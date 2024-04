Comment retoucher les entailles et les rayures sur la peinture de votre voiture

Introduction

Au fil des années, votre fidèle véhicule a probablement acquis son lot de rayures et de bosses dues à la peinture écaillée. Ces bruits sont quasiment inévitables lorsque vous utilisez des parkings publics et conduisez sur des autoroutes où les débris volent.

Si vous êtes comme la plupart des gens, vous avez ignoré toutes ces imperfections. Mais ils sont peut-être déjà rouillés ou le seront bientôt, et c'est à ce moment-là que les problèmes commencent réellement.

En investissant un peu de temps sur plusieurs jours, vous pouvez stopper la rouille dans son élan. Apprenez à retoucher la peinture d'une voiture et à remettre votre véhicule dans un état raisonnable, le tout pour moins de 100 $.

En tant que peintre au pistolet à la retraite, permettez-moi de vous mettre en garde : gardez vos attentes réalistes. Vous n’obtiendrez pas des résultats de qualité d’atelier de carrosserie dans votre entrée avec de la peinture de retouche automatique. Mais ces techniques rendront les imperfections moins visibles et retarderont l’apparition de la rouille.

Avant de passer aux procédures, répondons à quelques questions fréquemment posées :

Les stylos de retouche fonctionnent-ils sur les voitures ?

Oui. Ils cachent les petites rayures à condition que la couleur soit parfaitement assortie. Le correctif n'est que temporaire, mais durera plus longtemps si vous appliquez une couche transparente dessus. Il vous sera peut-être difficile, voire impossible, de mélanger parfaitement la réparation avec le reste de la peinture.

Le WD-40 élimine-t-il les rayures sur une voiture ?

Je n'ai jamais essayé de réparer les rayures avec le WD-40, mais Auto Detailing Pro dit que cela fonctionne si les rayures sont légères. Il remplit la dépression et laisse un film qui peut cacher la rayure et empêcher la rouille. Mais le film peut également attirer la saleté, rendant les rayures plus visibles. De plus, étant un produit pétrolier, le WD-40 peut endommager la peinture de la voiture, alors utilisez-le avec parcimonie.

Peut-on peindre une voiture en aérosol pour retoucher les rayures ?

Oui, si vous parvenez à trouver une correspondance exacte avec la couleur de votre voiture. Il y a cependant un problème potentiel. Il est difficile de faire correspondre les bords à la peinture de la voiture, alors préparez-vous à effectuer un ponçage humide avec du papier de verre à grain fin et à recouvrir la réparation d'une couche transparente.

Quand dois-je appeler un pro ?

Si vous n'avez pas une correspondance exacte des couleurs, vous aurez peut-être besoin de l'expérience et de l'œil exercé d'un professionnel pour vous aider à en trouver une. Même si la rouille a creusé un trou dans la carrosserie de la voiture, vous pouvez généralement le réparer vous-même avec du mastic pour carrosserie. Mais s’il y a beaucoup de trous, il vaut mieux confier les réparations à une personne possédant l’expertise et le bon équipement.