Comment réensemencer votre pelouse

Créez une pelouse saine en recommençant

Soyons clairs dès le départ : une pelouse saine ne se laisse pas envahir par les maladies ou les mauvaises herbes. Donc, s’il semble que vous cultivez des mauvaises herbes au lieu de l’herbe, c’est le signe d’un problème plus grave. Et cela peut signifier tuer l’herbe et recommencer en réensemençant votre pelouse.

Il s'agit d'un gros projet de réensemencement de pelouse qui prendra plusieurs fins de semaine et peut vous coûter jusqu'à 25 ¢ le pied carré pour la location de l'équipement, les amendements du sol et les semences. Si vous êtes prêt à dépenser plus, vous pouvez poser du gazon au lieu de planter des graines, mais ne sautez pas les étapes d'analyse du sol et d'assainissement.

Évaluez votre pelouse

Tout tuer et repartir de zéro ne devrait pas être votre première option. Commencez plutôt par des applications ponctuelles de désherbant, de déchaumage et d’aération du noyau. L'hydroensemencement est une autre option pour essayer de dynamiser votre pelouse. Mais si vous voyez encore plus de 60 pour cent de mauvaises herbes au début de la prochaine saison de croissance, votre pelouse est trop loin pour être sauvée. Votre meilleure option est de tout tuer et de replanter.

Quand planter

Il y a de bonnes et de mauvaises périodes dans l’année pour démarrer un projet comme celui-ci. Dans les climats froids, plantez de nouvelles graines de gazon au début du printemps, car les pelouses sortent tout juste de l'hiver (du début à la mi-avril) ou à la fin de l'été, de la mi-août à la mi-septembre environ. Dans les climats chauds, plantez à la fin du printemps/au début de l’été. si vous n'êtes pas sûr, contactez votre service de vulgarisation local pour obtenir des conseils de plantation d'un expert en gazon.

Êtes-vous prêt pour un nouveau départ ? Suivez simplement notre guide pour savoir comment planter des graines de gazon sur une pelouse existante et vous serez le propriétaire le plus heureux de votre quartier.