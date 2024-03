Comment dérétrécir les vêtements pour corriger une erreur de lessive

Il y a des années, j'avais un magnifique pull en cachemire. Il était doux et douillet, et il m'a gardé au chaud pendant plusieurs hivers du Minnesota. Un jour, j'ai oublié de le mettre hors du panier à linge. (Je pense que vous pouvez voir où cela va.) Lorsque j'ai déchargé le sèche-linge, il semblait qu'il pouvait contenir un enfant de 10 ans ou mon Labrador retriever. Je ne connaissais pas d'enfants et mon chien ne porte pas de vêtements, alors je l'ai offert à un petit ami.

Ai-je besoin de m'en débarrasser ? Est-il possible de « dérétrécir » les vêtements ? Apparemment, vous pouvez, du moins selon les experts en blanchisserie Patric Richardson, auteur et animateur de « The Laundry Evangelist » sur YouTube, et Matt Connelly, fondateur de I Hate Ironing, un réseau de spécialistes de blanchisserie et de nettoyage à sec haut de gamme à la demande. Mon pull en ruine est peut-être allé trop loin, mais le rétrécissement peut être inversé dans de nombreux tissus.

Voici comment.

À propos des experts

Matt Connelly est le fondateur et PDG du service de nettoyage à sec et de blanchisserie à la demande I Hate Ironing.

Patric Richardson est l'évangéliste de la blanchisserie et l'auteur de « Laundry Love: Finding Joy in a Common Chore ».

Qu’est-ce qui fait rétrécir les vêtements ?

Les deux principales causes de rétrécissement peuvent survenir dans la laveuse, la sécheuse ou les deux :

Haute température. L’eau chaude rétrécit davantage vos vêtements que l’eau froide. « L'exposition des tissus à une chaleur élevée provoque la contraction et le rétrécissement des fibres naturelles », explique Connelly.

L’eau chaude rétrécit davantage vos vêtements que l’eau froide. « L'exposition des tissus à une chaleur élevée provoque la contraction et le rétrécissement des fibres naturelles », explique Connelly. Agitation. La friction causée par vos vêtements rebondissant et frottant contre les autres vêtements et les côtés de la laveuse et de la sécheuse affaiblit le tissu, provoquant la réorganisation et la contraction des fibres.

Dans quelle mesure le coton rétrécit-il ?

Le degré de rétrécissement du coton dépend de la manière dont il est traité et du type de rétrécissement.

Le filage et le tissage du coton exercent une pression sur les fibres de coton. Lorsque cette tension est relâchée par l’eau et l’agitation dans votre machine à laver, les fibres se regroupent en raison du « rétrécissement par relaxation ». Pour les tissus en coton tissé, cela peut atteindre 16 %, selon les experts textiles du Georgia Institute of Technology (GIT), de sorte que les vêtements en coton sont généralement pré-rétrécis. Une chemise habillée en coton pré-rétrécie typique rétrécira d'environ 2 %, selon Proper Cloth, un détaillant de vêtements pour hommes.

En plus de la relaxation, le rétrécissement se produit lorsque les fibres individuelles absorbent de l'eau. « Le coton est naturellement très absorbant par rapport aux autres tissus », explique Connelly, il gonfle donc facilement et se contracte en fonction des conditions de lavage et de séchage. (Le coton peut absorber jusqu'à 27 fois son poids en eau.) Les fibres individuelles gonflent en diamètre, mais vous le remarquerez dans la longueur des vêtements comme les jeans et les manches de chemises habillées. Les tissages lâches rétréciront plus et plus rapidement que les vêtements au tissage serré.

Les autres tissus rétrécissent-ils autant que le coton ?

Oui. Tu te souviens de mon pull ? La laine peut rétrécir jusqu'à environ 55 % de sa taille initiale après le premier lavage, selon une étude de 2019 publiée dans le Journal of Advanced Research. Connelly dit que les fibres de laine ont des écailles qui se chevauchent et qui se lient sous l'effet de la chaleur et de l'agitation. Dans des cas extrêmes, cela peut provoquer un « feutrage », où les écailles se verrouillent les unes dans les autres – de manière étroite et permanente.

Connelly dit que la soie rétrécit également, tout comme le lin. Fondamentalement, toute fibre naturelle rétrécira. Évitez de laisser la soie immergée dans l'eau, car «la soie est un matériau très délicat et peut rétrécir ou perdre sa forme si elle est conservée dans l'eau pendant des périodes prolongées», explique Connelly, ou séchée à haute température de votre sèche-linge. Le lin rétrécit, mais « cela est moins susceptible de se produire que la laine, le coton ou la soie », selon Connelly.

