se débarrasser des moucherons des plantes d'intérieur

La première fois que j’ai rencontré des moucherons de plantes d’intérieur, c’était après avoir rempoté un jasmin à floraison nocturne. Parce que j’avais cultivé cette plante à partir de graines, j’y étais particulièrement attaché. Mais il y avait tellement de moucherons autour que je pouvais à peine supporter de m'en approcher.

Il est temps de découvrir comment se débarrasser des moucherons des plantes !

« Les moucherons des champignons sont une nuisance pour les gens, ils atterrissent dans votre thé et votre café et vous volent au visage », explique Lisa Eldred Steinkopf, The Houseplant Guru. Mais il n’y a pas lieu de paniquer. « Ils ne tueront probablement pas une plante ; mais à mesure que leur nombre augmente, ils peuvent l’affaiblir en se nourrissant des racines et des tiges.

Ma solution était de rempoter mon jasmin en utilisant un nouveau sac de terreau. Mais j’ai appris plus tard qu’il existe un certain nombre de moyens plus simples. Si vous avez un essaim chez vous, voici comment vous débarrasser des moucherons des plantes.

Que sont les moucherons des plantes d’intérieur ?

Les moucherons des plantes d'intérieur, également appelés moucherons des champignons, sont diverses espèces de petits insectes volants (et leurs larves) qui vivent dans des plantes en pot.

« Ils sont petits, mais incroyablement ennuyeux pour leur taille ! » déclare Justin Hancock, horticulteur chez Costa Farms. « Et comme ils ont un cycle de vie relativement rapide, en particulier par temps chaud, il ne faut pas longtemps pour qu'une petite population se fasse remarquer. »

D’où viennent les moucherons ?

Les larves de moucherons fongiques vivent dans le sol, ce qui signifie que leurs œufs et leurs larves peuvent entrer dans votre maison lorsque vous achetez de nouvelles plantes, les rempotez avec de la nouvelle terre ou introduisez à l'intérieur des plantes en pot qui vivaient à l'extérieur. Les moucherons émergent alors du sol sous forme d’adultes volants.

«Malheureusement, il est assez courant de les apporter depuis votre jardinerie locale», explique Hancock. « Toute déchirure dans le sac laisse une ouverture permettant aux moucherons de pondre leurs œufs. »

Par quoi les moucherons sont-ils attirés ?

Les moucherons fongiques sont attirés par le terreau humide, riche en matière organique comme la mousse de tourbe. Les adultes pondent des œufs dans le mélange et, lorsque les larves éclosent, elles se nourrissent de champignons naturels et d'autres matières organiques.

«Le mélange constitue un habitat idéal pour élever leurs petits», explique Hancock. « Malheureusement, les larves peuvent également se nourrir des racines des plantes si celles-ci sont faibles ou si le terreau ne contient pas suffisamment de champignons. »

Les moucherons piquent-ils ?

Non. Même s’ils semblent aimer voler autour de votre visage, les moucherons adultes ne peuvent pas vous mordre ni mordre la plante.

Combien de temps vivent les moucherons ?

Les adultes vivent environ une semaine, période pendant laquelle ils peuvent pondre quelques centaines d'œufs. Celles-ci éclosent en larves au bout de quatre à six jours. Les larves se nourrissent ensuite dans le sol pendant environ une semaine avant de devenir adultes et de recommencer le processus. Comme ils terminent leur cycle de vie en moins de trois semaines, leur nombre peut se multiplier assez rapidement.

Comment savoir si vous avez des moucherons dans vos plantes d'intérieur

Vous les verrez. Ils ressemblent beaucoup à des mouches des fruits ou à de minuscules moustiques. Si vous creusez dans les premiers centimètres du sol, vous remarquerez probablement aussi les larves, qui ressemblent à de minuscules vers blancs.

Comment prévenir les moucherons des plantes d'intérieur

Karuna Eberl pour le bricoleur familial

Puisqu’ils prospèrent dans l’humidité, laissez le sol de vos plantes sécher entre les arrosages. Soyez également vigilant à ne pas les ramener à la maison. Avant d'acheter du terreau ou des plantes, recherchez visuellement les adultes volants et utilisez une loupe pour examiner le sol à la recherche de larves et d'œufs.

