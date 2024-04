Comment les opossums aident votre jardin et votre santé

J'ai grandi dans un endroit où il n'y a pas d'opossums. Alors, quand j'en ai finalement vu un dans la trentaine, c'était un vrai régal – un régal qui a continué à me donner, en fin de compte, parce qu'il a commencé à vivre sous ma maison.

Au début, les bruits étranges venant du dessous du plancher la nuit étaient un peu déconcertants, mais nous avons vite appris à vivre en harmonie. J'ai également appris à quel point mon voisin à l'air maladroit était utile au jardin.

« Ce sont des animaux vraiment soignés, qui ont une très mauvaise réputation », explique David Mizejewski, naturaliste à la National Wildlife Federation. « Cela dépend en grande partie de leur apparence et rien de plus. J'essaie donc toujours de chanter les louanges des opossums et d'amener les gens à les voir sous un nouveau jour, comme si laid était le nouveau mignon.

Qu’est-ce qu’un opossum ?

Les opossums de Virginie sont la seule espèce de marsupial aux États-Unis. « Leurs petits bébés vivent dans la poche de la mère jusqu'à ce qu'ils deviennent assez grands, puis ils montent sur son dos », explique Mizejewski. « C'est super mignon si tu as la chance de repérer ça. »

Les opossums ont également plus de dents que tout autre mammifère nord-américain ; pieds arrière avec un doigt opposable ; et une queue qui peut attraper des objets (appelée queue préhensile). De plus, ils font partie des rares espèces de mammifères à ne pas contracter la rage ni la maladie de Carré.

Où vivent les opossums ?

Les opossums vivent dans une grande partie des États-Unis dans les zones boisées, les marais, les terres agricoles, les banlieues et les villes. Ils ne vivent pas là où il fait trop froid ou sec, comme la plupart des régions de l'Intermountain West. C'est probablement parce que leurs queues et leurs oreilles sans fourrure sont sujettes aux engelures, qui peuvent être mortelles.

« Contrairement à la plupart des autres espèces sauvages, les opossums ont appris non seulement à survivre à tous les changements environnementaux massifs que nous, les humains, avons provoqués, mais ils ont également pu profiter de ces changements et élargir leur aire de répartition », explique Mizejewski.

Avantages des opossums

Dans nos cours, les opossums :

Assurer une lutte naturelle contre les nuisibles en mangeant des insectes, des petits rongeurs et des escargots ;

Inhibe la propagation des maladies, car ils n’en contractent aucune provenant d’autres espèces vivant dans le quartier comme les ratons laveurs et les mouffettes.

En tant que prédateur de niveau intermédiaire, ils jouent également des rôles importants dans le vaste écosystème, notamment :

Contrôler les populations d'animaux plus petits comme les souris et les rats ;

Fournir de la nourriture aux plus gros prédateurs, comme le grand-duc d’Amérique et le renard ;

Nettoyage des carcasses d'animaux et des animaux tués sur la route ;

Débourser les graines en mangeant des baies, puis en expulsant les graines ailleurs.

Idées fausses sur les opossums

Souvent, les gens n’aiment pas les opossums parce qu’ils pensent qu’ils sont sales et qu’ils propagent des maladies. « Aucune de ces choses n'est vraie », déclare Mizejewski. « Ce sont en fait des toiletteurs très exigeants. Pensez à votre chat qui se toilette lui-même.

Il est également rare qu'un opossum blesse un chien, un chat ou un enfant. Les opossums n'attaquent généralement pas les animaux plus gros qu'un rat. Et même s'il leur est possible de se battre s'ils sont acculés, leur première ligne de défense est en fait de devenir catatonique, ou de « jouer à l'opossum ».

« S'ils sentent que leur vie est en danger, ils s'effondreront littéralement », explique Mizejewski. « Ils émettent également un musc vraiment puant qui leur donne une odeur nauséabonde, et tout cela confond les prédateurs. »

Néanmoins, si quelqu'un pénètre dans votre maison, il est plus sûr d'appeler un expert en élimination de la faune plutôt que d'essayer de le piéger vous-même.

Les opossums mangent-ils des tiques ?

Oui, mais pas en grand nombre. Étant des opportunistes omnivores, leur régime alimentaire comprend également d’autres invertébrés, des insectes aux escargots et aux limaces. Ils mangent également des petits rongeurs, des grenouilles, des oiseaux, des fruits et des baies, des déchets, des graines pour oiseaux, de la nourriture pour animaux et des animaux tués sur la route.

« Le régime alimentaire des opossums change légèrement en fonction de la saison », explique Meg Pearson, responsable de la formation chez Critter Control. « Par exemple, ils mangent beaucoup d’insectes en été, alors qu’ils consomment surtout des petits mammifères en hiver. »

Possums contre opossums

Bien que nous utilisions souvent le terme de manière interchangeable, les opossums et les opossums sont en réalité des animaux différents. Les opossums se trouvent dans les Amériques, tandis que les opossums vivent en Australie et en Nouvelle-Zélande. Tous deux sont des marsupiaux qui ont évolué pour la première fois en Amérique du Nord jusqu'à ce que la dérive des continents les sépare et les isole.

Comment attirer les opossums dans votre jardin

Les mêmes plantes indigènes que vous placez dans votre jardin pour attirer les oiseaux et les pollinisateurs attireront probablement également les opossums. Les opossums aiment particulièrement les arbres et arbustes fruitiers et producteurs de baies, comme les myrtilles, les baies étranglées et les fraises des bois. Tous sont également parfaits pour les oiseaux et les abeilles.

Fournir de l'eau, comme un bain d'oiseaux au sol, peut également attirer les opossums. Si vous souhaitez les installer de façon permanente, construisez un tas de broussailles ou plantez une parcelle dense de conifères avec un sous-étage d'arbustes et d'autres plantes comme des fougères et des fleurs sauvages. Les opossums aiment particulièrement se nicher dans les cavités des arbres et les terriers d’animaux abandonnés.

«Donc, si vous avez de grands arbres sur votre propriété, essayez de les protéger et de les préserver, surtout s'ils comportent des creux et des cavités», explique Mizejewski. « Ce sont des habitats fauniques très importants, non seulement pour les opossums, mais aussi pour les oiseaux et de nombreux autres animaux. »

Inconvénients des opossums

De temps en temps, les opossums peuvent devenir embêtants et endommager des biens.

« Les opossums sont des opportunistes et profiteront de toute zone qu'ils jugeront appropriée pour s'abriter », explique Pearson. « Souvent, ils s’installent dans des greniers, des garages, des hangars ou sous des porches inoccupés. Ils voleront également des œufs dans les poulaillers, feront des dégâts en fouillant dans les poubelles et en mangeant les restes de nourriture pour animaux de compagnie.

La plupart des problèmes peuvent être facilement résolus, explique Mizejewski. Ne nourrissez pas vos animaux à l'extérieur (cela attire également les rongeurs). Mettez un élastique sur le couvercle de la poubelle. Et restez maître de l’entretien de la maison, notamment en ajoutant un grillage pour bloquer les points d’accès.

Mais si vous avez des chevaux, n’encouragez pas les opossums dans votre jardin, car ils transportent dans leurs excréments un agent pathogène qui, dans de rares cas, peut provoquer une maladie neurologique chez les chevaux.