Qu’est-ce que la correction de peinture et comment ça marche ?

Durant les années où j'ai travaillé comme finisseur par pulvérisation, je me suis concentré principalement sur les meubles. Mais j'ai eu plusieurs occasions d'appliquer mes compétences à la finition et à l'esthétique automobile. Vous n'avez pas besoin d'être bricoleur avec un pistolet pulvérisateur pour effectuer des corrections de couleur, mais cela nécessite la patience que chaque finisseur de qualité apporte à son métier.

Comme le dit le dessinateur automobile Riky Flores : « La correction de peinture est une forme d’art, pas une course. » C'est un processus que vous pouvez apprécier. Mais Robert Harper de Ziebart Corporation n'est pas sûr que les bricoleurs devraient l'essayer. Les outils et les produits de polissage peuvent endommager la couche transparente du véhicule s'ils ne sont pas appliqués correctement. Harper recommande donc de s'en remettre aux professionnels, à moins que « les dommages à la peinture que vous essayez de corriger soient mineurs et seulement dans une petite zone de la peinture ».

Harper a raison. Une mauvaise retouche de peinture peut blesser les globes oculaires, même avec une correspondance exacte des couleurs. Si vous ne faites pas correspondre l'éclat de la finition existante, prenez la peine de mélanger la réparation et gardez toute peinture de retouche que vous appliquez à l'écart des autres parties de la voiture, cela peut être un désastre. C'est définitivement un travail pour quelqu'un qui prête attention aux détails.

Qu’est-ce que la correction de peinture ?

Le processus d’élimination des imperfections de surface et de restauration de l’éclat d’origine de la peinture d’une voiture.

« La correction de la peinture automobile peut être aussi simple que de polir à la main la surface peinte de votre voiture ou camion avec une cire de qualité pour éliminer l'oxydation mineure », explique Harper. « Il peut également s'agir d'un processus très approfondi nécessitant un savoir-faire, divers outils électriques, des tampons et des produits à polir qui peuvent aider à éliminer les rayures et les gravures chimiques de la peinture. »

Vous pouvez facilement faire disparaître les rayures, les entailles et les taches d’oxydation en pulvérisant toute la voiture avec de la peinture fraîche. Cependant, lors de la correction des couleurs, l’objectif est de restaurer la finition sans repeindre complètement. Il combine le grattage, le frottement et le polissage avec l'application de couleur de retouche si nécessaire.

Combien coûte la correction de peinture ?

Les coûts varient considérablement en fonction de la région du pays, de l'expérience du magasin et du niveau de correction nécessaire. Certains magasins facturent à la pièce ou au panneau, mais la plupart facturent à l'heure.

« D'après mon expérience, explique Harper, une attente de 100 à 125 dollars de l'heure est réaliste. »

Combien de temps dure une correction complète de la peinture ?

Si vous emmenez votre voiture au magasin, attendez-vous à l'y laisser pendant environ deux jours. Mais cela dépend de l'état de la peinture. Une finition présentant de multiples entailles et rayures prendra plus de temps à restaurer.

En revanche, si la peinture est en bon état et a juste besoin d’être polie et polie pour la faire briller, vous pourriez récupérer votre voiture le jour même.

La correction de la peinture est-elle la même chose que le polissage ?

Non. Le polissage fait partie de la correction de la peinture, mais pas de l'ensemble du travail.

L’objectif, comme le dit Flores, est de « transformer une finition terne en un éclat semblable à celui d’un miroir ». Cela implique d'éliminer les marques de tourbillon, la décoloration due à l'oxydation, les rayures et les gravures provenant de sources acides comme les excréments d'oiseaux et la sève des arbres.

Pour réaliser un travail complet, vous avez besoin d'une sélection d'abrasifs, de produits à polir et d'outils, et éventuellement de peinture de retouche. Vous pouvez souvent trouver une correspondance exacte dans un magasin de pièces automobiles, mais vous devez parfois la commander auprès du constructeur automobile.

Comment savoir si ma voiture a besoin d’une correction de peinture ?

C'est un peu comme décider quand se faire couper les cheveux. Certaines personnes aiment garder leurs cheveux méticuleusement soignés, tandis que d’autres n’hésitent pas à les laisser pousser.

En général, vous devriez envisager une correction de peinture si vous pouvez répondre oui à une ou plusieurs des questions suivantes :

La finition est-elle terne et décolorée ?

Y a-t-il plusieurs taches laissées par la sève des arbres ou les excréments d'oiseaux?

Est-ce que de petites zones de peinture s'écaillent ou se soulèvent ?

Pouvez-vous voir des marques de tourbillon ou des rayures sur la finition lorsque le soleil brille ?

Puis-je effectuer moi-même des corrections de peinture ?

Oui. J'ai fait ma propre peinture, et vous pouvez aussi. Flores a quelques conseils de pro pour obtenir d'excellents résultats :

Commencez par nettoyer soigneusement la voiture avec de l’eau et du savon.

Si vous devez appliquer de la peinture, utilisez librement du ruban de masquage et du papier pour protéger le verre, le métal et le caoutchouc des projections excessives.

Évaluez l'état et la dureté de la peinture pour choisir le bon tampon et le bon composé. Commencez avec des composés doux et une pression légère, puis progressez vers des composés plus agressifs et une pression plus forte.

Maintenez une touche légère lorsque vous utilisez un outil de polissage. Laissez l'outil faire le travail.

Divisez la surface en zones gérables pour éviter de surchauffer la peinture et assurer un polissage complet.

Utilisez plusieurs passes. Il vaut mieux superposer des passes légères qu’une seule application lourde pour plus de profondeur et de clarté.

Essuyez fréquemment les résidus de vernis pour évaluer votre travail et éviter toute accumulation.

Lorsque vous avez terminé, appliquez une cire ou un scellant de haute qualité pour protéger la peinture des rayons UV, de l'oxydation et des contaminants environnementaux.

« Prenez votre temps et travaillez de manière méthodique et concentrée », explique Flores. « La précipitation entraîne des tourbillons et des résultats inégaux. »

À propos des experts

Richard López (Riky) Flores est le propriétaire de On the Run Detailing à Bakersfield, en Californie. Il a débuté comme spécialiste des lubrifiants et a ouvert son service d'esthétique il y a cinq ans.

Robert Harper est le directeur du développement de produits et du support technique pour Ziebart International Corporation, une chaîne d'esthétique automobile. Il forme et consulte des techniciens d’esthétique automobile dans tout le pays.