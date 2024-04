Comment faire pousser un jardin de fleurs coupées

Rien ne vaut la sensation de se promener dans un marché fermier et d'observer des rangées de magnifiques fleurs fraîchement coupées. Pour seulement quelques dollars, vous pouvez rapporter à la maison un bouquet parfumé et vibrant qui égayera instantanément votre maison.

Mais et si vous n'aviez même pas besoin d'aller au marché fermier pour récolter ces belles fleurs ? De plus en plus de jardiniers choisissent de créer leurs propres jardins de fleurs coupées – des jardins de fleurs spécialement destinés à la confection de bouquets – et en récoltent les bénéfices. Non seulement vous obtiendrez les fleurs les plus fraîches possibles, mais vous ressentirez également probablement un sentiment d’épanouissement en cultivant vos propres fleurs.

Heureusement, démarrer un jardin de fleurs coupées est désormais plus facile que jamais ! Voici ce que vous devez savoir pour cultiver vos propres fleurs à longues tiges.

De quoi ai-je besoin pour démarrer un jardin de fleurs coupées ?

Pour commencer, tout ce dont vous avez vraiment besoin est un espace de jardin approprié qui reçoit suffisamment de soleil et un terreau nourrissant. Certains jardiniers aiment cultiver en pleine terre, tandis que d'autres préfèrent utiliser des plates-bandes surélevées ou des conteneurs. Si le drainage ou la qualité posent des problèmes particuliers à votre sol, nous vous recommandons d'utiliser des plates-bandes surélevées.

Une fois que vous avez déterminé où sera votre jardin de fleurs coupées et dans quels récipients il pourrait pousser, il est temps de vous procurer des graines pour les fleurs que vous souhaitez faire pousser.

Quelles sont les fleurs les plus faciles à cultiver dans un jardin de fleurs coupées ?

Lors de l’achat de graines de fleurs coupées, il est important de prendre en considération quelles fleurs pousseront le mieux sous votre climat. Assurez-vous de vérifier la zone de rusticité de votre plante et de la comparer aux zones répertoriées au dos des sachets de graines.

À partir de là, vous souhaiterez principalement sélectionner des annuelles rustiques et semi-rustiques, selon Louise Curley, experte en jardinage de Jardinage amateur revue. Ces variétés sont souvent appelées fleurs « coupées et revenues », car elles produisent plus de fleurs après que vous les ayez cueillies. Parmi les excellents choix auto-régénérants figurent le cosmos, les zinnias, la scabieuse et les pois de senteur. D'autres plantes annuelles pertinentes sont les tournesols, les calendulas, les boutons de célibataire, les pieds d'alouette, les roses et les glaïeuls.

Une fois que vous avez sélectionné la « colonne vertébrale » des fleurs coupées annuelles, vous pouvez remplir votre jardin de bulbes, de bisannuelles et de feuillage. Les belles ampoules adaptées aux débutants comprennent les dahlias, les jonquilles, les lys et les jacinthes. Les biennales pourraient inclure des digitales, des roses trémières, des giroflées et du sweet william, tandis que le feuillage pourrait inclure des légumes verts comme l'euphorbe, les cloches d'Irlande ou le bupleurum. En plantant une variété de fleurs, vous pouvez vous assurer d’avoir des fleurs coupées au printemps, en été et en automne.

Comment planifier et espacer mon jardin de fleurs coupées ?

Photographie de Jacky Parker/Getty Images

Avant de planter des graines, c'est une bonne idée de commencer par concevoir votre plate-bande. À l'aide de papier et d'un crayon, dessinez votre jardin à l'échelle, en imaginant l'endroit où vous aimeriez que les fleurs soient. Tenez compte de leurs plages de « propagation » indiquées sur les paquets de graines, ainsi que de leurs hauteurs : certaines variétés plus hautes peuvent fournir une ombre utile aux variétés plus courtes qui prospèrent sous un soleil moins direct. De plus, assurez-vous d'inclure de nombreux chemins dans le jardin afin que vous puissiez facilement accéder à chaque plante pour l'arrosage, le désherbage et la coupe.

Comment planter mon jardin de fleurs coupées ?

Une fois que vous êtes satisfait de votre mise en page papier, il est temps de planter. Marquez vos emplacements dans vos parterres de fleurs et éliminez toutes les mauvaises herbes gênantes. Ensuite, labourez votre sol avec le terreau, la matière organique et un peu d'engrais. Lorsque vous êtes prêt à semer les graines, envisagez de tuteurer des fleurs plus hautes ou de les planter un peu plus près les unes des autres pour se soutenir mutuellement. Ensuite, plantez les graines selon les instructions au dos des sachets de graines.

Comment entretenir un jardin de fleurs coupées ?

Pour l’essentiel, entretenir un jardin de fleurs coupées est comme entretenir n’importe quel autre jardin : assurez-vous d’arroser, de désherber et de fertiliser régulièrement. Cependant, vous voudrez également prévoir du temps dans votre routine pour couper les têtes mortes ou pincer les fleurs de la plante juste en dessous de l'endroit où la base de la fleur rencontre la tige. Cela permettra à la plante de concentrer davantage ses ressources sur les fleurs à tiges plus longues.

De plus, assurez-vous de laisser quelques fleurs monter en graines pour reconstituer votre approvisionnement en graines pour la prochaine saison de croissance. Pour récolter les graines, placez simplement un sac en papier sur la fleur, secouez-le pour que les graines tombent à l'intérieur, fermez-le et étiquetez-le avec la variété de la plante.

Comment récolter un jardin de fleurs coupées ?

Avant de commencer à couper les tiges, assurez-vous d’avoir à portée de main un grand seau rempli d’eau fraîche dans lequel plonger les fleurs fraîchement coupées. Ensuite, utilisez des ciseaux pour couper les fleurs à l'intersection de leur tige avec la tige de la plante principale. Assurez-vous de ne laisser aucune partie de la tige de la fleur derrière vous. Conservez les fleurs coupées dans votre seau d'eau pendant au moins quelques heures, voire toute la nuit. Ensuite, coupez le bas des tiges en biais, disposez-les dans un vase et remplissez le vase avec une autre dose d'eau fraîche. Rafraîchissez l'eau chaque jour et coupez les fleurs tous les quelques jours. C'est ça!

Alors qu'est-ce que tu attends? Un magnifique bouquet de fleurs fraîches est à portée de main, juste à temps pour le printemps !