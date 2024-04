Comment fabriquer un portant à vêtements sur roulettes

Je suis coupable d'avoir beaucoup trop de vestes, de chapeaux et de chaussures. Lorsque j’ai cherché à acheter un porte-vêtements prêt à l’emploi, mes options n’étaient pas très attrayantes et semblaient fragiles. J’ai donc renoncé à vouloir construire un portant à vêtements. Chaque fois que je veux créer quelque chose, je considère à la fois la forme et la fonction. En gros, à quoi va-t-il ressembler et à quoi va-t-il servir ?

Lors de la conception de mon propre portant à vêtements idéal, j'avais des critères importants en matière de fonctionnalité. Premièrement, le portant devait être solide et solide, avec une variété d’options pour le rangement des vêtements. Deuxièmement, j'aimerais le déplacer facilement lorsque cela est nécessaire. Et troisièmement, je voulais que ça soit beau. Ces trois critères ont restreint mes matériaux aux tuyaux industriels et au bois avec quelques roues ou roulettes.

Maintenant, il faut les rassembler tous.

J'adore le look industriel des tuyaux de plomberie. De plus, peu d’autres choix feraient un portant à vêtements plus solide. J'ai commencé par dessiner à quoi je voulais que le rack ressemble. Cela signifiait décider exactement combien de tringles pour suspendre les vêtements et d'étagères pour les chaussures je voulais. En analysant cette décision, une idée m'est venue à l'esprit : je pourrais fabriquer mon porte-vêtements à deux faces. De cette façon, lorsque je ne voulais pas que les vêtements soient visibles, je pouvais les retourner et n'avoir que deux étagères visibles.

Voici le processus simple étape par étape que j’ai fini par suivre. Il s’agit d’un projet de menuiserie de niveau débutant car les seules coupes que vous devrez effectuer sont avec la garniture 1×2 – la feuille de contreplaqué que vous pouvez acheter déjà coupée. C'est un point de départ idéal pour la menuiserie 101. Ce projet consiste davantage à assembler des pièces qu'à créer des angles complexes.

Liste de coupe

CLÉ QTÉ. PARTIE DIMENSIONS UN 1 Mur de soutènement 3/4″ x 48″ x 72″ B 1 Base 3/4″ x 48″ x 23-1/2″ C 2 Garniture de base latérale 3/4″ x 1-1/2″ x 23-1/2″ D 2 Garniture de base avant et arrière 3/4″ x 1-1/2″ x 49-1/2″ E 2 Garniture latérale 3/4″ x 1-1/2″ x 72-1/2″ F 1 Garniture du haut du mur 3/4″ x 1-1/2″ x 49-1/2″ g 2 Rails de support à bride 3/4″ x 3-1/2″ x 70-1/2″ H 4 Blocs de roulettes 3/4″ x 4″ x 4″ J. 3 Etagères en bois 1-1/2″ x 11-1/4″ x 4o”

Note de l'auteur : j'ai donné un décompte précis du matériel dont vous aurez besoin pour cette configuration spécifique. Si vous souhaitez modifier quelque chose, assurez-vous de le tester au préalable.