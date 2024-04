Tout savoir sur les souris domestiques

Là où je vis en Californie, les souris sont considérées comme un danger majeur. Il ne s’agit pas seulement de ce qu’ils font à l’intérieur des maisons, ce qui est déjà assez problématique, mais aussi de ce qu’ils font aux voitures. Mon amie a récemment dépensé plus de 2 000 $ pour réparer sa voiture infestée de souris pour la deuxième fois en trois ans. Les souris ont fait des nids à l’intérieur des bouches d’aération, ont mâché des fils électriques et, bien sûr, ont laissé des excréments et des débris partout. Assurez-vous de vous renseigner sur les différents types de souris.

Les souris endommagent tout autant les maisons. Mais comme c’est généralement derrière les murs, ce n’est pas aussi visible. Pour les souris, les isolants en fibre de verre et en cellulose constituent des matériaux de nidification idéaux, et les isolants en fil de plastique sont un régal tentant.

Une fois que les souris domestiques s'installent dans une maison, elles deviennent une présence constante dans la cuisine et dans d'autres zones de restauration, s'installant même parfois dans le four si celui-ci n'est pas utilisé assez souvent. C'est aussi arrivé à mon ami. Elle a fini par abandonner le four pour éviter de servir des ragoûts à la souris.

Pour faire la lumière sur ces rongeurs embêtants, nous avons consulté Meg Pearson, responsable de la formation chez Critter Control. Elle nous a rappelé que les souris ne vivent pas seulement derrière les murs. « Il n'est pas rare de trouver également des souris dans les greniers, les vides sanitaires et les garages », dit-elle. Également des voitures, des hangars de stockage, des camping-cars et pratiquement tout autre espace chaud et abrité sur votre propriété.

Que sont les souris domestiques ?

Oui, il existe une véritable espèce appelée souris domestique. C'est l'espèce de souris la plus répandue au monde, présente sur tous les continents à l'exception de l'Antarctique.

« La souris domestique est également connue sous le nom de Mus musculus», déclare Pearson. « Il est connu pour ses grandes oreilles, son museau pointu et sa queue pratiquement glabre. »

Les souris domestiques sont constamment à la recherche de nourriture. Bien qu’ils préfèrent les produits à base de céréales, ils mangent pratiquement tout ce que mangent les humains. Ils ressemblent tellement aux humains à bien des égards qu’ils constituent les sujets privilégiés de la recherche biomédicale.

Bien que la souris domestique soit la plus susceptible de provoquer une infestation, deux autres espèces sont également connues pour nicher à l’intérieur des maisons, notamment en hiver.

La souris sylvestre, alias le mulot, est légèrement plus grande qu'une souris domestique, avec un corps et une tête plus minces et anguleux. L’autre est la souris aux pattes blanches, alias la souris des bois. Connue pour ses pattes blanches (d'où son nom), elle est plus petite qu'une souris sylvestre. Les deux préfèrent l’extérieur et causent rarement autant de dégâts que la souris domestique.

Qu’est-ce qui attire les souris chez vous ?

En hiver, chaleur. À tout autre moment de l’année, ils cherchent un abri contre les prédateurs.

Parce que notre propriété forestière abrite des hiboux, des lynx roux, des renards et des faucons à queue rousse – qui se nourrissent tous de souris – nous avons des parasites à l'intérieur à tout moment, malgré nos efforts de contrôle continus.

Une fois que les souris entrent dans une maison et se sentent en sécurité, elles commencent à chercher de la nourriture. « Les souris sont toujours attirées par les cuisines et nous recommandons fortement de conserver tous les aliments dans des contenants hermétiques pour cette raison », explique Pearson. « Les souris rongent également pratiquement n'importe quelle surface ou matériau pour pénétrer dans une maison, comme l'isolation, le câblage et le bois. »

Vous entendrez également des souris courir et mâcher derrière les murs ou au plafond.

Les souris domestiques mordent-elles ?

Les souris domestiques rongent, c'est sûr. Mais mordre les humains ? Pas vraiment. Même si elles se défendent lorsqu’elles sont acculées, les souris domestiques évitent généralement complètement les humains. Lorsque vous vous couchez, dans le cas hautement improbable où une souris vous trouverait, il est encore plus improbable qu'elle vous morde.

Les chances de se faire mordre ne sont cependant pas nulles. Les souris domestiques sont porteuses d’agents pathogènes qui provoquent des maladies telles que :

Hantavirus;

Fièvre hémorragique;

Leptospirose ;

Chorio-méningite lymphocytaire ;

Salmonellose.

Si vous êtes mordu, nettoyez et désinfectez la plaie dès que possible. Consultez immédiatement un médecin si vous remarquez des signes d'infection comme de la fièvre, de la chaleur ou une rougeur autour de la plaie, ou des ganglions lymphatiques enflés dans le cou, l'aine ou les aisselles.

Signes d'une infestation de souris

Les souris sont habiles à se cacher parce que leur survie en dépend, mais elles doivent émerger à un moment donné pour manger. Cela se produit généralement la nuit et ils laissent de nombreuses traces de leur activité.

« Les signes révélateurs d'une infestation de souris comprennent l'observation de chutes de souris, une isolation endommagée, des fils électriques dénudés et des tuyaux en PVC rongés », explique Pearson. « Le propriétaire peut également voir des souris dans toute sa maison ! »

Si des souris pénètrent dans votre véhicule, vous ne le saurez peut-être pas avant d'ouvrir le capot. Ils font souvent leurs nids dans les crevasses au-dessus du bloc moteur avec le rembourrage des sièges.

Ils s'enfuient généralement lorsque vous démarrez le moteur, mais parfois ils se retirent dans les conduits de circulation d'air. Un jour, alors que je m'arrêtais à un panneau d'arrêt, une souris est sortie de la prise d'air du capot et s'est perchée sur l'essuie-glace.

Comment se débarrasser des souris domestiques

Pour Pearson, le contrôle de la souris est un travail réservé aux pros.

«La première étape consiste à faire venir un professionnel du contrôle de la faune chez vous et à éliminer tous les rongeurs de votre propriété», dit-elle. « Le piégeage des souris dure généralement de cinq à 14 jours, mais cela peut changer en fonction de la taille de la maison et du degré d'implantation des souris. »

Pour les bricoleurs, le piégeage est la meilleure méthode de contrôle. Nous préférons les pièges vivants et déplaçons les souris dans un parc national loin de toute maison qu'elles pourraient réinfester. Si vous choisissez cette voie, vérifiez quotidiennement les pièges pour éviter que les souris que vous attrapez ne meurent.

Certaines personnes préfèrent éliminer les créatures rapidement. Pour eux, les pièges à pression sont plus faciles à utiliser et plus efficaces que les anciens pièges métalliques. Évitez les poisons car la souris meurt lentement et tout animal qui mange la carcasse sera également empoisonné.

Comment empêcher les souris domestiques de revenir

« La méthode de contrôle de la souris la plus efficace consiste à réparer par exclusion », explique Pearson. « Cela implique de sceller tous les points d'entrée actuels ou possibles dans la maison, suivi d'un processus d'inspection et d'assainissement approfondi. »

Assurez-vous de garder votre maison aussi propre et exempte de restes de nourriture que possible. Enfin, Pearson déclare : « Il est important de réparer tous les dommages que les souris auraient pu causer à la maison et de désinfecter toutes les zones contenant des excréments de souris. »