«Si vous les voyez voler dans la jardinerie lorsque vous achetez votre plante, vous pouvez être certain que vous les aurez chez vous», explique Steinkopf. « Laissez ces plantes là et n'achetez pas de plantes gorgées d'eau, que vous ne devriez pas acheter de toute façon. »

Comment se débarrasser des moucherons des plantes d'intérieur

Il existe plusieurs façons simples de se débarrasser des moucherons des plantes.

Arrosez moins fréquemment

Les larves de moucherons fongiques vivent dans les quelques centimètres supérieurs du terreau et elles ont besoin que cela soit humide. Il faut donc soit arroser les plantes moins souvent, soit arroser par le bas, pour rendre la couche supérieure du sol inhabitable.

« Cela fonctionne bien pour de nombreuses plantes, mais peut ne pas être aussi approprié pour les variétés assoiffées comme les fougères, le lis de la paix, le Schismatoglottis et le Fittonia », explique Hancock.

Remplacer le sol

Karuna Eberl pour le bricoleur familial

Si vous n'avez que quelques mouches, vous pouvez probablement remplacer les quelques centimètres supérieurs de votre terreau par de la terre sans moucherons, explique Steinkopf.

Hancock suggère également d'essayer un matériau sans sol, comme le LECA (agrégat léger d'argile expansée) ou de créer une barrière au-dessus du sol. « J'ai eu beaucoup de succès en ajoutant environ un pouce de sable sur le dessus du terreau ; il sèche trop vite pour supporter les œufs de moucherons fongiques », dit-il.

Installez des pièges collants

Karuna Eberl pour le bricoleur familial

Les cartes jaunes ou bleues recouvertes d'adhésif attirent les moucherons qui se collent ensuite au piège. Ils sont plus efficaces sur les petites populations, ou pour aider à évaluer la taille de la vôtre et si elle augmente ou diminue.

« De même, ajoutez un mélange de vinaigre de cidre de pomme, de sucre et quelques gouttes de savon à vaisselle dans un ramequin », explique Hancock. « Certains moucherons volent dans le mélange, mais le savon à vaisselle crée une couche sur la surface qui les empêche de s'envoler. »

Appliquer des insecticides naturels

Vous pouvez ajouter quelques produits à votre routine d’arrosage des plantes pour aider à lutter contre les moucherons. Lisez et respectez toujours les avertissements et les instructions figurant sur l'étiquette.

Les produits anti-moustiques contenant la bactérie Bacillus thuringiensis israelensis (alias Bti) tuent les larves de moucherons. Steinkopf recommande le produit Mosquito Bits.

Des organismes presque microscopiques appelés nématodes S. Feltiae se nourrissent de larves de moucherons.

Les staphylins mangent également des larves de moucherons. « Mais pour les parents de plantes qui n'aiment pas l'idée de la présence d'insectes dans leurs plantes, même s'ils sont gentils, ce n'est pas la meilleure solution pour eux », explique Hancock.

FAQ

Les moucherons fongiques sont-ils nocifs pour les plantes ?

Rarement. Mais si votre terreau ne contient pas suffisamment de champignons, les larves peuvent se nourrir des racines des plantes, ce qui peut éventuellement les affaiblir si elles sont suffisamment nombreuses.

Quel est le moyen le plus simple de prévenir ou de se débarrasser des moucherons des plantes d'intérieur ?

Gardez votre terreau un peu plus sec. «Arrosez toujours abondamment vos plantes, mais laissez-les sécher avant d'arroser à nouveau», explique Steinkopf.

À propos des experts

Justin Hancock est horticulteur chez Costa Farms, le plus grand producteur de plantes d'intérieur au monde. Il possède plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie horticole en tant qu’éditeur de jardins et exploitant de jardinerie au détail.

Lisa Eldred Steinkopf a fondé The Houseplant Guru, un site Web consacré à enseigner aux gens comment prendre soin de leurs plantes. Elle est également écrivain, conférencière et auteur de Houseplants: The Complete Guide ; Grandir dans le noir ; Projets créatifs de plantes d'intérieur ; et Bloom.