L'eau chaude rétrécit-elle les vêtements ?

Oui, l’eau chaude fait rétrécir les vêtements. Les vêtements en fibres naturelles sont susceptibles de rétrécir un peu, mais l'eau chaude, combinée à l'agitation de la laveuse, rétrécit davantage que l'eau froide. « Les températures élevées sont la raison la plus courante pour laquelle les vêtements rétrécissent », explique Connelly.

Richardson affirme que le rétrécissement ne se limite pas au tissu. Imaginez une vieille serviette de bain qui a été lavée des dizaines de fois. Tout ce lavage à l’eau chaude et ce séchage à chaud peuvent lui laisser un « bord de bacon » froissé au fil du temps. Il ne s'agit pas du coton, qui a retrouvé sa taille normale il y a longtemps. C'est « parce que le fil de polyester rétrécit dans un sèche-linge trop chaud ou dans de l'eau trop chaude », explique Richardson.

Qu'est-ce qui rétrécit le plus dans la sécheuse ?

La laine rétrécit le plus, suivie par le coton. Cependant, selon les experts, toute fibre naturelle peut rétrécir au sèche-linge. N'oubliez pas que c'est la friction, combinée à la chaleur, qui fait rétrécir les vêtements. Utilisez le réglage sans chaleur ou évitez complètement le séchage par culbutage si vous êtes inquiet.

Comment empêcher les vêtements de rétrécir ?

Tout d’abord, vérifiez l’étiquette. « L'étiquette d'entretien vous indiquera exactement comment les vêtements doivent être lavés, à quelles températures ils peuvent résister et quelles techniques de nettoyage ou de séchage suivre – ou éviter », explique Connelly. « En cas de doute, par exemple si votre article ne porte plus l'étiquette de nettoyage, choisissez la voie sûre et lavez et séchez à froid et en cycle délicat. »

Gardez vos cycles de séchage bas, en particulier pour vos produits délicats. « Une autre règle de base est de toujours sortir vos vêtements de la sécheuse dès que le cycle est terminé pour minimiser le risque de rétrécissement », explique Connelly. « Si les vêtements sont conservés dans la sécheuse alors qu'ils sont encore chauds, cela peut entraîner un rétrécissement des fibres même une fois le cycle terminé. »

Comment dérétrécir les vêtements

Richardson affirme que cette méthode de rétrécissement des vêtements fonctionnera avec des vêtements en fibres naturelles, notamment des jeans, des pulls et des chemises. Vous pouvez le faire n'importe où, mais en fonction de la météo, Richardson dit : « Sortez-le sur le pont. » Ça va être un gâchis humide et bâclé. S'il fait trop froid ou s'il pleut, disposez plusieurs serviettes sur votre comptoir pour absorber l'excès d'eau.

Remplissez votre évier ou un seau d’eau chaude du robinet. Ajoutez deux cuillères à soupe de revitalisant capillaire (l'huile d'olive fonctionne aussi, selon Richardson, tandis que Connelly préfère le shampoing pour bébé). Remuer pour mélanger. Plongez le vêtement dans l'eau et pressez-le doucement pour répartir le mélange huileux. Faire tremper pendant plusieurs heures, voire toute la nuit. Disposez les serviettes sur votre comptoir ou à l'extérieur. Retirer de l'eau en une grosse boule et presser doucement une fois sans faire sortir trop d'eau. Ne pas tordre. « C'est l'eau qui retient l'après-shampooing dans le pull », explique Richardson. Posez-le à plat sur une serviette et « massez-le pour le remettre en place », explique Richardson. Pour les pulls en laine ou en coton, appuyez doucement et bloquez le tissu pour lui remettre sa forme. Pour les jeans et les t-shirts, vous pouvez tirer un peu plus fort. Laisser sécher avec l'après-shampooing sur le tissu. Lavez le vêtement à la main pour ne plus le rétrécir, dit Richardson, et évitez le sèche-linge.

Si vous craignez d'abîmer davantage vos vêtements délicats, Connelly affirme que les nettoyeurs à sec contiennent également des produits chimiques spéciaux qui peuvent le faire. «En cas de doute, vous pouvez toujours opter pour une aide spécialisée auprès de votre nettoyeur à sec local, qui disposera des produits chimiques et de l'équipement appropriés pour dérétrécir vos vêtements», explique Connelly.

