Qu’est-ce que le bois durable ? Tout ce que tu as besoin de savoir

Chaque fois que je tombe sur un vieux 2×4, je suis impressionné. Le bois plus ancien est facile à repérer : les anneaux sont plus densément espacés et il est plus lourd que le bois que nous achetons aujourd'hui, car une grande partie a été coupée dans des forêts vierges et anciennes.

L’utilisation de ce bois a cependant créé de nombreux problèmes. Une grande partie a été (et est toujours) coupée plus rapidement qu’elle ne peut repousser. D'un point de vue écologique, l'exploitation des forêts vierges cause beaucoup de dégâts, non seulement aux créatures et aux oiseaux qui y vivent, mais aussi aux humains.

« Les forêts fournissent un habitat aux animaux et aux plantes, nettoient et régulent le système d'eau, régulent le climat, offrent des possibilités de loisirs aux gens et fournissent du bois et des produits non ligneux que nous pouvons récolter », explique Frederik Laleicke, spécialiste de la vulgarisation des produits ligneux à North York. Université d'État de Caroline. « Certaines forêts sont des sites protégés pour les peuples autochtones et d'autres constituent la principale source de revenus des communautés locales. Il y a bien plus dans une forêt que le bois !

Parce que les forêts sont plus que la somme de leurs arbres, les vieilles forêts ne peuvent pas simplement repousser, du moins pas du vivant de nos petits-enfants. Ils mettent des siècles, voire plus, à mûrir. C'est pourquoi il est essentiel d'acheter du bois durable provenant de forêts gérées de manière responsable.

« S'il existe une opportunité de franchir une étape supplémentaire et d'utiliser du bois durable, c'est encore mieux pour notre environnement et nos communautés », déclare Laleicke. « Nous devons veiller à ce que la forêt reste intacte autant que possible afin qu’elle puisse continuer à fournir. »

Pour vous aider, voici comment trouver du bois durable pour votre prochain projet.

Qu’est-ce que le bois durable ?

Le bois durable est du bois provenant de forêts gérées de manière responsable et entretenues dans le respect des besoins environnementaux et communautaires.

« Une gestion forestière bien menée peut fournir un approvisionnement perpétuel en bois tout en préservant l'intégrité des écosystèmes forestiers », déclare Jason Grant, responsable de l'engagement des entreprises pour les forêts au Fonds mondial pour la nature. « De plus, les forêts gérées ont de la valeur pour la population locale et sont donc moins susceptibles d'être défrichées pour d'autres utilisations des terres telles que l'agriculture et le développement. »

Certifications du bois durable

Le bois durable est généralement certifié, avec un logo estampé ou imprimé sur le produit ou l'emballage. Les deux certifications les plus courantes sont :

FSC (Conseil de gestion forestière)

SFI (Initiative de foresterie durable)

Ces certifications incluent la manière dont les forêts sont gérées et suivent la chaîne de contrôle, depuis le moment où le bois est coupé jusqu'au moment où il est transformé en produit.

Où trouver du bois durable

La plupart des magasins de matériaux de construction proposent du bois durable. Vous pouvez également utiliser l'outil de recherche en ligne du FSC pour trouver des fournisseurs locaux.

«Le bois durable n'est plus rare», déclare Laleicke. « La plupart des grandes entreprises forestières en produisent. Il faudra peut-être quelques appels téléphoniques aux fournisseurs et aux scieries pour trouver le bon produit, mais cela vaut la peine de savoir qu'une nouvelle forêt pousse déjà d'où vient le bois de notre maison.

Comment savoir si le bois est durable

En dehors des certifications FSC et SFI, il n'existe aucun moyen sûr de savoir si le bois est durable, à moins que vous ne connaissiez la source forestière ou que vous soyez prêt à faire confiance aux assurances du vendeur. « Parce que le FSC applique les normes environnementales et sociales les plus strictes, le WWF recommande aux gens de demander du bois certifié FSC », explique Grant.

Quel type de bois est le plus durable ?

Mis à part les espèces d'arbres menacées (que les consommateurs ont peu de chance de rencontrer), « il n'y a pas de bon ou de mauvais bois », explique Grant. « En d'autres termes, ce n'est pas le type de bois ou de bois d'œuvre qui importe, mais plutôt les pratiques forestières qui le sous-tendent. »

Au-delà de cela, Laleicke recommande d’acheter une espèce qui pousse dans votre région, auprès d’une scierie locale. «C'est très similaire à l'achat de produits alimentaires produits localement», dit-il. « L'achat profitera aux entreprises locales et soutiendra la gestion durable des forêts dans la région. Trouver le bon type de bois pour un projet peut prendre du temps, mais c'est ce qui rend le résultat exceptionnel.

Le bois durable est-il cher ?

Pas vraiment. Les produits certifiés FSC sont souvent 5 à 10 % plus chers, mais pas toujours.

Le coût plus élevé vient de l’effort supplémentaire qu’exige la durabilité, depuis la culture et la récolte de l’arbre jusqu’à son broyage et sa transformation. « La certification est très stricte et nécessite de nombreux documents supplémentaires », explique Laleicke.

À propos des experts

Frédéric Laleicke est professeur adjoint et spécialiste de la vulgarisation des produits du bois à la NC State University. Il donne également des ateliers sur la transformation du bois et visite régulièrement des scieries et des entreprises de produits du bois en Caroline du Nord et au-delà.

Jason Grant est le responsable de l'engagement des entreprises en faveur des forêts du World Wildlife Fund, à travers lequel il aide les entreprises à adopter des pratiques d'approvisionnement en bois responsables, à restaurer les forêts et à lutter contre l'exploitation forestière illégale. Le WWF a également récemment lancé un outil sur les risques liés au bois, qui permet de déterminer si une espèce de bois ou son lieu d'origine le rend particulièrement susceptible d'être non durable.